Cũng là đàn bà nhưng người hạnh phúc kẻ khổ tâm cũng là vì 20 điều khác biệt này

1. Đàn bà dại chỉ nhìn vào điểm chưa tốt của đàn ông. Sau đó, họ sẽ đay nghiến, chì chiết khiến mối quan hệ mỏi mệt và khó cứu vãn.

Đàn bà, có người hạnh phúc ngời ngời, có người lại khổ tâm dai dẳng. Đàn bà dại hay khôn cũng là vì 20 điểm khác biệt này.

2. Đàn bà dại dù là ở nhà hay ra ngoài đều có thể lớn tiếng cãi vã với chồng. Chồng có mất mặt họ cũng không để tâm, chỉ chăm chăm hả giận cho kịp.

Đàn bà khôn luôn biết dùng lời khen để khích lệ, tán thưởng và để đàn ông ngày một hoàn thiện hơn. Căn bản của một tình yêu chính là khiến đối phương tốt hơn.

Đàn bà khôn luôn hiểu sĩ diện quan trọng với đàn ông hơn cả túi tiền hay mạng sống. Dập tắt tự hào sĩ diện của đàn ông cũng chính là gián tiếp giết chết tình yêu của cả hai.

3. Đàn bà dại ghen tuông với quá khứ của đàn ông, luôn tìm hiểu về người cũ của chồng.

Đàn bà khôn không để tâm chuyện đã qua, họ chỉ biết đến hiện tại và tương lai của cả hai.

Đàn bà khôn không để tâm chuyện đã qua, họ chỉ biết đến hiện tại và tương lai của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn bà dại thích cảm giác đàn ông thua kém mình, đàn bà khôn luôn đề cao vị thế của đàn ông. Đàn bà khôn hiểu phụ nữ dại là đòi hỏi bình đẳng trong hôn nhân bằng việc hơn thua với chồng. Ngược lại, họ khôn khéo khiến chồng tình nguyện nhường nhịn và bảo vệ họ.

5. Đàn bà dại tự trở thành hổ báo hung tợn, nghĩ đó là cách kéo đàn ông quay về. Đàn bà khôn sẽ biến mình thành chú mèo ngọt ngào, duyên dáng để buộc chặt người đàn ông muốn rời đi.

6. Đàn bà dại yêu chồng hơn yêu bản thân. Đàn bà khôn yêu chính mình hơn hết.

7. Đàn bà dại chỉ biết khóc vì đàn ông. Đàn bà khôn biết cách khiến đàn ông khóc vì họ.

8. Đàn bà dại ngoại tình để trả thù chồng phản bội. Đàn bà khôn chỉ đi với người khác khi đã bước ra khỏi hôn nhân.

9. Đàn bà dại tin rằng chỉ cần hy sinh vì chồng sẽ nhận được yêu thương trân trọng. Đàn bà khôn tin rằng có lúc phải bỏ bê để chồng quý trọng họ.

Đàn bà khôn chỉ đi với người khác khi đã bước ra khỏi hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

10. Đàn bà dại tin bất chấp vào lời hứa của đàn ông. Đàn bà khôn lại rất tỉnh táo khi nghe đàn ông hứa.

11. Đàn bà dại tìm cách lấy hết tiền trong túi chồng. Đàn bà khôn khiến chồng tự nguyện giao hết tiền vào tay họ.

12. Đàn bà dại tha thứ mù quáng. Đàn bà khôn tha thứ phải có điều kiện đi cùng.

13. Đàn bà dại thở than về cuộc sống nhiều khổ tâm. Đàn bà khôn biết biến hóa cuộc sống nhiều tăm tối buồn phiền bằng cách tự tìm niềm vui cho bản thân.

14. Đàn bà dại không dám tiêu tiền vì nghĩ cho chồng con. Đàn bà khôn nghĩ phải biết cách tiêu tiền mới có được vị thế trong gia đình.

15. Đàn bà dại hy sinh không chừa lại gì vì chồng con. Đàn bà khôn luôn giữ lại một đường lui cho chính mình.

Đàn bà khôn luôn giữ lại một đường lui cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

16. Đàn bà dại không dám bỏ chồng tệ bạc. Đàn bà khôn chỉ đợi đủ vững vàng để ly hôn.

17. Đàn bà dại không chịu được cô đơn. Đàn bà khôn xem cô đơn là một người bạn.

18. Đàn bà dại tự nguyện giao cho đàn ông hết tiền và trái tim. Đàn bà khôn dù là trái tim hay tiền cũng không bao giờ đưa hết cho chồng.

19. Đàn bà dại sống vì lời người khác nói. Đàn bà khôn sống vì lời tâm can mình lên tiếng.

20. Đàn bà dại khổ tâm vì chồng chán mình. Đàn bà khôn khiến đàn ông khổ vì họ cũng biết chán chồng.