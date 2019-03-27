Thật ra không người phụ nữ nào có thể đủ bình tĩnh khi biết chồng phản bội. Nhưng phụ nữ khôn ngoan sẽ cố gắng lấy lại lý trí sớm nhất có thể để giữ vững tâm thế khi đứng trước chồng ngoại tình. Trước một người đàn ông phản bội, phụ nữ khóc lóc và khổ đau chẳng giải quyết được gì.

Với đàn ông ngoại tình, sẽ không điều gì đả kích hơn khi họ thấy vợ hoàn toàn bình tĩnh và thẳng thắn nói chuyện với họ, thay vì khóc lóc và ghen tuông dữ tợn.

Phụ nữ có chồng ngoại tình, kiêng kỵ nhất chính là tìm đến nhân tình. Bởi hôn nhân là chuyện của hai người, dẫu có người thứ ba thì cũng chỉ nên là hai người giải quyết. Khi bạn tìm đến nhân tình thì đồng nghĩa là bạn xem kẻ thứ ba đó là một phần hôn nhân của bạn, là bạn nhượng cô ta một bước.

Thay vào đó, phải là tâm thế vững vàng nhất có thể. Chồng khi ấy vừa có chút hụt hẫng khi thấy vợ chẳng vì mình mà quá đau lòng, lại càng thấy sợ khi phải thẳng thắn về tội lỗi của mình.

Thay vào đó, khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ nên có kiêu hãnh riêng khi chỉ tìm vấn đề nảy sinh giữa hai người. Người thứ ba đó là ai, không quan trọng bằng cả hai vẫn đang là vợ chồng. Người thứ ba đó có những gì, không quan trọng bằng cả hai vợ chồng còn gì cho nhau. Và người thứ ba đó dù có làm gì, phụ nữ cũng đừng đánh mất tâm thế này. Vì mọi vết nứt từ ngoại tình đều là từ vợ chồng.

Đó không chỉ là cách để phụ nữ giữ chủ quyền gia đình của mình, mà còn là để nhân tình thấy cô ta không có quyền gì trong hôn nhân của bạn.

Phụ nữ có chồng ngoại tình, kiêng kỵ nhất chính là tìm đến nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ đúng lúc, và tha thứ đúng người

Một tâm thế kiêu hãnh và đáng nể nhất của phụ nữ có chồng ngoại tình chính là biết buông đúng lúc và tha thứ đúng người.

Cầm lên được thì buông xuống được, yêu được thì bỏ được, đó mới là điều khiến đàn ông nể nhất ở phụ nữ. Đàn ông càng phản bội, phụ nữ càng phải có sự dứt khoát trong mọi quyết định và hành động. Đàn ông càng thay lòng, phụ nữ càng phải có chính kiến kiên định.

Và hơn hết, hãy biết chọn người để gửi tha thứ đúng nhất. Đừng tha thứ chỉ vì bạn còn yêu. Đừng tha thứ vì bạn chỉ cần cha cho con bạn. Và đừng tha thứ khi bạn còn chưa chắc liệu bản thân có hạnh phúc không. Hãy tha thứ vì bạn thấy được hy vọng hàn gắn ở sự hối lỗi của người đàn ông trước mắt. Hãy tha thứ khi họ dám xây lại đủ niềm tin và hy vọng cho bạn. Và hãy tha thứ khi đó là điều tốt nhất cho chính bạn và con lúc này.

Và hơn hết, hãy biết chọn người để gửi tha thứ đúng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Càng xinh đẹp và quý trọng bản thân

Một người phụ nữ bị phản bội đáng nể nhất chính là khi cô ấy chưa giây phút nào thôi xinh đẹp và quý trọng bản thân. Khi phụ nữ bị người khác tổn thương và càng yêu quý mình hơn gấp bội thì chẳng ai xem thường họ được.

Và một người vợ như thế lại càng khiến chồng phải giật mình. Vì bạn càng xinh đẹp và trân trọng mình hơn chứng tỏ rằng bạn quý trọng bản thân hơn một người đàn ông tệ bạc. Đó có thể là điều một người chồng phản bội thật sự thấy khó chịu và không cam lòng.

Hơn hết, khi bạn biết yêu quý mình hơn, bạn cũng sẽ dần lấy lại niềm tin và hy vọng vào bản thân. Phụ nữ đẹp lên thì cần gì một người đàn ông chỉ toàn đem đến nước mắt cho mình!