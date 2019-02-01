Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ

Phụ nữ yêu 01/02/2019 10:59

Muốn biết người đàn ông đó có thật lòng hay chỉ muốn vui chơi qua đường, phụ nữ chỉ cần “lên giường” với anh ấy, mọi chuyện sẽ phơi bày.

Muốn biết một người đàn ông tốt hay tồi, đừng dựa vào những hình thức bên ngoài như quần áo, công việc. Mà phải dựa vào cách anh ấy đối xử với bạn như thế nào sau khi đã “lên giường". Đàn ông yêu ghét rõ ràng, không lằng nhằng như phụ nữ. Chỉ bằng một phép thử đơn giản có thể nhận biết được người đó có thật lòng với bạn hay không.

Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ - Ảnh 1
Muốn biết lòng dạ đàn ông có rất nhiều cách - Ảnh minh họa: Internet

Khi chưa chiếm được bạn, đàn ông sẽ cưng chiều, cung phụng, xem bạn như châu báu. Nhưng khi đã chiếm hữu được rồi thì mỗi người sẽ có những cách hành xử khác nhau. Có người cảm thấy cả hai không hòa hợp nên tình cảm dần lạnh nhạt. Có người lại cảm thấy trân trọng bạn hơn và cái kết có thể là một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc.

Người xưa coi trọng trinh tiết, con gái phải còn trinh trước khi bước về nhà chồng. Ngày nay chuyện đó cũng quan trọng nhưng không còn hà khắc như xưa. Rất nhiều cặp đôi đã vượt giới hạn, không chỉ vì thỏa mãn nhục dục mà còn để tìm hiểu rõ về bản chất của đối phương.

Đây cũng là cách để tìm hiểu xem đối phương có thật lòng với bạn không. Tôi không cổ xúy cho việc ngủ chung với nhau trước hôn nhân. Thế nhưng việc này cũng không hoàn toàn là xấu như mọi người thường nghĩ.

Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ - Ảnh 2
Nếu đã chắc chắn về mối quan hệ của mình, bạn có thể chọn cách 'lên giường' để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần người con gái trước khi làm chuyện đó thì phải khôn ngoan một chút. Khi đã chắc chắn về đối phương, bạn hãy đi đến quyết định này. Nhưng cũng phải sử dụng những biện pháp an toàn để không xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn.

Việc quan hệ trước hôn nhân vốn không phải là chuyện xấu. Đó là cột mốc quan trọng của những cặp đôi yêu nhau. Giữ gìn cho nhau trước hôn nhân là tốt nhưng chưa hẳn là biện pháp an toàn cho tình yêu của bạn.

Có nhiều cặp yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng khi về chung một nhà, chỉ vì chuyện chăn gối không hòa hợp, cả hai dần nảy sinh những mâu thuẫn. Bởi sự hòa hợp trong chuyện tình dục rất quan trọng.

Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ - Ảnh 3
Sau tất cả, người đàn ông thương bạn thật lòng sẽ có trách nhiệm...t

Muốn biết người đàn ông đó có thật lòng thật dạ với bạn hay không, chỉ cần nhìn vào cách anh ấy đối xử với bạn sau khi quan hệ là rõ ngay. Nếu là người yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ không ngần ngại mà bảo vệ danh dự cho bạn, bất chấp tất cả để biến bạn thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Nếu người ấy không thật tâm, chỉ xem bạn là thú vui qua đường, anh ấy sẽ dần lạnh nhạt rồi biến mất không dấu vết. Đàn ông là vậy, chưa có được thì cố gắng theo đuổi, nhưng khi đã sở hữu rồi thì lại không biết trân trọng.

Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ - Ảnh 4
... òn người không thật tâm, họ sẽ viện cớ biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ trước hôn nhân để rõ lòng dạ đàn ông không phải là cách duy nhất, còn rất nhiều cách khác nữa. Nhưng “lên giường” lại là cách thực tế nhất phản ánh sự chân thành của tình yêu và lòng dạ của đối phương.

Có những người hợp nhau về mọi thứ, từ tính cách đến cách ăn mặc, nói năng, nhưng lại không có sự hòa hợp trong "chuyện ấy". Nhưng cũng có người thường xuyên mâu thuẫn, nhưng vì hợp chuyện tình dục mà ở bên nhau. Đó là những điều có thể xảy ra trong cuộc sống này.

Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không?

Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không?

Đàn bà đôi khi rất khôn ngoan nhưng lắm lúc lại quá đỗi dại khờ. Dại ở chỗ cứ sống hết mình vì người khác, khờ ở chỗ dành cả thanh xuân của mình để chạy theo làm hài lòng một người.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tốt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 0 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 12 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này