Đàn ông kiếm tiền tỷ, giỏi giang nhất đời mà không làm được những điều này cho vợ cũng xem như là kẻ thất bại

Gia đình ổn định thì sự nghiệp và tiền tài mới phát triển được. Tạo cho vợ một niềm tin vững chắc trước rồi các anh muốn làm gì cũng sẽ hanh thông, thuận lợi. Thế nên đàn ông đừng mãi chú trọng việc kiếm tiền mà hãy làm những điều này cho vợ của mình.

Đa số mọi người nghĩ đàn ông có công danh sự nghiệp trong tay là người tốt, có thể làm người cha, người chồng có trách nhiệm. Tuy nhiên đôi khi công việc sang hèn, kiếm nhiều tiền hay ít vốn không quan trọng. Có người giỏi giang, ở bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng ở nhà lại xem thường, mắng chửi vợ con. Vậy thì cũng là một kẻ thất bại thảm hại.

Chỉ cần một câu hỏi “hôm nay em như thế nào, công việc có tốt không?”, phụ nữ sẽ đánh đổi tất cả để vun vén gia đình. Đôi khi đàn bà đơn giản lắm, cần gì hàng hiệu, cần gì quần áo đắt đỏ, chỉ cần một câu hỏi han quan tâm của chồng cũng đủ khiến họ ấm lòng.

Hãy dành cho vợ những câu quan tâm để gia đình thêm gắn bó hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dường như các ông chồng lại quá vô tâm với những cảm xúc của vợ mình. Các anh nhẫn tâm bỏ mặc vợ mệt mỏi, bệnh tật mà chẳng một lời quan tâm. Vì sự vô tâm đó của các anh mà dần đánh mất đi sự tận tụy của người phụ nữ.

Khi cảm nhận chồng không quan tâm, yêu thương mình, phụ nữ sẽ dần trở nên chai lỳ và chẳng còn muốn cống hiến nữa. Vì vậy đàn ông nên biết suy nghĩ thấu đáo một chút. Không phải kiếm được nhiều tiền là tốt, không phải cứ đấu đá tranh giành chức vị là hay, là giỏi. Thay vào đó, các anh nên làm hài lòng người phụ nữ mình yêu thương.

Về nhà ăn cơm cùng vợ

Dù có chuyện gì cũng hãy về ăn cùng vợ bữa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Việc này khá đơn giản nhưng chẳng mấy ai làm được. Vì ngoài kia có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều thú vui và quá nhiều mối quan hệ. Những thứ đó níu chân một người đàn ông khiến họ không còn khái niệm phải về ăn cơm với vợ, phải là một người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình.

Thế nên đàn ông ơi! Làm việc đao to búa lớn làm gì trong khi việc nhỏ nhặt cũng không làm được cho vợ. Làm việc lớn lao làm chi khi việc về nhà ăn cơm cùng vợ cũng khó khăn. Hãy chọn cuộc sống đơn giản một chút, đã có gia đình rồi thì phải biết gạt bỏ những điều không cần thiết. Và muốn thành công trong mọi việc, trước tiên phải giữ được lời hứa với vợ đã.

Cùng vợ lo cho con

Đa số đàn ông thường giao phó việc nuôi con cho vợ. Họ nghĩ vợ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn mình nên thường đổ hết việc này lên người vợ. Tuy nhiên đàn ông ơi, việc giáo dục con cái là chuyện chung, bạn không thể nào cứ đổ hết cho vợ được.

Đàn ông hãy cùng vợ chăm lo cho con cái và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Muốn con phát triển toàn diện, sống trong gia đình hạnh phúc, trước tiên đàn ông phải “đặt tâm” của mình vào chuyện này. Một mình vợ cũng sẽ làm tốt nhưng sẽ không hoàn hảo bằng việc cả hai vợ chồng cùng làm. Có như vậy con cái mới tiếp thu được giáo dục của cả cha lẫn mẹ, sau này chúng sẽ không thua thiệt bất cứ ai.