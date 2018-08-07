Phản bội rồi không tìm được một người khác tốt hơn, họ mới quay đầu lại. Nhưng có phải đã quá muộn màng khi khiến trái tim bạn tan nát vụn vỡ rồi quay lại muốn nhặt lại để hàn gắn? Có nên quay lại với người đã phản bội mình hay không? Câu trả lời nằm ở sự mạnh mẽ của chính bạn.

Một người đã từng phản bội, đã từng làm bạn phải đau đớn liệu có xứng đáng để có lại tình yêu của bạn một lần nữa không, có nên vì tình yêu mù quáng mà bạn lại cho họ thêm một cơ hội để yêu bạn, rồi biết đâu họ lại lừa dối bạn.

Có nên tha thứ cho bạn trai từng phản bội?

Không phải cứ tha thứ là có thể bắt đầu lại một tình yêu mới. Tha thứ cho một người đã từng phản bội, lừa dối mình là hành động sáng suốt, là món quà mà bạn dành tặng cho chính mình.

Tha thứ là một cách buông tay nhẹ nhàng và vị tha. Tại sao bạn phải cố níu giữ, còn giận là còn thương, còn hận người đó tức là bạn vẫn quan tâm tới họ. Đừng để người đã phản bội bạn được chiếm quá nhiều mối quan tâm của bạn nữa, hãy để họ ra ngoài tâm trí và tìm cho mình một niềm vui mới xứng đáng hơn.

Tha thứ cho một người đã từng phản bội là món quà bạn dành cho chính mình

Tha thứ cho bạn trai từng phản bội giúp con gái cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng đâu phải có thể dễ dàng quên một ai đó đã từng dành cả thanh xuân để ở bên, làm sao có thể mau chóng xóa hết những ký ức hạnh phúc với người ấy? Lại càng khó có thể nguôi ngoai được những nỗi đau giằng xé khi bị người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội.

Khi bạn chấp nhận tha thứ, hãy dành cho mình nhiều hơn thời gian để tận hưởng cuộc sống mới không có người ấy ở bên. Đừng liên lạc hay theo dõi người ta từ xa, đừng tạo cho họ cơ hội để họ quay đầu lại, bởi khi bạn níu kéo như vậy, có khi họ không quay lại với bạn vì yêu, mà vì tiếc, vì thương hại chăng?

Bao dung cho sự lừa dối, kết cục bạn nhận lại cũng vẫn chỉ là thứ tình yêu giả dối mà thôi

Có nên yêu lại người đã phản bội mình?

Yêu lại người đã phản bội mình như đọc lại một cuốn sách, dù đã biết trước kết cục đau khổ nhưng vẫn muốn quay trở lại. Lựa chọn phụ thuộc vào lý trí, vào sự mạnh mẽ của bạn. Nhưng nếu được trả lời, hãy dứt khoát nói không, đừng bao giờ quay lại với người đã từng phản bội mình, bởi họ không xứng đáng.

Nếu anh ta yêu bạn thật lòng và trân trọng bạn, sẽ chẳng bao giờ anh ta có ý định khiến bạn bị tổn thương. Đàn bà có lòng vị tha, có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm, nhưng sự phản bội thì không thể nào. Bạn không thể ở bên một người nhưng vẫn giữ nỗi đau từng bị phản bội, vẫn đau đáu lo lắng rằng liệu anh ta khi nào sẽ rời đi, liệu rằng mình có bị phản bội lần nữa không?

Nếu cơn đau đã nguôi, sao bạn còn đánh đổi bình yên ấy để lấy lại quá khứ đau khổ bên người cũ?

Nếu tình cảm của bạn bây giờ chỉ còn là sự tiếc nuối những phút giây hạnh phúc trong quá khứ, vẫn đau khổ dằn vặt vì bị lừa dối nhưng không sao quên được bóng hình của người ấy? Đừng ngộ nhận đó là tình yêu, bởi anh ta cũng vậy, sẽ có đôi lúc cảm thấy tiếc quãng thời gian ở bên nhau. Quay lại khi con tim đã tổn thương là hành động cực kỳ mù quáng.

Yêu lại người đã phản bội là bạn đang tự khiến mình phải chịu đựng những nỗi ám ảnh bị phản bội thêm một lần nữa. Nỗi đau khi đã dần quên đi rồi thì đừng khơi lại. Trên cuộc đời này, chẳng có ai mà không thể sống được nếu như thiếu vắng một người. Chỉ là bạn có đủ mạnh mẽ và dứt khoát để vượt qua hay không mà thôi.