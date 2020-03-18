Với đàn bà, không gì có thể sánh bằng một người chồng có tâm

Mẹ bảo với tôi rằng: “Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải chọn người chồng có tâm. Tiền bạc, ngoại hình, hay những thứ bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà”.

Phụ nữ khi lấy chồng, thường đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình? Nên lấy người giàu nhất hay lấy người thương mình nhất? Tôi năm nay 23 tuổi, cũng trải qua một vài mối tình. Tôi vẫn luôn tự hỏi phụ nữ lấy chồng như thế nào mới được hạnh phúc? Mẹ tôi nói rằng: “Phụ nữ muốn hạnh phúc phải lấy được người chồng có tâm. Không cần lấy người quá đẹp trai, không cần quá tài giỏi hay gia đình có điều kiện, mà hãy lấy được một người đàn ông thương yêu vợ nhất trên đời. Giống như bố con vậy”.

Mẹ bảo rằng hãy lấy một người đàn ông có tâm giống như bố - Ảnh minh họa: Internet Mẹ kể rằng ngày xưa mẹ cũng ưa nhìn, nhiều người theo đuổi. Vậy mà mẹ lại chọn bố ở cái tính tình hiền lành như cục đất, chẳng biết nói những lời hoa mỹ nhưng lời nào lời nấy điều rất thật lòng. Ngày bố mẹ kết hôn, nhiều người cũng nói ra nói vào. Bởi ông bà nội ngày đó nghèo lắm, mẹ bước về nhà ấy sẽ khổ. Người ta bảo, bao nhiêu người đàn ông xung quanh, giàu có cũng không ít sao không chọn một chỗ sung túc mà cưới cho ấm tấm thân. 30 năm sống chung, mẹ chưa bao giờ thất vọng về bố - Ảnh minh họa: Internet Tính đến bây giờ, bố mẹ đã có hơn 30 năm chung sống cùng nhau và mẹ đã chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng. Bố nghèo thật nhưng luôn dành cho vợ mình những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống vợ chồng, chẳng sơ thiếu thốn, chỉ sợ vợ chồng không đồng lòng mà thôi. Bố thương mẹ thiệt thòi, ra sức làm việc. Ngày cưới nhau chẳng có gì mà bây giờ trong nhà cũng của ăn của để, anh chị em tôi được học hành tử tế.

Mẹ bảo, phụ nữ phải ở trong những hoàn cảnh khó khăn, lúc xấu xí nhất mới biết chân tình của người đàn ông. Mẹ sinh 3 đứa con, đều một tay bố chăm bẵm những ngày mẹ ở cữ. Ông bà ngoại, bà nội đều ở gần nhưng tự tay bố làm mới yên tâm. Bố nấu ăn cho mẹ, tắm con, giặt tã. Nhiều người nói ra nói vào, kiểu như đàn ông ai đời lại làm những việc đó. Có bà hàng xóm nhiều chuyện, cứ bóng gió mỗi lần bố giặt tã cho con. Một hôm bố nói thẳng: “Sau này con gái cô có chồng rồi sinh con, con rể chăm bẵm như vậy cô có thích không?”. Bà kia im bặt. Những phù phiếm bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Mấy chục năm làm vợ chồng, bố mẹ rất ít khi tranh cãi. Mẹ cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, nhiều khi cũng chanh chua, lắm điều nhưng bố chẳng bao giờ muốn hơn vợ. Buồn bực thì cứ để vợ nói vài câu là xong. Bố nấu ăn không ngon nhưng lại thích vào bếp. Mẹ nấu ăn thì bố phụ nhặt rau, chẳng nề hà những chuyện vặt vãnh giúp mẹ. Sống với bố, mẹ cảm thấy mình hạnh phúc và bình yên vô cùng. Mà cuộc đời phụ nữ, suy cho cùng cũng chỉ đi tìm cảm giác này thôi. Mẹ bảo với tôi rằng: “Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải chọn người có Tâm mà lấy. Tiền bạc, ngoại hình, hay những thứ bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà”.

Sau lưng một người mẹ đơn thân là một người cha vô trách nhiệm Chẳng ai có thể đong đếm hết những nỗi nhọc nhằn, khổ cực mà một người mẹ đơn thân đã phải trải qua. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, đằng sau lưng họ luôn có bóng dáng của một người đàn ông vô tâm, bạc bẽo.

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