Nhiều cặp vợ chồng đang dần chán nản, rời xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 16/03/2018 05:30

Trong hôn nhân, thời gian và những bận rộn thường nhật luôn có thể làm mai một đi tình cảm vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng không hề nhận ra những điều sau đây đang âm thầm giết chết cuộc hôn nhân của mình từng ngày…

Ít chia sẻ với nhau

Vợ chồng luôn cần sự giao tiếp và sẻ chia trao đổi hằng ngày. Dù rằng đã ở bên nhau bao lâu, nhìn nhau đến mức quen thuộc thì cũng đừng quên những chia sẻ, trò chuyện trong ngày cùng nhau. Vì rõ ràng theo thời gian, ai đều có những thay đổi ít nhiều, ngay cả bạn hay người bạn đời bên cạnh bạn mỗi ngày cũng thế. Do đó, cả hai cần giao tiếp, chia sẻ nhau mỗi ngày để bắt kịp suy nghĩ, cũng như cảm xúc thay đổi của nhau. Đừng bắt bạn đời phải hiểu hết mọi buồn vui của bạn, vì bạn cũng sẽ không biết hết những gì anh ấy đang nghĩ. Hãy luôn để bản thân bạn và đối phương không khi nào thấy thiếu vắng nhau trong đời. Vậy thì mới có thể giữ lấy nhau tránh xa những cám dỗ.

Nhiều cặp vợ chồng đang dần chán nản, rời xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân - Ảnh 1
Vợ chồng luôn cần sự giao tiếp và sẻ chia trao đổi hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Không tôn trọng nhau

Sự tôn trọng là điều căn bản nhất trong tình yêu và cả hôn nhân. Sự tôn trọng xuất phát từ việc bạn luôn tôn trọng ý kiến đối phương khi làm hay đưa ra bất cứ quyết định nào. Và những gì bạn đời làm cho bạn và gia đình, dù ít hay nhiều cũng cần được trân trọng. Đừng vì những cãi vã nhất thời mà tổn thương đối phương. Đôi khi chỉ vì những lời thiếu tôn trọng cũng khiến vợ chồng xa nhau lúc nào không hay.

Không đủ bao dung

Đời này không ai là hoàn hảo, ai cũng có sai lầm. Bạn có khi sai và bạn đời của bạn cũng không thể tránh khỏi. Thương tổn qua  đi, hối lỗi cũng rồi, người ta cần nhiều hơn thứ tha để tìm lại nhau. Vốn dĩ nói thì dễ chứ làm thì khó đến mỏi mệt. Nhưng hãy nhớ, hôn nhân là sửa chữa, chứ không phải là bỏ đi. Nếu bạn còn cần nhau trong đời thì đừng tiếc thứ tha, gọt giũa chút cố chấp vì nhau cũng là nên. Vượt qua những thăng trầm thế này, hôn nhân sẽ càng bền vững hơn bao giờ hết.

Không khen ngợi bạn đời

Ai cũng thích được khen. Lời khen luôn có thể củng cố tình cảm trong tình yêu và cả hôn nhân. Khi được khen ngợi, dù là việc nhỏ hay lớn, bạn đời không những thấy tự hào về mình mà còn cố gắng để khiến mình tốt hơn nữa. Và cũng đâu mất mát gì khi bạn dành cho bạn đời một lời khen vì những hy sinh, tảo tần của họ cho bạn và gia đình. Vì vậy, vợ chồng biết khen ngợi, tán dương nhau cũng là cách để giữ lửa cho hôn nhân.

Nhiều cặp vợ chồng đang dần chán nản, rời xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân - Ảnh 2
Vợ chồng biết khen ngợi, tán dương nhau cũng là cách để giữ lửa cho hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Không chung thủy

Cám dỗ luôn là những thứ không thể đoán trước được, cũng khó lòng ngăn cản hết được. Vợ chồng không thể luôn ở bên đối phương mọi lúc mọi nơi để “dẹp” hết những người thứ ba. Chỉ có lòng thủy chung tự vợ chồng nuôi dưỡng cùng nhau mới là thứ đủ sắt bén để không để hôn nhân xuất hiện thêm một ai khác. Hãy luôn củng cố lòng thủy chung cùng nhau bằng những lời nhắc nhở, những yêu thương quan tâm nhau mỗi ngày. Quan trọng không phải là cả hai phải đối mặt bao cám dỗ mà là cùng nhau vượt qua chúng như thế nào. Hãy nhớ, cảm tình ở đời này có mãnh liệt thế nào cũng không bằng nghĩa tình vợ chồng. Phút chốc cám dỗ rồi cũng không thể bền lâu bằng mái ấm gia đình.

Không thể cân bằng quan hệ hai bên gia đình

Tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại và chuyện của hai gia đình. Đã sống cùng nhau thì bạn phải biết cách dung hòa gia đình hai bên. Đừng để những điều không hay từ phía hai gia đình khiến vợ chồng căng thẳng, không vui. Vợ chồng đều nên đứng ở vị trí của đối phương để nghĩ suy và tìm cách giải quyết cùng nhau. Đã là vợ chồng, chính là đừng chỉ có chuyện bên nhà anh hay chuyện bên nhà em, mà là chuyện của nhà chúng mình. Có như thế thì hôn nhân mới có thể lâu dài được.

Thiếu những va chạm thân mật

Đừng nghĩ trong hôn nhân chỉ có chuyện thân mật như tình dục là quan trọng nhất. Những chiếc hôn, cái nắm tay, cái ôm luôn đóng vai trò không thể thiếu trong hôn nhân. Đây là những hành động dù đơn giản nhưng luôn không thể thiếu để giữ tình cảm vợ chồng. Vì vậy, dù có bận rộn ra sao cũng đừng quên những chiếc hôn dành cho nhau khi ngày mới bắt đầu, hay ôm lấy nhau khi chiều tàn. Hơn hết, hãy luôn làm mới và duy trì chuyện chăn gối. Đây là những hoạt động không thể thiếu để vợ chồng cả đời không thể rời bỏ nhau!

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Gọi nhau một tiếng vợ chồng chính là cả đời bên nhau, cả đời bảo ban nhau, cả đời vì nhau mà chối từ cám dỗ, vì nhau mà nguyện tiếng phu thê không xa rời…

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