Gửi những người mẹ đơn thân: Tết này phải thật mạnh mẽ!

Tâm sự gia đình 31/01/2019 13:57

Ngày thường đã mạnh mẽ rồi thì Tết phải kiên cường gấp đôi nhé mẹ đơn thân. Vì có thể bạn sẽ phải nghe những điều không hay, thấy những thứ khiến lòng phiền muộn.

Ngoài việc chuẩn bị mọi thứ để đón Tết thì mẹ đơn thân nên chuẩn bị một tinh thần thép để đối mặt với những thị phi ngày Tết. Dù biết sẽ rất mệt mỏi, nhưng chuyện gì nên đối mặt thì không thể cứ trốn tránh mãi được. Nếu có ai hỏi về cha đứa bé, hãy mỉm cười và phớt lờ đi, đừng tranh cãi, đừng đặt chuyện đó trong tâm. Đừng trở nên yếu đuối trong mắt người khác.

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Tết đến, hãy mạnh mẽ để đối mặt với miệng lưỡi của thiên hạ, mẹ đơn thân ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thấy hình ảnh gia đình người ta hạnh phúc cũng đừng tủi thân mà hãy tìm niềm vui với con. Ngày thường đã mệt mỏi, ngày Tết sẽ tăng lên gấp trăm lần, vì vậy hãy giữ cho mình cái tâm thật bình tĩnh và vững vàng.

Đừng vì những lời nói của thiên hạ mà dễ dàng rơi nước mắt. Đừng vì hạnh phúc của người ta mà cúi đầu xấu hổ chẳng dám nhìn ai. Làm mẹ đơn thân thì đã sao, bạn đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế nữa.

Tôi trân trọng và khâm phục những người phụ nữ dám chọn con đường một mình nuôi con. Tôi cũng thương họ vì dám can đảm đối mặt với nghịch cảnh. Bởi mấy ai đủ dũng cảm để đưa ra quyết định khó khăn này. Vì vậy đừng mặc cảm về số phận của mình. Là đàn bà ai cũng có quyền được hạnh phúc, được yêu thương.

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Hãy suy nghĩ tích cực và lờ đi những lời không hay - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng qua là bạn kém may mắn hơn người khác một chút, nhưng đổi lại ông trời cho bạn sự mạnh mẽ và vững vàng. Chưa chắc những người phụ nữ có chồng bên cạnh đủ kiên cường như vậy. Thế nên Tết này đừng cúi đầu, hãy ngẩng cao và kiêu hãnh với sự lựa chọn của chính mình. Mặc thiên hạ có nói như thế nào, chỉ cần bạn sống tốt là được.

Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, bạn không thể quản cuộc đời người khác, họ cũng không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Vì thế hãy vững vàng trong mọi trường hợp. Nếu họ muốn nói, bạn cứ mặc kệ, đừng dùng những lời cay đắng chặn miệng họ lại.

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Tết này hãy thật mạnh mẽ để là chỗ dựa cho con - Ảnh minh họa: Internet

Nếu họ muốn hỏi, cứ mặc kệ, bạn cứ việc im lặng rồi họ sẽ nhận ra sự vô duyên của mình. Không cần gì phải sân si những câu nói gây buồn phiền, im lặng là cách để bạn bảo vệ chính mình.

Mẹ đơn thân ơi! Tết này phải thật mạnh mẽ và những ngày tháng sau này cũng phải sống kiên cường. Bởi con đường này vốn không đơn giản một chút nào. Đòi hỏi người đi trên đó phải có lòng dạ kiên định. Cứ bỏ ngoài tai những lời người khác nói để làm tốt trách nhiệm của mình, để làm chỗ dựa vững chắc cho con.

Gửi những người mẹ đơn thân: Tết này phải thật mạnh mẽ! - Ảnh 4
Đừng cảm thấy tủi thân mà hãy kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Cứ để thiên hạ nói, nói mệt rồi họ cũng sẽ im thôi. Chỉ cần bạn sống lương thiện ông trời sẽ không để bạn phải cô đơn hay buồn tủi suốt đời. Vì vậy cứ yên tâm mà nuôi dạy con, cứ yên tâm mà làm việc, cứ yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống đơn thân của mình. 

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Nhìn những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ cùng vui chơi ngày Tết, được ba cõng trên lưng chen chúc qua những con đường náo nhiệt, còn con mình chỉ có mẹ, nghĩ vậy thôi cũng khiến lòng chị đau như cắt.

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