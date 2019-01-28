Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con

Tâm sự gia đình 28/01/2019 10:26

Chồng là nợ, con là lãi sau mỗi cuộc hôn nhân. Nợ trả hết rồi có thể bỏ, nhưng nhất định phải giữ lại lãi cho đến cùng!

Đàn ông được xem là một thứ gia vị giúp cuộc sống của bạn thêm màu sắc, thêm đậm đà. Tuy nhiên không có cũng không sao, ăn nhạt một chút sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng con là thứ lương thực mà bạn không thể thiếu, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ rơi máu mủ, ruột rà của mình, đàn bà nhé!

Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con - Ảnh 1
Đàn bà nhất định phải giữ con lại cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nghĩ kết hôn, sinh con rồi thì xem như hoàn thành nghĩa vụ. Đừng bỏ rơi bản thân mình. Hãy nỗ lực giảm cân, ăn uống điều độ, tập thể dục để có được vóc dáng thon gọn. Đặc biệt phải tự kiếm tiền để có thể mua những món đồ mình yêu thích.

Đàn bà nên nhớ đừng bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai, đừng ngửa tay xin xỏ tiền của người khác. Dù đã cưới nhau, dù đã là một nhưng tiền của chồng chưa bao giờ là tiền của vợ. Vì thế, hãy sống tự lập.

Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con - Ảnh 2
Đàn ông tệ bạc có thể bỏ đi đừng tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ phải tự kiếm tiền mới mong được hạnh phúc. Bởi nếu lỡ mai này chồng có phản bội, bạn cũng có thể kiêu hãnh rời đi với chiếc thẻ ngân hàng đầy tiền và chiếc vali đầy những món đồ hàng hiệu. Và tất nhiên khi đó bạn cũng có quyền để nuôi con.

Bạn sẽ có khả năng cho chúng một cuộc sống đủ đầy mà chẳng cần nhờ vào những đồng tiền của đàn ông. Khi có tiền trong tay, đến khi đó bạn mới có thể kiêu hãnh nhìn đời chứ không phải sống cam chịu, bị người khác xem thường.

Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con - Ảnh 3
Cuộc đời phụ nữ, con cái và bản thân là trên hết - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là món quà thiêng liêng mà ông trời ban tặng cho mỗi cặp vợ chồng. Trong đó phụ nữ là người có công lao to lớn nhất. Mang thai chín tháng mười ngày, chịu biết bao nhiêu tủi nhục và đau đớn, thậm chí còn phải đối mặt với bao nguy hiểm.

Phụ nữ có thai phải đi đứng nhẹ nhàng, không được ăn cái này, phải kiêng cữ cái kia. Không được trang điểm, không được tiệc tùng, không được ăn to nói lớn hay tức giận. Có vô số điều mà phụ nữ phải gánh chịu khi mang thai. Có được một đứa con khó khăn đến vậy nên phụ nữ phải biết trân trọng.

Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con - Ảnh 4
Hãy tiễn người đàn ông tệ bạc đi bằng một nụ cười - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có thể buông bỏ nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ rơi những đứa con của mình. Bởi không có con, cuộc đời của bạn sẽ tẻ nhạt và chông chênh lắm. Có nhiều trường hợp phụ nữ không có chồng thì càng xinh đẹp hơn. Nhưng không có con bên cạnh, tâm hồn của họ ngày càng héo hon. Thế nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ lại con cho mình.

Lời khuyên cho những người đang làm mẹ, làm vợ: Muốn hạnh phúc phải có tiền và con bên cạnh. Chồng chỉ là một thứ gia vị đi kèm, có cũng được không có cũng không sao.

Cuộc đời phụ nữ chồng có thể không giữ được nhưng phải bất chấp tất cả để giữ con - Ảnh 5
Hãy giữ lại con để cuộc đời thêm màu sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó tệ bạc, hãy tiễn họ đi bằng một nụ cười thật tươi, đừng quỵ lụy cũng đừng van xin. Hãy dành thời gian chăm lo cho bản thân và con, khi đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

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