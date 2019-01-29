Ở nhân tình có những điều này khiến đàn ông luôn khao khát, chưa chắc vợ đã có được

Phụ nữ yêu 29/01/2019 13:39

Đàn ông chọn ngoại tình có thể vì thích thú những điều mới lạ. Nhưng dần dần, họ sẽ bị những thứ này của nhân tình thu hút đến quên cả đường đi lối về.

Không phải tự dưng mà đàn ông chọn con đường ngoại tình. Không phải tự dưng mà họ lại tự đạp đổ lòng tin và sự tín nhiệm của vợ. Ở nhân tình có những điều khiến họ không cưỡng lại được nên mới lầm được lạc bước.

Nhân tình có những chiêu trò "hư hỏng" trên giường

Đàn ông yêu bằng mắt, lần đầu có thể họ chọn người đàn bà khác chỉ vì cô ấy xinh đẹp hoặc có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp nhân tình không đẹp, đàn ông cũng mê đắm không muốn về nhà. Đó là vì ở nhân tình luôn có những chiêu trò “hư hỏng” khi ở trên giường.

Ở nhân tình có những điều này khiến đàn ông luôn khao khát, chưa chắc vợ đã có được - Ảnh 1
Nhân tình luôn có những chiêu trò mới lạ khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Cô ta khôn khéo dùng nhiều chiêu để dụ dỗ, cuốn hút đàn ông. Những chiêu trò đó như bùa mê thuốc lú khiến đàn ông vương vấn mãi mà không muốn về nhà cùng với vợ.

Đàn ông thích nắm thế chủ động nhưng đôi khi lại khao khát nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh làm gì đó mới mẻ, gây thích thú. Họ thích nhìn người phụ nữ chủ động ở trên giường và cả hai phải có những cảm xúc thăng hoa khi làm "chuyện ấy". Đó là điều mà nhiều ả nhân tình thường sử dụng khiến đàn ông quên rằng mình đã có bến đỗ hạnh phúc.

Không nói nhiều, không cằn nhằn

Nhân tình khác với vợ ở chỗ họ không thích nói nhiều. Họ luôn tạo cho đàn ông cảm giác thoải mái mỗi khi ở bên cạnh. Cô ta sẽ không càm ràm chuyện đàn ông nhậu nhẹt, vứt đồ lung tung. Không cằn nhằn chuyện đàn ông không có thời gian dành cho mình.

Ở nhân tình có những điều này khiến đàn ông luôn khao khát, chưa chắc vợ đã có được - Ảnh 2
Nhân tình không thích nói nhiều, không càm ràm như vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là chiêu khôn ngoan nhất để níu giữ chân một người đàn ông mà ít có người vợ nào làm được. Bởi có lẽ nhân tình chỉ là những người qua đường. Họ chỉ thích vui chơi chứ không có ý chung sống lâu dài nên chẳng cần bận tâm gì. Họ chọn cách im lặng, phớt lờ mọi việc để lòng không phiền muộn như vợ.

Chiều chuộng, đặt đàn ông lên hàng đầu

Nhân tình luôn biết cách chiều chuộng và lấy lòng đàn ông. Cô ta có thể đáp ứng hết những điều đàn ông muốn. Cũng vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn có cảm giác mình "là một, là riêng, là thứ nhất".

Ở nhân tình có những điều này khiến đàn ông luôn khao khát, chưa chắc vợ đã có được - Ảnh 3
Nhân tình luôn đặt đàn ông lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí nhân tình có thể dùng những lời có cánh để đàn ông nở mày nở mặt và cảm thấy tự hào. Điều này ít có người vợ nào có thể làm được. Vì phụ nữ nghĩ khen chồng mình chẳng khác nào “mèo khen mèo dài đuôi”. Nhưng nhân tình lại khác. Họ luôn sẵn sàng làm hài lòng người đàn ông bên cạnh.

Không gò ép đàn ông vào khuôn khổ

Ở nhân tình có những điều này khiến đàn ông luôn khao khát, chưa chắc vợ đã có được - Ảnh 4
Nhân tình không gò ép đàn ông làm theo những điều mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình sẽ không bao giờ bắt đàn ông phải làm điều này điều kia. Không ép đàn ông phải trở thành hình mẫu “chồng người ta”. Vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn có thể sống thoải mái, tự do làm những điều mình thích. Còn khi ở bên vợ, đàn ông luôn phải sợ những lời so sánh mình với người khác. Điều này khiến đàn ông cảm thấy vô cùng bất công và không hài lòng.

Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù

Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù

Đừng đánh ghen, đừng làm hại chính mình, cũng đừng kể lể lỗi lầm của chồng cho người khác biết mà hãy dùng cách này để trả thù người chồng tệ bạc, đàn bà ơi!

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Từ khóa:   nhân tình và vợ

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