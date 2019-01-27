Đàn bà không hoàn hảo cũng được nhưng ít nhất phải biết những ‘giới hạn an toàn’ trong hôn nhân

Đàn bà trong hôn nhân không cần cố gắng để trở thành một người mẹ, người vợ hoàn hảo. Chỉ cần biết được giới hạn của bản thân là đủ.

Có thể bạn không xinh đẹp, trời không ưu ái cho sự thông minh, trí tuệ như người khác nhưng ít nhất cũng biết được giới hạn của bản thân trong hôn nhân. Giới hạn để biết yêu thương đủ, hy sinh vừa và tận tụy đúng người, đúng thời điểm. Có vậy bạn mới không chịu nhiều tổn thương. Đàn bà trong hôn nhân nên biết giữ sự tôn nghiêm - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trong hôn nhân thường có thói quen cho đi quá nhiều. Họ lo cho chồng, cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Thậm chí còn quản luôn thời khóa biểu của chồng. Điều này khiến cho những người thân trong gia đình cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Bên cạnh đó họ còn vô tình đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân.

Phụ nữ nên nhớ làm gì cũng được nhưng phải đặt ra cho mình những giới hạn nhất định. Giới hạn để chồng và những đứa con của mình có thể thoải mái và tự do hơn trong nhà. Có những chuyện tốt nhất bạn nên lờ đi mà sống. Đừng cố gắng để biết quá nhiều bí mật của chồng. Cũng đừng xen vào cuộc sống của con cái quá mức. Hãy tự bảo vệ mình trước những sóng gió - Ảnh minh họa: Internet Bởi chồng đã lớn, anh ấy có quyền làm những điều mình thích. Lấy vợ về để có người cùng nhau chia sẻ, chứ chẳng phải để có thêm một “vú em”, “bảo mẫu”. Còn con cái, chúng cũng có cuộc sống riêng. Bạn không thể cứ bắt ép chúng phải sống theo ý mình.

Nói chung cách để phụ nữ “sống sót” trong hôn nhân là biết đặt ra những giới hạn cho bản thân. Yêu thương chồng con hết mực nhưng vẫn phải biết giới hạn mà dừng lại, đừng nên đi quá xa. Nếu chồng có chuyện không vui, bạn nên lắng nghe và cho lời khuyên một cách chân thành. Có những chuyện bạn không nên tìm hiểu sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Về cuộc sống của con cái, đừng can thiệp quá nhiều. Đừng bao giờ trở thành kẻ lắm lời bị chồng con xa lánh. Hãy giữ lại lòng tôn nghiêm cho bản thân để có thể sống tốt trong cuộc hôn nhân của chính mình. Đàn bà khôn ngoan dù thương chồng, yêu con đến mấy cũng sẽ không làm những chuyện khiến đối phương phiền lòng. Sống ở đời, những gì nên buông bỏ được cứ buông bỏ, đừng ôm hết vào người, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Bởi bạn biết càng nhiều chỉ càng mệt mỏi và khổ tâm nhiều hơn mà thôi. Hãy tự bảo vệ lấy mình, đừng nên tò mò quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên nhớ sống đừng làm phiền đến ai, đừng biến mình trở thành gánh nặng của một ai đó, nhất là với chồng con. Bạn đừng trở thành một bà vợ ưa càm ràm, một người mẹ thích quản thúc. Nếu họ lên tiếng xin giúp đỡ, khi đó bạn hãy mở lòng, còn không thì hãy lờ đi. Dù không có sự quản thúc của bạn, con cái cũng sẽ biết những giới hạn mà không đi quá xa. Chồng cũng sẽ biết chè chén chừng mực và về nhà đúng giờ. Phụ nữ trong hôn nhân phải luôn mạnh mẽ và biết những giới hạn không nên vượt qua - Ảnh minh họa: Internet Bởi ai cũng có ý thức của riêng mình, đừng lo lắng thái quá. Vì vậy, đàn bà ơi, hãy đặt ra cho mình những giới hạn riêng trong hôn nhân để không phải gánh chịu những tổn thương.

Người đàn bà 50 bày cách để chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh chán chồng Chán chồng dường như là căn bệnh của hầu hết chị em phụ nữ hiện nay. Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ có cảm giác nguội lạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nếu đang rơi vào tình cảnh này, hãy nghe lời khuyên của người đàn bà 50 dưới đây.

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