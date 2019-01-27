Chẳng cần giàu có hay nhà cao cửa rộng, đàn bà chỉ cần sự chung thủy của đàn ông

Cần chi nhà cao cửa rộng, cần chi tiền đếm không xuể, chỉ cần trái tim người chồng luôn thủy chung đã là đủ đầy. Chỉ cần lòng dạ có nhau, tiền bạc, địa vị, cuộc sống giàu sang hay nghèo khổ cũng không còn quan trọng.

Đàn ông ơi, có bao giờ anh nghĩ vợ cần gì không? Không phải là những đồng tiền anh kiếm về hàng tháng, không phải là những món đồ hàng hiệu. Cũng chẳng phải địa vị mà anh đạt được sau bao nhiêu đánh đổi. Điều phụ nữ cần chỉ là tấm lòng chung thủy từ người mình yêu mà thôi. Phụ nữ có thể ăn không no, mặc không ấm, họ chỉ cần là duy nhất trong trái tim của các anh. Không cần phải giàu sang, đàn bà chỉ cần sự chung thủy của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Nhà cao cửa rộng để làm gì khi chẳng có hạnh phúc. Giàu sang làm gì khi lòng người dễ dàng đổi thay. Phụ nữ chỉ mong sau những giông bão thời trẻ, cả hai có thể nắm tay nhau khi về già. Chỉ cần bình yên bên nhau, cơm ăn đạm bạc, áo mặc phong phanh cũng được.

Chỉ cần trái tim ấm áp, tự động cả cơ thể sẽ được sưởi ấm. Chứ họ chẳng cần bên ngoài được khoác lên vô số đồ hiệu nhưng bên trong lòng đã nguội lạnh. Đàn ông có thể hiểu nỗi lòng đó của phụ nữ không? Chung thủy luôn là vấn đề đàn bà quan tâm đến - Ảnh minh họa: Internet Đối với người phụ nữ hai chữ thủy chung quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả mạng sống và danh dự của bản thân họ. Phụ nữ lấy chồng ai cũng muốn có được một người chung thủy, dù có sóng gió gì cũng không lạc lòng. Dù trước mặt có xuất hiện vô số người xinh đẹp cũng sẽ khước từ và nắm chặt bàn tay của người vợ tào khang.

Đàn ông ai cũng nghĩ phụ nữ chỉ cần tiền, chỉ cần ăn sung mặc sướng. Nhiều người sẽ cho là đúng, bởi phụ nữ lấy chồng là để có người dựa vào. Tuy nhiên phần lớn phụ nữ sẽ chọn một người đàn ông chung thủy hơn là đàn ông nhiều tiền. Đàn ông hãy một lần nghĩ đến vợ để không phải sa ngã - Ảnh minh họa: Internet Với họ, đàn ông nhiều tiền chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho vợ. Và chắc chắn bên cạnh người đàn ông giàu có, sự phiền muộn và lo lắng trong lòng sẽ tăng lên nhiều hơn. Bởi xung quanh những người có điều kiện luôn là những bóng hồng vây quanh, luôn có những cám dỗ chẳng thể ngờ tới. Và đàn ông có điều kiện thế nào cũng sẽ ngoại tình và không bao giờ chung thủy mãi mãi. Nhiều người phụ nữ mở miệng ra là nói đến tiền, nhưng thật sự trong lòng họ vẫn khao khát chồng thủy chung. Không ai lấy chồng mà chịu được sự phản bội. Không ai đủ cao thượng để mãi tha thứ cho một người đã làm mình đau. Những người chồng hãy đặt sự chung thủy lên hàng đầu để có trách nhiệm hơn với chính mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà luôn đề cao sự chân thành và trung thực. Họ sẽ không rời đi khi chồng nghèo khổ, sa cơ thất thế. Nhưng sẽ chấp nhận buông bỏ hôn nhân khi chồng lỡ phản bội dù chỉ một lần. Đàn bà là vậy, mềm mỏng nhưng đôi khi cũng rất kiên quyết và phũ phàng. Thế nên đàn ông đừng mãi chỉ biết cung phụng vật chất cho phụ nữ. Mà hãy tự nhủ với bản thân mình rằng phải chung thủy, phải nghĩ đến vợ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nên nhớ đàn bà sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng, trừ sự phản bội.

Người đàn bà 50 bày cách để chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh chán chồng Chán chồng dường như là căn bệnh của hầu hết chị em phụ nữ hiện nay. Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ có cảm giác nguội lạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nếu đang rơi vào tình cảnh này, hãy nghe lời khuyên của người đàn bà 50 dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-can-giau-co-hay-nha-cao-cua-rong-dan-ba-chi-can-su-chung-thuy-cua-dan-ong-313127.html