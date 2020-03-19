Cuộc đời phụ nữ, chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện lấy chồng?

Đừng bao giờ nghĩ chuyện phụ nữ lấy chồng quan trọng đến thế. Có chồng cũng được, không có cũng chẳng sao, quan trọng nhất là bản thân mình thật sự hạnh phúc và bình yên.

Trong quan niệm của nhiều người, phụ nữ lấy chồng là chuyện đại sự, lớn lao nhất trong đời người. Thậm chí, còn quan trọng hơn cả việc học hành, sự nghiệp, công ăn việc làm… Phụ nữ học ít một chút cũng chẳng sao, có một công việc không ổn định cũng chẳng thành vấn đề, việc lấy chồng sẽ giải quyết được tất cả những điều đó. Chồng là thước đo cho sự trưởng thành, sự ổn định của một người phụ nữ. Phải người chồng vô cùng “thần thánh” trong cuộc đời của phụ nữ? Người chồng có thật sự "thần thánh" trong cuộc đời phụ nữ? - Ảnh minh họa: Internet Thử so sánh hai người phụ nữ với nhau mà xem. Một người xinh đẹp, có học thức, kiếm tiền nhiều nhưng chưa có chồng hoặc chọn sống độc thân thì trong mắt mọi người vẫn không ổn, vẫn khiếm khuyết. Còn một người phụ nữ ngây thơ, vụng về, không có việc làm nhưng cưới được một người chồng giàu có, ai cũng sẽ nghiễm nhiên cho rằng cô ấy tốt phước, có số hưởng. Thiên hạ đều cho rằng, cuộc đời người phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng để nương dựa. Chồng là chiếc ô, là bóng mát, là bến đậu, là rường cột… bao nhiêu đời nay người ta vẫn nhắc về người chồng như là điều kiện tiên quyết để người phụ nữ ấm êm, hạnh phúc.

Nhưng bước vào hôn nhân, bao nhiêu người phụ nữ có thể mạnh miệng mà nói rằng mình hạnh phúc, mình viên mãn, rất hài lòng với những gì mình đang có? Ai có được một người chồng là điểm tựa, là bến đỗ bình yên của cuộc đời? Ai có một người chồng biết lo lắng kinh tế, thương yêu, quan tâm, chiều chuộng lại hết mực tôn trọng vợ? Đàn bà ai cũng dễ dàng có chồng nhưng chẳng phải ai cũng có được hạnh phúc, bình yên như mình từng nghĩ. Nhất là những người phụ nữ sống phụ thuộc kinh tế vào chồng, học vấn thua kém so với chồng rất nhiều... Chính sự thua kém đó sẽ khiến đàn bà mất đi sự bình đẳng trong hôn nhân, mất đi tiếng nói trong gia đình. Bao nhiêu người phụ nữ thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình? - Ảnh minh họa: Internet Có chồng có thật sự là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và yên ổn của cuộc đời phụ nữ? Không đâu, có những người phụ nữ bước vào hôn nhân rồi mới ngỡ ngàng thốt lên: "Cuộc sống đầy khổ ải, chán chường của mình bắt đầu". Những nỗi muộn phiền, khổ tâm chẳng đến từ ngoài kia mà chính từ người chồng của mình. Chồng vô tâm, tệ bạc, vũ phu, ngoại tình… Đàn bà chỉ khi kết hôn rồi mới thấm thía rằng đời người phụ nữ thanh thản và vui vẻ nhất chính là giai đoạn độc thân, chưa có chồng. Nhiều người kết hôn, lỡ mang tiếng ăn bám mới ngậm ngùi tiếc nuối: “Nếu mình cố gắng một chút, có một công việc tốt thì giờ đây chẳng phải sống mà nhìn mặt người khác thế này”.

Phụ nữ khôn ngoan, đừng bao giờ nghĩ chuyện lấy chồng quan trọng đến thế. Có chồng cũng được, không có chồng cũng chẳng sao, quan trọng nhất là bản thân mình thật sự hạnh phúc và bình yên. Đừng lấy chồng vì gia đình giục cưới, đừng lấy chồng vì bạn bè ai cũng có đã có nơi có chỗ, đừng lấy chồng vì nghĩ bản thân mình đã già nua… Phụ nữ không khổ khi sống độc thân nhưng sẽ khổ nếu không thể đứng trên đôi chân và nuôi sống chính bản thân mình. Hãy chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương bản thân để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể kiêu hãnh bước đi - Ảnh minh họa: Internet Thay vì ngồi đó muộn phiền vì cái duyên chậm trễ của mình thì phụ nữ hãy tận hưởng những ngày tháng độc thân mà bao nhiêu người phụ nữ có chồng đang thèm thuồng. Chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương bản thân, học hỏi kiến thức… để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể ngẩng cao đầu mà tự bước đi. Phụ nữ có chồng vẫn thường than vãn rằng: “Nếu thời gian quay lại tôi sẽ chẳng có chồng”. Như vậy, những người phụ nữ chưa chồng có thể an tâm rằng: Cuộc đời còn rất nhiều chuyện quan trọng để làm hơn là việc lấy chồng.

Đàn ông hèn nhất là ngoại tình còn đổ thừa nguyên nhân từ vợ Với đàn ông ngoại tình, nhân tình chính là sự bù đắp những điều thiếu hụt ở vợ. Đàn ông khi đó vẫn làm ra vẻ vô tội: “Đừng trách tôi mà hãy trách cô ấy không biết chiều chồng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-doi-phu-nu-chang-le-chi-co-moi-chuyen-lay-chong-354143.html