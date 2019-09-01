Có những điều chỉ khi kết thúc một mối tình, một cuộc hôn nhân bạn mới nhận ra…

- Nước mắt sẽ không khiến đàn ông yêu bạn hơn, chỉ khiến họ chán ghét bạn hơn.

- Phụ nữ thông minh luôn hiểu người thứ ba không bao giờ có thể xuất hiện, nếu người đàn ông của bạn không cho phép.

- Đừng bao giờ tin đàn ông quá bận rộn để quan tâm đến bạn, vì người bận rộn nào cũng có thể dành thời gian cho người họ yêu. Nếu yêu sẽ có cách, một khi không yêu thì chỉ có lý do.

- Với phụ nữ, ghen tuông càng nhiều, mỏi mệt càng nhiều, soi mói càng nhiều thì kết thúc sẽ càng nhanh.

Phụ nữ thông minh luôn hiểu người thứ ba không bao giờ có thể xuất hiện, nếu người đàn ông của bạn không cho phép - Ảnh minh họa: Internet

- Lời nói dối của đàn ông ban đầu có thể là vì sợ bạn buồn, sợ bạn nghĩ nhưng nếu quá nhiều lần thì là vì chính anh ta.

- Khi cãi nhau, nếu đối phương chỉ im lặng thì đừng cố gắng nói thêm. Khi đàn ông im lặng, một là vì họ không có gì để nói, hai là họ cần thời gian để bình tĩnh. Cố gắng nói với một người không muốn nói thì bạn chỉ làm khổ chính mình.

- Với đàn ông, đừng gọi quá hai cuộc, đừng nhắn quá ba lần. Nếu họ muốn trả lời thì họ sẽ không để bạn đợi, nếu họ đã không muốn thì sự chờ đợi của bạn chỉ là phiền phức trong mắt họ.

- Bạn không cần phải ghen tuông với những người phụ nữ xung quanh đàn ông. Đàn ông yêu thật lòng sẽ không để bạn phải ghen tuông, sẽ tự có khoảng cách với phụ nữ. Khi bạn được yêu thương, bạn sẽ có cảm giác an toàn.

- Phụ nữ có thể coi tình yêu hay gia đình là sinh mệnh, nhưng đàn ông lại không như thế. Họ chỉ xem tình yêu hay gia đình là một phần của cuộc sống, vì thế mà có thể đánh đổi, có thể không ưu tiên.

Phụ nữ có thể coi tình yêu hay gia đình là sinh mệnh, nhưng đàn ông lại không như thế - Ảnh minh họa: Internet

- Phụ nữ quá hiền, đàn ông dễ chán. Phụ nữ khôn ngoan quá, đàn ông tránh xa. Phụ nữ khôn khi cần, hiền đúng lúc, biết giả ngơ, biết mình phải làm gì lại khiến đàn ông thích thú.

- Đừng bao giờ để đàn ông tạo cho bạn 3 thói quen, một là đợi chờ, hai là dựa dẫm và ba là xem họ quá quan trọng.

- Có một việc chỉ nên làm một lần duy nhất trong tình yêu hay hôn nhân, là tha thứ. Đàn ông phạm lỗi, phụ nữ tha thứ, nhưng đàn ông dễ quên, phụ nữ lại nhớ lâu. Mà người nhớ lâu lại là người khổ tâm nhiều.

- Người phụ nữ khôn ngoan không dùng lời hứa của đàn ông để đảm bảo cho tình yêu của mình. Nghe vui tai thì thích thật, nhưng tận mắt thấy được mới là chân tình.

- Người phụ nữ bản lĩnh luôn có một đường lui trong tình yêu và hôn nhân. Khi yêu rồi thì không sợ chia tay, chỉ sợ phí phạm tình cảm. Khi lấy rồi thì không sợ ly hôn, chỉ sợ bản thân không tiền không nghị lực.

Phụ nữ thông minh không dùng lời hứa của đàn ông để đảm bảo cho tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

- Trên đời này, không có đàn ông vô tâm, chỉ có đàn ông đã có nhiều mối quan tâm khác.

- Tình yêu của con người có lúc tưởng chừng như vững chắc nhất, lại có khi mong manh dễ đổi thay nhất. Lòng người là nơi ấm áp nhất, cũng là nơi lạnh lùng nhất.

- Trong tình yêu hay hôn nhân, sự chung thủy hay hạnh phúc đều chỉ mang tính thời điểm. Đối phương còn một lòng, còn khiến bạn hạnh phúc thì cũng chỉ là vào lúc đó, còn sau này thì đừng nghĩ xa.

- Phụ nữ thông minh chỉ nên chọn một trong hai kiểu đàn ông, một là đã hứa thì phải làm đến cùng, hay hai là không hứa nhưng sẽ âm thầm làm.

- Đàn ông mới yêu hay yêu lâu, mới cưới hay cưới lâu đều có sự thay đổi, và bạn hãy xem điều đó là bình thường, đừng bất ngờ.