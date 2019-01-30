Đàn bà 40 nhắn nhủ chị em 30: Đã đến lúc thay đổi những điều này để cuộc đời không còn sóng gió

Phụ nữ yêu 30/01/2019 14:25

Muốn cuộc đời không còn sóng gió, gian truân, phụ nữ 30 tuổi phải chấp nhận thay đổi những điều này thì đến năm 40 tuổi mới mong ngẩng cao đầu sống một cuộc đời an yên.

Phụ nữ 30 nói nhỏ không nhỏ, trưởng thành cũng chưa hẳn. Đừng nghĩ chỉ có phụ nữ đôi mươi mới mắc sai lầm, phụ nữ 30 vẫn có thể lạc bước. Vì vậy, bạn hãy thay đổi những điều này để cuộc đời sau này không còn phải lao đao, lận đận.

Đàn bà 40 nhắn nhủ chị em 30: Đã đến lúc thay đổi những điều này để cuộc đời không còn sóng gió - Ảnh 1
Phụ nữ 30 nên thay đổi những điều dưới đây - Ảnh minh họa: Internet

Quá hà khắc với bản thân

Có rất nhiều người thường so sánh bản thân mình với người này người kia. Họ ghét bản thân mình không đẹp bằng cô này, không có thân hình thon thả như cô kia. Thậm chí còn không hài lòng với công việc và lương bổng của mình hiện tại.

Tuy nhiên đàn bà ơi, nếu cứ mãi sân si với nhau những điều này, biết khi nào mới hạnh phúc đây. Khi nào bạn mới có thể đón nhận một cuộc sống không sóng gió. Vì vậy hãy buông bỏ những điều đó đi và chấp nhận những điều tốt, chưa tốt của bản thân.

Đàn bà 40 nhắn nhủ chị em 30: Đã đến lúc thay đổi những điều này để cuộc đời không còn sóng gió - Ảnh 2
Phụ nữ nên chấp nhận và bao dung cho những lỗi lầm của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người sinh ra đều có vai trò và trách nhiệm khác nhau. Bạn cũng có giá trị riêng, thế nên đừng mãi so sánh mình với người khác. 

Lo chuyện của thiên hạ

Đừng mãi chạy theo những suy nghĩ, tâm sự của người khác. Bạn chỉ cần hiểu bản thân. Khi biết mình muốn gì, bạn sẽ dễ dàng đạt được. Nếu chưa rõ, hãy tập cách lắng nghe. Đừng mãi lo chuyện bao đồng, hãy lo cho mình trước đã.

Sống khép kín

Đàn bà 40 nhắn nhủ chị em 30: Đã đến lúc thay đổi những điều này để cuộc đời không còn sóng gió - Ảnh 3
Tạo dựng nhiều mối quan hệ trong công việc sẽ giúp bạn sống tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng sống quá khép kín, đừng rời xa những người xung quanh mình. Bạn phải biết tạo cho bản thân nhiều mối quan hệ để có thể hỗ trợ nhau trong công việc. Tuy nhiên đừng lợi dụng nhau vì những mục đích không chính đáng. Hãy sống bình đẳng, đối xử với nhau chân thành một chút. Bạn bè trong công việc cũng là bạn bè, hãy đối đãi với họ như người thân của mình.

Sống vì người khác

Cuộc đời này là của mình, do đó đừng sống vì ai cả. Chỉ có bạn mới mang lại hạnh phúc cho bạn mà thôi, chứ chẳng ai có thể làm được điều đó. Đàn ông có thể mang lại nhiều tiếng cười cho bạn, nhưng rồi cũng sẽ rời đi như một cơn gió. Con cái rồi cũng sẽ rời xa bạn để thành gia lập thất. Vì vậy chỉ có bản thân là không bao giờ phản bội lại mình. 

Suy nghĩ tiêu cực

Đàn bà 40 nhắn nhủ chị em 30: Đã đến lúc thay đổi những điều này để cuộc đời không còn sóng gió - Ảnh 4
Suy nghĩ tích cực một chút để lòng thanh thản - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mãi lo lắng những chuyện không đâu. Cuộc đời mà, vui được ngày nào hay ngày đó. Đừng tự giam bản thân vào những suy nghĩ tiêu cực. Khi suy nghĩ tích cực hơn một chút, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Bởi cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, nếu buông được cứ buông, đừng đắn đo, đừng u sầu.

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