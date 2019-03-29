Nhưng chuyện khó đoán, khó ngờ nhất trên đời này chính là tình yêu. Khi hôm nay, người ta có thể còn bên nhau mặn nồng thì ngày mai cũng có thể dửng dưng nói một câu chẳng còn gì với nhau. Hôm qua, người ta còn có thể dành hết trái tim cho nhau, ngày mai lại bỗng chốc dành lòng dạ cho thêm một người khác.

Khi còn trẻ, ai chẳng nghĩ đơn thuần rằng tình yêu chỉ cần một lòng sắt son bên nhau trọn đời, không cầu xa xôi, bình đạm cùng nhau qua hết thăng trầm. Ôm lấy lý tưởng giản đơn ấy, cùng niềm tin không ngơi nghỉ vào một tình yêu thiên trường đại cửu, người ta có thể hy sinh vì nhau, cơ cực cùng nhau suốt hàng thập kỷ.

Thật ra, có những điều chỉ người bị bỏ lại mới có thể nhận ra. Khi hiểu rằng cuộc đời lắm nước mắt, tình yêu lại mong manh, và phụ nữ chỉ thật sự khôn ngoan hơn sau một lần bị phản bội đau đớn…

Người đi mấy ai thấy đau, người ở lại chịu hết hờn tủi, khổ tâm. Những gì từng vì nhau, hy sinh cho nhau, hẹn thề đợi chờ lại có lúc tan thành tro tàn. Ngày giông bão muốn một người cạnh bên, đến ngày bình yên lại đòi chọn một người khác để đi cùng. Con người tham lam là thế, mà cũng tệ bạc là thế.

Nói yêu nhiều hay ít không cần thiết, quan trọng là có làm được không

Có những người đàn ông mỗi ngày đều có thể nói yêu bạn, lời ngọt ngào nào cũng có thể nghĩ ra để làm bạn cảm động. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra lời nói có hay đến mấy cũng không bằng một hành động họ làm vì bạn. Một câu nói yêu bạn nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng bằng việc họ chân thành muốn ở bên bạn. Vì thật sự đến tận lúc họ phản bội bạn rồi họ vẫn có thể nói yêu bạn. Lời nói như thế, từ đầu vốn đã không thể tin hết lòng, sao bạn vẫn chỉ muốn nghe và không nhìn thật kỹ hơn?

Chồng bạn khác những người đàn ông khác, anh ấy yêu bạn, nhưng…

Có những từ “nhưng” khiến người ta không thể chấp nhận. Như việc chồng bạn có thể khóc nức nở khi bạn sinh con cho anh ấy, nhưng vẫn có ngày phản bội bạn. Như việc chồng bạn từng yêu thương bạn, là một người đàn ông tử tế, nhưng vẫn biết ngoại tình. Những gì trước từ “nhưng” ấy là niềm tin của bạn, còn sau đó chính là lòng dạ con người. Niềm tin là do bạn tạo ra, còn lòng dạ con người sao bạn nhìn thấu hết, phải không?

Người có thể cho phụ nữ thứ hạnh phúc say mê nhất là đàn ông và đày đọa phụ nữ xuống tận cùng khổ đau bất hạnh, cũng có thể là đàn ông.

Người có thể cho phụ nữ thứ hạnh phúc say mê nhất là đàn ông và đày đọa phụ nữ xuống tận cùng khổ đau bất hạnh, cũng có thể là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể từng tin rằng người đàn ông bạn chọn là người duy nhất khiến bạn hạnh phúc, cho đến khi bạn nhận ra cũng chính anh ấy là người khiến bạn khổ đau nhất. Bởi thế, đừng nghĩ rằng trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể khiến bạn hạnh phúc. Vì nếu bạn xem anh ta là duy nhất, thì chính là cho anh ta cơ hội làm bạn đau lòng.

Chuyện đơn giản nhất đàn ông có thể làm chính là phủi tay và bình thản rời đi

Đàn ông có thể là những kẻ nói cảm ơn vì bạn đã yêu thương, hy sinh vì anh ta. Nhưng chỉ có vậy, rồi anh ta sẽ phủi tay và quay lưng đi như chưa từng tha thiết yêu bạn. Đàn ông chính là như vậy, yêu càng đắm say thì khi cạn tình càng dửng dưng đến tàn nhẫn.

Đàn ông ngoại tình thường chỉ có hai loại…

Phụ nữ vì mái ấm gia đình có thể cố gắng vượt qua cám dỗ, nhịn nhường đủ điều. Nhưng đàn ông ngoại tình cũng chỉ có hai loại: một là không muốn chống đối lại cám dỗ, hai là không thể từ chối nổi.

Đàn ông ngoại tình cũng chỉ có hai loại: một là không muốn chống đối lại cám dỗ, hai là không thể từ chối nổi - Ảnh minh họa: Internet

Luôn có những suy nghĩ rất ngược đời, nhưng cũng thật phũ phàng

Đàn ông có thể xem yêu thương và chăm chút của phụ nữ là hiển nhiên. Và thậm chí họ cũng xem việc quay lưng đi bình thản cũng dễ dàng và đương nhiên như thế!

Đừng bao giờ tin vào lời hứa của đàn ông

Đàn ông hứa yêu bạn, bên bạn cũng chưa chắc sẽ làm được. Đừng nhớ anh ta đã hứa gì mà đau lòng, trong khi có thể sau giây phút nói ra anh ta đã quên đi rồi. Đúng là đàn ông có thể hứa yêu trọn đời, nhưng không phải chỉ yêu mình bạn.

Đã muốn rời đi rồi thì đàn ông chẳng còn quan tâm những chuyện cũ

Lúc anh ấy quay đi, có thể bạn đã hỏi rốt cuộc bản thân có gì chưa tốt? Đàn ông có thể sẽ nói, bạn cái gì cũng tốt, chỉ là anh ta không cần bạn nữa. Giây phút đàn ông đã muốn rời đi, họ sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì xưa cũ. Bởi thế, đừng níu kéo bằng một câu yêu của hôm qua!