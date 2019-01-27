Trong hôn nhân: Đàn ông nên học cách bao dung, đàn bà nên học cách chấp nhận

Khi đàn bà phạm lỗi, đàn ông quay qua trách vợ vô dụng và chưa một lần bao dung cho những sai lầm của cô ấy. Khi đàn ông thay lòng, đàn bà lại loay hoay tìm lý do để bao biện và không bao giờ học cách chấp nhận rằng người đó đã phản bội.

Hôn nhân là nơi để cả hai cùng nhau trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn. Đàn ông cần nơi để học cách bao dung với người bạn đời của mình. Bởi họ vốn dĩ khá vô tâm và hời hợt với hôn nhân hơn so với phụ nữ. Nói đúng hơn là họ chỉ nhìn sự việc trước mắt mà chỉ trích, phán xét. Ít có người đàn ông nào chịu bao dung cho những lỗi lầm của vợ. Vợ sai là sai, chẳng cần biết nguyên nhân là gì. Đa số đàn ông đều nhìn vấn đề bằng lý trí, ít dùng đến trái tim để cảm nhận.

Đàn ông trong hôn nhân nên học cách bao dung - Ảnh minh họa: Internet Chẳng hạn như việc vợ có lạc lòng sa ngã. Họ sẽ dứt khoát bỏ ngay chứ chẳng thèm tìm hiểu nguồn cơn. Biết rằng ngoại tình là do đàn bà sai, nhưng đàn ông chưa bao giờ chịu nhìn nhận gốc rễ của sự việc bắt đầu từ mình. Họ nghĩ đàn bà ngoại tình là do lăng loàn, trắc nết chứ chẳng phải tại chồng. Thế nên đàn ông trong hôn nhân nên học cách bao dung cho người bạn đời của mình. Hãy biết thông cảm cho những sai lầm của vợ. Hãy biết dùng con tim để giải quyết vấn đề, đừng nên quá cứng nhắc. Mở lòng bao dung, yêu thương vợ mình nhiều hơn, biết đâu bạn sẽ giữ vững được gia đình hạnh phúc.

Đàn bà trong hôn nhân nên học cách chấp nhận mọi việc xảy đến với mình - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, đàn bà cũng nên học cách chấp nhận những điều xảy đến với mình. Bạn đừng quá mù quáng, yêu bằng tim nhưng vẫn phải dùng lý trí để phán xét. Chấp nhận người mình yêu thương đến một lúc nào đó sẽ thay lòng. Chấp nhận người mình hy sinh thanh xuân sẽ cướp đi lòng tin và sự tín nhiệm của bạn. Có những chuyện trên cuộc đời này, bạn không thể làm khác được, cách tốt nhất là phải học cách chấp nhận. Đừng dùng bất cứ lý lẽ gì để biện minh. Chấp nhận sẽ khiến bản thân bạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy sự thật đau đớn nhưng sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Hãy yêu nhau bằng cái đầu lạnh và trái tim ấm - Ảnh minh họa: Internet Sống ở đời đừng quá cố chấp, thứ gì buông được thì buông cho nhẹ lòng. Đàn bà trong hôn nhân đôi khi phải chấp nhận những điều xảy đến với mình mới mong được bình yên. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy đón nhận, đừng chạy trốn. Hãy ngước mặt lên trời và tự nhủ lòng cố gắng đối mặt, đừng gục đầu xuống và than vãn “tại sao lại là tôi”. Trên cuộc đời này có rất nhiều thử thách đặt ra với bạn, chỉ cần bạn chấp nhận đối mặt, không có chuyện gì là không thể. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy vững tâm - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, hãy chấp nhận chồng rồi sẽ thay lòng. Chấp nhận chuyện con cái sẽ hư hỏng, không nghe lời. Bất cứ thứ gì trên cuộc đời này cũng có thể xảy ra, cách chúng ta nên làm là chấp nhận và tìm hướng giải quyết.

Người đàn bà 50 bày cách để chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh chán chồng Chán chồng dường như là căn bệnh của hầu hết chị em phụ nữ hiện nay. Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ có cảm giác nguội lạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nếu đang rơi vào tình cảnh này, hãy nghe lời khuyên của người đàn bà 50 dưới đây.

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