Cứ tưởng sung sướng, ai dè chị em sẽ phải khổ cả đời nếu lấy phải mẫu đàn ông này

Khi lấy đàn ông 'đẹp mã' phụ nữ cứ tưởng mình may mắn, nào ngờ họ phải dành nửa đời còn lại để khóc mỗi đêm vì đã lấy nhầm người - Ảnh minh họa: Internet

Vì quá tâm lý, ra vẻ tử tế lại biết cách lấy lòng nên những mẫu đàn ông này dễ dàng khiến phụ nữ say đứ đừ. Chị em cứ nghĩ mình may mắn, hạnh phúc khi lấy được họ nhưng thực chất con đường khổ đau, bất hạnh chỉ mới bắt đầu.

Có một anh người yêu cao ráo, đẹp trai lại biết cách ăn mặc chị em nào chẳng thích thú, tự hào. Họ không chỉ thấy mình thật giỏi vì đã sở hữu một người đàn ông có vẻ ngoài nổi bật mà còn thấy thật tài giỏi khi chiến thắng những người phụ nữ khác.

Tuy nhiên, mặt trái của việc lấy một người chồng chăm chút vẻ ngoài là nếu phụ nữ sau khi kết hôn phải đầu bù tóc rối nơi xó bếp thì chồng bạn vẫn trẻ trung, bảnh bao mỗi khi ra đường. Ý thức được sự hấp dẫn của mình, mẫu đàn ông này rất dễ “thả thính” những phụ nữ khác mà phản bội vợ lúc nào không hay.

Dù có dùng nửa đời còn lại bạn cũng không thể biến anh ta thành người chồng tử tế, người cha chuẩn mực - Ảnh minh họa: Internet

Trai hư

“Đàn ông không xấu đàn bà không yêu” là câu nói chính xác trong trường hợp này. Những anh chàng tốt tính, hiền lành đáng ra phải là ước ao của mọi phụ nữ thì chính chị em lại không thích bởi sự ngây ngô, nhàm chán ấy.

Sự hư hỏng, bất cần và có chút lạnh lùng ở những gã đàn ông hư khiến phụ nữ như thỏi nam châm khác cực bị hút chặt. Từ sự thích thú, muốn khám phá đến yêu quên đường về chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đáng buồn thay, dù có dùng nửa đời còn lại bạn cũng không thể biến anh ta thành người chồng tử tế, người cha chuẩn mực bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Anh ta có thể dễ dàng khiến bạn yêu thì cũng chẳng khó để dùng lời nói kéo cô gái khác lên giường với mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khéo ăn nói

Nếu vẫn thắc mắc vì sao rất nhiều đàn ông có vẻ ngoài không hút mắt, chẳng giàu có nhưng lại dễ dàng tán tỉnh thành công những cô nàng xinh đẹp, lắm tiền thì sự khéo léo trong giao tiếp chính là đáp án dành cho bạn.

Hiểu được tâm lý đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai nên các chàng trai chỉ cần trò chuyện duyên dáng, biết cách khen ngợi và tâm lý đã dư sức lấy lòng mọi phụ nữ họ muốn. Tất nhiên, anh ta có thể dễ dàng khiến bạn yêu thì cũng chẳng khó để dùng lời nói kéo cô gái khác lên giường với mình.

Những tưởng hạnh phúc cả đời, ai dè bạn phải dùng cả đời mình để đánh ghen với hàng tá cô nhân tình của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông giàu có

Dù không dám nói ra nhưng rất nhiều phụ nữ muốn có một người chồng đại gia, một người đàn ông có thể chăm lo cho mình một cuộc sống đủ đầy sung túc. Lấy chồng giàu, không chỉ người vợ an nhàn mà con cái của họ cũng được đảm bảo một tương lai đủ đầy, xán lạn.

Đáng buồn thay, chồng càng giàu vợ càng phải ra sức giữ chồng bởi anh ấy chính là món mồi ngon của những kẻ không mời mà đến. Những tưởng hạnh phúc cả đời, ai dè bạn phải dùng cả đời mình để đánh ghen với hàng tá cô nhân tình của chồng mình.