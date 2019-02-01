Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ

Khi chưa chiếm được bạn, đàn ông sẽ cưng chiều, cung phụng, xem bạn như châu báu. Nhưng khi đã chiếm hữu được rồi thì mỗi người sẽ có những cách hành xử khác nhau. Có người cảm thấy cả hai không hòa hợp nên tình cảm dần lạnh nhạt. Có người lại cảm thấy trân trọng bạn hơn và cái kết có thể là một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc.

Muốn biết một người đàn ông tốt hay tồi, đừng dựa vào những hình thức bên ngoài như quần áo, công việc. Mà phải dựa vào cách anh ấy đối xử với bạn như thế nào sau khi đã “lên giường". Đàn ông yêu ghét rõ ràng, không lằng nhằng như phụ nữ. Chỉ bằng một phép thử đơn giản có thể nhận biết được người đó có thật lòng với bạn hay không.

Đây cũng là cách để tìm hiểu xem đối phương có thật lòng với bạn không. Tôi không cổ xúy cho việc ngủ chung với nhau trước hôn nhân. Thế nhưng việc này cũng không hoàn toàn là xấu như mọi người thường nghĩ.

Người xưa coi trọng trinh tiết, con gái phải còn trinh trước khi bước về nhà chồng. Ngày nay chuyện đó cũng quan trọng nhưng không còn hà khắc như xưa. Rất nhiều cặp đôi đã vượt giới hạn, không chỉ vì thỏa mãn nhục dục mà còn để tìm hiểu rõ về bản chất của đối phương.

Nếu đã chắc chắn về mối quan hệ của mình, bạn có thể chọn cách 'lên giường' để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần người con gái trước khi làm chuyện đó thì phải khôn ngoan một chút. Khi đã chắc chắn về đối phương, bạn hãy đi đến quyết định này. Nhưng cũng phải sử dụng những biện pháp an toàn để không xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn.

Việc quan hệ trước hôn nhân vốn không phải là chuyện xấu. Đó là cột mốc quan trọng của những cặp đôi yêu nhau. Giữ gìn cho nhau trước hôn nhân là tốt nhưng chưa hẳn là biện pháp an toàn cho tình yêu của bạn.

Có nhiều cặp yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng khi về chung một nhà, chỉ vì chuyện chăn gối không hòa hợp, cả hai dần nảy sinh những mâu thuẫn. Bởi sự hòa hợp trong chuyện tình dục rất quan trọng.

Sau tất cả, người đàn ông thương bạn thật lòng sẽ có trách nhiệm...t

Muốn biết người đàn ông đó có thật lòng thật dạ với bạn hay không, chỉ cần nhìn vào cách anh ấy đối xử với bạn sau khi quan hệ là rõ ngay. Nếu là người yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ không ngần ngại mà bảo vệ danh dự cho bạn, bất chấp tất cả để biến bạn thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Nếu người ấy không thật tâm, chỉ xem bạn là thú vui qua đường, anh ấy sẽ dần lạnh nhạt rồi biến mất không dấu vết. Đàn ông là vậy, chưa có được thì cố gắng theo đuổi, nhưng khi đã sở hữu rồi thì lại không biết trân trọng.

... òn người không thật tâm, họ sẽ viện cớ biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ trước hôn nhân để rõ lòng dạ đàn ông không phải là cách duy nhất, còn rất nhiều cách khác nữa. Nhưng “lên giường” lại là cách thực tế nhất phản ánh sự chân thành của tình yêu và lòng dạ của đối phương.

Có những người hợp nhau về mọi thứ, từ tính cách đến cách ăn mặc, nói năng, nhưng lại không có sự hòa hợp trong "chuyện ấy". Nhưng cũng có người thường xuyên mâu thuẫn, nhưng vì hợp chuyện tình dục mà ở bên nhau. Đó là những điều có thể xảy ra trong cuộc sống này.