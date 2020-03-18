Làm người thứ ba thì hãy chấp nhận chuyện để đàn ông lựa chọn

Phụ nữ yêu 18/03/2020 11:15

Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng đàn ông chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận người thứ ba, mãi mãi cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc vui qua đường.

Lí lẽ mà những người thứ ba luôn đưa ra để bao biện cho việc cướp chồng người khác luôn là vì tình yêu, sống cho tình cảm của mình thì có gì sai? Phụ nữ có quyền hạnh phúc, có quyền đến với người đàn ông mình yêu nhưng nhất định đó là người đàn ông chưa có gia đình. Tình yêu của người thứ ba chỉ là những cảm xúc ích kỷ và hèn mọn. Chọn làm người thứ ba, đàn bà phải chấp nhận chuyện để đàn ông lựa chọn.

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Người thứ ba luôn nhân danh tình yêu để cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ tôi kể rằng chồng chị ngoại tình. Với đàn bà, không gì chua xót bằng việc biết chồng mình phản bội. Chị là người biết nghĩ nên không đánh ghen, không làm ầm ĩ mọi chuyện, không kể xấu chồng với ai. Vì con, chị lẳng lặng chừa cho anh ta một cánh cửa để quay về. Anh ta cũng hối hận, xin lỗi chị rất nhiều. Anh thú nhận rằng chỉ vui chơi qua đường, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc mà mình đang có.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt đẹp biết bao. Nhưng không, ả nhân tình của chồng chị sau khi bị bỏ rơi điên cuồng tìm mọi cách liên lạc với chị, khiêu khích chị bằng vô số những tin nhắn và hình ảnh gần gũi của hai người. Cô ta nhắn với chị rằng nếu không có chị hai người họ đã đến với nhau rồi. Ả mới chính là tình yêu đích thực của anh, mới là người mà anh cần chứ không phải một người đàn bà suốt ngày cắm đầu làm việc như chị… Ả nói nhiều lắm. Chị biết, đó toàn là những câu chồng chị nói với ả.

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Người thứ ba luôn huênh hoang cho rằng đàn ông cuối cùng sẽ chọn mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị cười ra nước mắt, không biết phải làm gì với kẻ cướp chồng người khác mà không biết xấu hổ như ả. Mà trớ trêu thay, trên cuộc đời này có bao nhiêu kẻ thứ ba đang ngộ nhận như thế. Ngộ nhận rằng người đàn ông kia đến với mình vì tình yêu, vì thật sự cần một người đàn bà hiểu, cảm thông và chia sẻ những điều mà người vợ không thể cho họ. Đàn bà yêu mù quáng, còn đàn ông thì tham lam. 

Chị là vợ, có lạ gì thói trăng hoa của chồng. Cô nhân tình cũng như vài ba cô trước, với chồng chị như cuộc dạo chơi qua đường. Rồi cuối cùng, anh ta cũng chọn cách bỏ rơi nhân tình mà về với chị. Bao nhiêu lần như thế, chị trơ lỳ cảm xúc mỗi lần phát hiện chồng ngoại tình. Chị chấp nhận cái danh chồng cho mấy đứa con chị nép trong mái nhà đủ cha đủ mẹ mà lớn lên.

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Người thứ ba mãi mãi là kẻ phụ, là người thừa sau cuộc vui qua đường - Ảnh minh họa: Internet

Trên cuộc đời này có bao nhiêu người thứ ba như ả nhân tình kia? Vẫn ngây thơ tin vào mật ngọt trên chiếc bẫy của những gã đàn ông ham của lạ. Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, mãi mãi cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc vui qua đường.

Đàn bà làm người thứ ba chính là biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông. Kẻ thứ ba huênh hoang nghĩ rằng mình đẹp hơn, trẻ hơn, được yêu chiều hơn. Đàn ông ấy cuối cùng cũng thuộc về mình. Nhưng thử nhìn mà xem, đàn ông trăng hoa ở đời có mấy người chọn bỏ vợ để đến với nhân tình?

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Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình đàn ông trăng hoa

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