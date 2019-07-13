Có 3 thứ phụ nữ hạnh phúc luôn lãng quên triệt để mỗi ngày

Phụ nữ yêu 13/07/2019 05:08

Người ta thường nói, phụ nữ càng lớn tuổi càng khó tìm bình yên cho chính mình. Bởi càng bước qua thăng trầm, phụ nữ lại càng biết nhiều hơn, nên cũng nhớ nhiều hơn. Và phụ nữ hạnh phúc là vì học được cách quên đi những điều này.

Phụ nữ hạnh phúc luôn học nằm lòng cách quên đi những điều này.

Tuổi tác

Những năm tuổi trẻ là lúc phụ nữ chưa ổn  định, vất vả và nhiều va vấp nhất. Nhưng ở những tháng năm đó, phụ nữ không sợ điều gì, thậm chí là thất bại. Vì họ có tuổi trẻ, có năm tháng để chứng minh bản thân, để không sợ sai và vấp ngã. Bởi thế, phụ nữ càng lớn tuổi, càng có ít thời gian thì dù có nhiều thứ bao nhiêu cũng có duy nhất một nỗi sợ như nhau. Đó là sợ tuổi tác.

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Càng lớn tuổi, bạn càng phải học cách lãng quên đi tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sợ tuổi tác như sợ nhan sắc sẽ nhạt phai, sợ thời gian sẽ không còn. Nhưng nỗi sợ này chỉ khiến phụ nữ e ngại với cuộc đời, tự hạn chế bản thân trước những mới mẻ của cuộc sống. Thật ra, từ sau 30, cuộc đời phụ nữ mới thật sự bắt đầu. Ở những năm tháng 30, phụ nữ sẽ biết mình đã ở đâu, là người thế nào và thật sự muốn gì. Đến những năm 40, phụ nữ càng rõ hơn cuộc sống này thế nào là bình yên, thế nào thật sự hạnh phúc. Để đến những năm 50, phụ nữ sẽ càng biết tận hưởng cuộc sống theo cách mình thật sự muốn gì như những năm 20.

Bởi thế, càng lớn tuổi, phụ nữ hạnh phúc càng phải học được cách lãng quên đi tuổi tác. Quan trọng không phải là bạn trông bao nhiêu tuổi mà là bạn sống như bao nhiêu tuổi. Tâm hồn càng tươi trẻ thì vóc dáng, hình thể sẽ càng trẻ theo năm tháng.

Quá khứ

Thứ phụ nữ mang vác nặng nề nhất suốt tháng năm chính là ký ức, là quá khứ. Phụ nữ dễ quên những điều vui vẻ, lại nhớ rất lâu những gì buồn đau. Bởi thế, trong mỗi người phụ nữ đều có một quá khứ mà dù chưa từng nhắc lại vẫn nhớ rất kỹ, chưa từng quên.

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Phụ nữ hạnh phúc khi học quên đi quá khứ, những gì đã qua, những điều đã không thể thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng quá khứ không phải là món tài sản phụ nữ nên mang theo đến hiện tại và tương lai. Quá khứ chỉ nên là nơi để nhìn về, chứ không phải để nhớ đến khó quên. Phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi học quên đi quá khứ, những gì đã qua, những điều đã không thể thay đổi.

Những ân oán

Phụ nữ hạnh phúc sống ở đời không gieo ân oán vào chính mình. Không có oán hận mới có thể bình yên hạnh phúc. Không có hận thù, phụ nữ mới biết mình thật sự xứng đáng với điều gì, thật sự muốn những gì.

Oán hận ở đời chỉ khiến bạn không có một ngày vui vẻ và bình yên. Trả hết oán hận không phải là cách khiến bạn hạnh phúc hơn. Nguôi ngoai sau trả thù báo oán chỉ là vài giây thỏa mãn cái tôi của chính bạn, còn hạnh phúc vốn đã không còn ngay từ lúc bạn muốn trả thù.

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Phụ nữ hạnh phúc sống ở đời không gieo ân oán vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này, công bằng đôi khi chính là sự chấp nhận. Có những điều bất công bạn không thể thay đổi, và bạn cũng không có quyền thay đổi. Hãy để trời cao an bài, hãy để luật nhân quả ứng nghiệm. Sinh mệnh, tâm hồn và cuộc đời quý giá của bạn không đáng bị vấy bẩn bởi những gì tồi tệ của người khác.

Bởi thế, hãy học quên đi oán hận, để cho mình bình yên. Vì cơ thể, linh hồn của chính bạn cần những tháng năm sống vì chính mình, yên bình và hạnh phúc.

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