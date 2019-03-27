4 tâm thế đáng nể nhất của đàn bà khi có chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 27/03/2019 05:30

Đừng nghĩ rằng phụ nữ có chồng ngoại tình sẽ chỉ có tổn thương, ê chề và thua thiệt. Chỉ cần bạn giữ được những tâm thế này thì không ai có thể xem thường bạn được!

Bình tĩnh và thẳng thắn

Với đàn ông ngoại tình, sẽ không điều gì đả kích hơn khi họ thấy vợ hoàn toàn bình tĩnh và thẳng thắn nói chuyện với họ, thay vì khóc lóc và ghen tuông dữ tợn.

Thật ra không người phụ nữ nào có thể đủ bình tĩnh khi biết chồng phản bội. Nhưng phụ nữ khôn ngoan sẽ cố gắng lấy lại lý trí sớm nhất có thể để giữ vững tâm thế khi đứng trước chồng ngoại tình. Trước một người đàn ông phản bội, phụ nữ khóc lóc và khổ đau chẳng giải quyết được gì.

Thay vào đó, phải là tâm thế vững vàng nhất có thể. Chồng khi ấy vừa có chút hụt hẫng khi thấy vợ chẳng vì mình mà quá đau lòng, lại càng thấy sợ khi phải thẳng thắn về tội lỗi của mình.

4 tâm thế đáng nể nhất của đàn bà khi có chồng ngoại tình - Ảnh 1
Với đàn ông ngoại tình, sẽ không điều gì đả kích hơn khi họ thấy vợ hoàn toàn bình tĩnh và thẳng thắn nói chuyện với họ, thay vì khóc lóc và ghen tuông dữ tợn - Ảnh minh họa: Internet

Không tìm đến nhân tình và có kiêu hãnh riêng

Phụ nữ có chồng ngoại tình, kiêng kỵ nhất chính là tìm đến nhân tình. Bởi hôn nhân là chuyện của hai người, dẫu có người thứ ba thì cũng chỉ nên là hai người giải quyết. Khi bạn tìm đến nhân tình thì đồng nghĩa là bạn xem kẻ thứ ba đó là một phần hôn nhân của bạn, là bạn nhượng cô ta một bước.

Thay vào đó, khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ nên có kiêu hãnh riêng khi chỉ tìm vấn đề nảy sinh giữa hai người. Người thứ ba đó là ai, không quan trọng bằng cả hai vẫn đang là vợ chồng. Người thứ ba đó có những gì, không quan trọng bằng cả hai vợ chồng còn gì cho nhau. Và người thứ ba đó dù có làm gì, phụ nữ cũng đừng đánh mất tâm thế này. Vì mọi vết nứt từ ngoại tình đều là từ vợ chồng.

Đó không chỉ là cách để phụ nữ giữ chủ quyền gia đình của mình, mà còn là để nhân tình thấy cô ta không có quyền gì trong hôn nhân của bạn.

4 tâm thế đáng nể nhất của đàn bà khi có chồng ngoại tình - Ảnh 2
Phụ nữ có chồng ngoại tình, kiêng kỵ nhất chính là tìm đến nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ đúng lúc, và tha thứ đúng người

Một tâm thế kiêu hãnh và đáng nể nhất của phụ nữ có chồng ngoại tình chính là biết buông đúng lúc và tha thứ đúng người.

Cầm lên được thì buông xuống được, yêu được thì bỏ được, đó mới là điều khiến đàn ông nể nhất ở phụ nữ. Đàn ông càng phản bội, phụ nữ càng phải có sự dứt khoát trong mọi quyết định và hành động. Đàn ông càng thay lòng, phụ nữ càng phải có chính kiến kiên định.

Và hơn hết, hãy biết chọn người để gửi tha thứ đúng nhất. Đừng tha thứ chỉ vì bạn còn yêu. Đừng tha thứ vì bạn chỉ cần cha cho con bạn. Và đừng tha thứ khi bạn còn chưa chắc liệu bản thân có hạnh phúc không. Hãy tha thứ vì bạn thấy được hy vọng hàn gắn ở sự hối lỗi của người đàn ông trước mắt. Hãy tha thứ khi họ dám xây lại đủ niềm tin và hy vọng cho bạn. Và hãy tha thứ khi đó là điều tốt nhất cho chính bạn và con lúc này.

4 tâm thế đáng nể nhất của đàn bà khi có chồng ngoại tình - Ảnh 3
Và hơn hết, hãy biết chọn người để gửi tha thứ đúng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Càng xinh đẹp và quý trọng bản thân

Một người phụ nữ bị phản bội đáng nể nhất chính là khi cô ấy chưa giây phút nào thôi xinh đẹp và quý trọng bản thân. Khi phụ nữ bị người khác tổn thương và càng yêu quý mình hơn gấp bội thì chẳng ai xem thường họ được.

Và một người vợ như thế lại càng khiến chồng phải giật mình. Vì bạn càng xinh đẹp và trân trọng mình hơn chứng tỏ rằng bạn quý trọng bản thân hơn một người đàn ông tệ bạc. Đó có thể là điều một người chồng phản bội thật sự thấy khó chịu và không cam lòng.

Hơn hết, khi bạn biết yêu quý mình hơn, bạn cũng sẽ dần lấy lại niềm tin và hy vọng vào bản thân. Phụ nữ đẹp lên thì cần gì một người đàn ông chỉ toàn đem đến nước mắt cho mình!

4 kiểu ứng xử 'kinh điển' của phụ nữ khi chồng ngoại tình, hãy học theo kiểu số 4, đừng như kiểu số 3

4 kiểu ứng xử 'kinh điển' của phụ nữ khi chồng ngoại tình, hãy học theo kiểu số 4, đừng như kiểu số 3

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ nên làm gì để hạn chế được tổn thương trong lòng?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà có chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này