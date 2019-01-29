Đàn ông ngoại tình, trái tim của họ vốn chẳng còn thủy chung, chẳng còn xem trọng đạo nghĩa vợ chồng. Vì vậy đàn bà đừng dùng trăm phương ngàn kế đòi sống đòi chết để níu giữ. Thay vào đó, hãy dùng những cách này để trả thù.

Thậm chí họ sẽ hả hê trên nỗi đau của bạn. Vì vậy dù có đau lòng thì hãy giữ trong lòng. Khóc thật lớn khi chỉ có một mình, đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt gã tệ bạc. Đừng để người đàn ông đó có cơ hội làm tổn thương bạn nhiều hơn.

Đừng để người khác thấy rõ tổn thương mà bạn đang phải gánh chịu. Bởi đàn ông nhẫn tâm lắm. Họ sẽ không vì bạn tổn thương mà thôi làm bạn đau. Họ không vì những giọt nước mắt của bạn mà thôi ngoại tình.

Đàn bà nên nhớ, có ghen cũng phải ghen văn minh. Muốn níu kéo chồng, giữ gìn hạnh phúc, bạn cũng phải dùng cách khôn ngoan nhất. Đừng trở nên đáng thương trong mắt người khác. Mà hãy để người chồng tệ bạc đó cúi đầu quay về và xin sự khoan hồng của bạn.

Phớt lờ mọi thứ, buông được cứ buông

Cách này có lẽ khá khó đối với những người đàn bà biết chồng ngoại tình. Bởi hiếm ai chịu ngồi yên khi biết chồng mình phản bội. Ai cũng sẽ lên kế hoạch đánh ghen, thay đổi bản thân… chứ ít ai chịu phớt lờ mọi thứ. Tuy nhiên đàn bà hãy nghĩ đến phương án này. Vì có những chuyện mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Phớt lờ đi mọi chuyện sẽ giúp bạn nhẹ nhõm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phớt lờ những việc làm sai trái của đàn ông đôi khi là cách dễ chịu nhất. Khi vợ tỏ ra không quan tâm, thế nào họ cũng sẽ tìm đường quay về.

Nhất định phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi

Chồng ngoại tình là lỗi của anh ấy, vì vậy bạn đừng trách móc bản thân. Đừng hành hạ chính mình bằng cách không ăn không uống, không nghỉ ngơi. Nếu làm vậy, suốt đời bạn cũng đừng mong mà trả thù được người chồng tệ bạc.

Phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, bạn cần phải xinh đẹp, làm đẹp mọi lúc mọi nơi. Có tiền cứ tân trang cho mình, khi đẹp hơn nhân tình, chồng sẽ tự khắc quay về.

Bắt đầu cuộc sống mới

Hãy bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng năm qua đã thương người quá nhiều, từ nay hãy thương lấy mình. Chính tay người đàn ông đó đã khép lại cánh cửa cũ, thì bạn hãy tự mình mở ra cánh cửa mới cho bản thân.

Tập sống cuộc đời mới, chẳng cần dựa dẫm ai, cũng chẳng phiền lòng vì ai. Nếu ngày xưa cứ sống vì chồng, thì bây giờ hãy sống vì mình và con. Đó là cách trả thù cay đắng nhất đối với người đàn ông bội bạc.