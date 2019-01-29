Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù

Phụ nữ yêu 29/01/2019 10:28

Đừng đánh ghen, đừng làm hại chính mình, cũng đừng kể lể lỗi lầm của chồng cho người khác biết mà hãy dùng cách này để trả thù người chồng tệ bạc, đàn bà ơi!

Đàn ông ngoại tình, trái tim của họ vốn chẳng còn thủy chung, chẳng còn xem trọng đạo nghĩa vợ chồng. Vì vậy đàn bà đừng dùng trăm phương ngàn kế đòi sống đòi chết để níu giữ. Thay vào đó, hãy dùng những cách này để trả thù.

Che giấu tổn thương

Đừng để người khác thấy rõ tổn thương mà bạn đang phải gánh chịu. Bởi đàn ông nhẫn tâm lắm. Họ sẽ không vì bạn tổn thương mà thôi làm bạn đau. Họ không vì những giọt nước mắt của bạn mà thôi ngoại tình.

Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan phải biết che giấu cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí họ sẽ hả hê trên nỗi đau của bạn. Vì vậy dù có đau lòng thì hãy giữ trong lòng. Khóc thật lớn khi chỉ có một mình, đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt gã tệ bạc. Đừng để người đàn ông đó có cơ hội làm tổn thương bạn nhiều hơn.

Đàn bà nên nhớ, có ghen cũng phải ghen văn minh. Muốn níu kéo chồng, giữ gìn hạnh phúc, bạn cũng phải dùng cách khôn ngoan nhất. Đừng trở nên đáng thương trong mắt người khác. Mà hãy để người chồng tệ bạc đó cúi đầu quay về và xin sự khoan hồng của bạn.

Phớt lờ mọi thứ, buông được cứ buông

Cách này có lẽ khá khó đối với những người đàn bà biết chồng ngoại tình. Bởi hiếm ai chịu ngồi yên khi biết chồng mình phản bội. Ai cũng sẽ lên kế hoạch đánh ghen, thay đổi bản thân… chứ ít ai chịu phớt lờ mọi thứ. Tuy nhiên đàn bà hãy nghĩ đến phương án này. Vì có những chuyện mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù - Ảnh 2
Phớt lờ đi mọi chuyện sẽ giúp bạn nhẹ nhõm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phớt lờ những việc làm sai trái của đàn ông đôi khi là cách dễ chịu nhất. Khi vợ tỏ ra không quan tâm, thế nào họ cũng sẽ tìm đường quay về. 

Nhất định phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi

Chồng ngoại tình là lỗi của anh ấy, vì vậy bạn đừng trách móc bản thân. Đừng hành hạ chính mình bằng cách không ăn không uống, không nghỉ ngơi. Nếu làm vậy, suốt đời bạn cũng đừng mong mà trả thù được người chồng tệ bạc.

Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù - Ảnh 3
Phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, bạn cần phải xinh đẹp, làm đẹp mọi lúc mọi nơi. Có tiền cứ tân trang cho mình, khi đẹp hơn nhân tình, chồng sẽ tự khắc quay về.

Bắt đầu cuộc sống mới

Muốn đàn ông trả giá cho những sai lầm của mình, đàn bà hãy dùng cách này để trả thù - Ảnh 4
Hãy bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng năm qua đã thương người quá nhiều, từ nay hãy thương lấy mình. Chính tay người đàn ông đó đã khép lại cánh cửa cũ, thì bạn hãy tự mình mở ra cánh cửa mới cho bản thân.

Tập sống cuộc đời mới, chẳng cần dựa dẫm ai, cũng chẳng phiền lòng vì ai. Nếu ngày xưa cứ sống vì chồng, thì bây giờ hãy sống vì mình và con. Đó là cách trả thù cay đắng nhất đối với người đàn ông bội bạc.

Phải đến năm 40 tuổi, phụ nữ mới lờ mờ nhận ra những điều đơn giản này trong cuộc sống

Phải đến năm 40 tuổi, phụ nữ mới lờ mờ nhận ra những điều đơn giản này trong cuộc sống

30 tuổi, bạn nhận ra phải kiếm thật nhiều tiền để có cuộc sống không phụ thuộc. Đến năm 40, bạn sẽ nhận ra những điều đơn giản nhưng giá trị này trong cuộc sống của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trả thù chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 14 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 26 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này