Chồng ‘sướng' không gì bằng nếu vợ khôn biết làm những điều này mỗi ngày!

Phụ nữ yêu 17/03/2018 05:30

Nếu vợ khôn khéo biết làm những điều này thì chồng có khó tính thế nào cũng phải yêu chiều vợ hết lòng!

Biết nấu ăn

Trong mắt đàn ông, phụ nữ đẹp nhất vẫn là khi đeo tạp dề và bận rộn chuẩn bị một bữa ăn ngon lành. Đây cũng là lý do các chuyên gia tâm lý đều khuyên phụ nữ hãy luôn biết nấu ăn để giữ trái tim đàn ông. Con đường đến trái tim đàn ông ngắn nhất chính là dạ dày, chưa khi nào là sai. Nếu bạn không quá giỏi nấu ăn, thì hãy học cho bằng được  những món chồng thích. Đừng bao giờ để chồng trở về nhà chỉ biết tìm đồ ăn ở quán tiệm. Bữa cơm gia đình luôn có sức hấp dẫn khiến đàn ông luôn muốn trở về nhà.

Chồng ‘sướng' không gì bằng nếu vợ khôn biết làm những điều này mỗi ngày! - Ảnh 1
Trong mắt đàn ông, phụ nữ đẹp nhất vẫn là khi đeo tạp dề và bận rộn chuẩn bị một bữa ăn ngon lành - Ảnh minh họa: Internet

Thấu tình đạt lý

Phụ nữ muốn được lòng chồng, nhất định phải tinh tế trong ăn nói và xử sự. Phụ nữ không cần phải xinh đẹp mới giữ được chồng, chỉ cần biết điều, có khí chất riêng, luôn dồi dào nội tâm và tri thức. Vì vậy, phụ nữ khi là vợ hãy luôn cố gắng hoàn thiện mình để trở thành người phụ nữ thấu tình đạt lý. Khi đó, vợ cũng sẽ có giá trị hơn trong mắt chồng, chồng vừa nể lại thương hết lòng.

Luôn là chính mình

Phụ nữ hãy luôn sống là chính mình, ngay cả khi đã lấy chồng hay có con. Đừng để những gánh nặng nghĩa vụ trong gia đình thay đổi chính mình. Nếu bạn thích gì, hãy cố gắng có được nó. Bản thân nếu có thay đổi, hãy đổi thay để tốt hơn, đừng để mình phải vì ai đánh mất bản thân. Hãy để nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ là một điều thiêng liêng để nỗ lực và tận hưởng. Và cũng đừng quên làm mới chính mình, là mình tốt nhất. Khi phụ nữ có thể sống là chính mình thì chồng cũng sẽ trân trọng và yêu thương mình hơn.

Chồng ‘sướng' không gì bằng nếu vợ khôn biết làm những điều này mỗi ngày! - Ảnh 2
Phụ nữ hãy luôn sống là chính mình, ngay cả khi đã lấy chồng hay có con - Ảnh minh họa: Internet

Khôn khéo đối nhân xử thế

Đàn ông nào cũng thích tự do, ngay cả khi đã có gia đình. Và tình yêu sau hôn nhân không bao giờ có thể được như thuở yêu nhau. Phụ nữ nên hiểu điều này để tránh những thất vọng, cũng như những hành xử không hay với chồng. Phụ nữ cũng nên học cách để nắm bắt tâm lý của chồng. Đừng cư xử gò bó, bắt ép chồng thế này thế kia. Nếu chồng muốn một mình, cũng hãy cho anh ấy không gian riêng. Vì khi quá ngột ngạt, hôn nhân luôn dễ lâm vào tình trạng đổ vỡ.

Chiều chồng chuyện chăn gối

Đàn ông luôn âm thầm mong muốn có một người vợ thấu hiệu khao khát tình dục nơi họ. Điều khiến mọi người chồng cảm thấy chán nản nhất chính là khi bị vợ từ chối chuyện giường chiếu. Ngược lại, nếu vợ biết chiều chồng, hiểu mong muốn của chồng thì không ông chồng nào không yêu thương vợ được. Bên cạnh đó, vợ cũng nên cải thiện chuyện chăn gối. Tình dục luôn đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, là chất keo giúp vợ chồng khó lòng rời bỏ nhau. Vì vậy, đừng bỏ qua chuyện chăn gối cùng nhau nhé!

Chồng ‘sướng' không gì bằng nếu vợ khôn biết làm những điều này mỗi ngày! - Ảnh 3
Đàn ông nào cũng thích tự do, ngay cả khi đã có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng thỏa hiệp với chồng

Đàn ông nào cũng mong muốn vợ có thể mở lòng nói chuyện với mình và cùng tìm hướng giải quyết khi gặp chuyện không hay. Vì vậy, đừng im lặng, cũng đừng một mực thắng thua với chồng. Phụ nữ, vẫn là nên có những lúc thỏa hiệp với chồng. Hôm nay em nhịn anh thì ngày mai anh nhường em. Nhưng thỏa hiệp không có nghĩa là cam chịu. Có như thế thì chồng mới trân trọng vợ hơn.

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