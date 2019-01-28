Phụ nữ làm đẹp không phải để đàn ông ngắm mà là để kiêu hãnh với đời

Có nhiều người quan niệm rằng làm đẹp là để chồng ngắm, chồng tự hào. Tuy nhiên, làm đẹp là để bản thân cảm thấy tự tin và kiêu hãnh mỗi khi bước ra ngoài đường, chỉ vậy thôi!

Phụ nữ nên nhớ, đàn bà xấu muôn đời sẽ không có quà. Chỉ có đàn bà đẹp mới có thể giành hết những ưu ái trong cuộc đời này. Chỉ khi đẹp, bạn mới có tiếng nói, có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Hơi thực dụng nhưng bây giờ người ta chỉ nhìn vẻ ngoài để chọn có phù hợp với tính chất công việc hay không, chứ chẳng còn ai quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Phụ nữ làm đẹp không phải để đàn ông ngắm - Ảnh minh họa: Internet Chẳng còn ai đánh giá vẻ đẹp tâm hồn chỉ mới lần đầu gặp gỡ, mà luôn nhìn vẻ ngoài có bắt mắt, hấp dẫn hay không. Thế nên phụ nữ dù có bận rộn, dù có nghèo khổ cũng tuyệt đối đừng để bản thân xấu xí. Và đặc biệt nên loại khỏi đầu suy nghĩ làm đẹp là để chồng tự hào. Hãy nhớ, làm đẹp là để bản thân cảm thấy tự tin mỗi khi bước ra đường, mỗi khi tiếp xúc với người khác.

Muốn bản thân trở nên xinh đẹp, đầu tiên phải có thật nhiều tiền. Vì vậy hãy chăm chỉ kiếm tiền đi spa, chăm sóc da, tóc, mua những bộ đồ hợp với mình. Là phụ nữ đừng ăn mặc quá xuề xòa, đừng nghĩ lấy chồng rồi muốn mặc gì cũng được. Bạn phải có gu ăn mặc riêng của mình để trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Làm đẹp để phụ nữ tự tin hơn với cuộc sống này - Ảnh minh họa: Internet Khi trở nên hấp dẫn và xinh đẹp, bạn muốn gì đàn ông cũng sẽ xếp hàng, nối đuôi nhau mà đáp ứng. Bạn không cần phải la khản cổ, năn nỉ cũng có người làm giúp bạn hết mọi việc. Có thể bạn không biết, nhưng thực tế, vẻ đẹp bên ngoài chiếm khá nhiều sự quan tâm của đấng mày râu.

Không cần bạn có tâm hồn đẹp như thế nào, chỉ cần vẻ ngoài quyến rũ, bạn đã có một điểm cộng trong mắt nam giới. Không cần bạn có cách đối nhân xử thế khéo léo ra sao, chỉ cần có thân hình thon gọn, cách ăn mặc gọn gàng, tươm tất là đã có sự ưu ái nhất định từ cánh mày râu. Vì vậy hãy nỗ lực làm đẹp, dù có trong hoàn cảnh nào cũng phải đẹp hết mức có thể. Nhất là giai đoạn khi mang thai và sau khi sinh nở. Đàn bà đẹp luôn có sự ưu ái nhất định trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Trong thai kỳ, bạn cũng phải là bà bầu có gu ăn mặc thời trang nhất, đừng để bản thân luộm thuộm trước mặt người khác. Sau khi sinh nở, bạn cũng phải biết cách lấy lại vóc dáng cho mình. Mỗi ngày hãy dành thời gian tập luyện thể dục, lên kế hoạch ăn kiêng để giảm cân. Đừng quá nuông chiều bản thân để rồi đến khi biết chồng ngoại tình rồi mới tất tả chạy ngược xuôi để thay đổi. Phụ nữ dù đã có gia đình hay chưa cũng phải khiến người khác có cái nhìn tốt về bạn. Và luôn nhớ phải xinh đẹp, cuộc đời này mới màu hồng. Còn xấu xí, suốt đời bạn cũng chẳng có ngày nào ấm êm. Phụ nữ đẹp luôn có quà và hưởng cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đồng thời cũng đừng có tư tưởng làm đẹp là để được chồng khen. Đừng vì giữ chồng mới chịu thay đổi bản thân. Bạn cần phải biết làm đẹp để mình có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Làm đẹp để có thể kiêu hãnh sống tốt cuộc đời này. Khi đẹp lên, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con Chồng là nợ, con là lãi sau mỗi cuộc hôn nhân. Nợ trả hết rồi có thể bỏ, nhưng nhất định phải giữ lại lãi cho đến cùng!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-lam-dep-khong-phai-de-dan-ong-ngam-ma-la-de-kieu-hanh-voi-doi-313266.html