‘Bùa mê’ khó cưỡng của phụ nữ khiến đàn ông nào cũng ‘phục tùng’ vô điều kiện!

Phụ nữ yêu 15/03/2018 05:30

Phụ nữ, muốn đàn ông “phục tùng” mình vô điều kiện cũng không hề khó. Chỉ cần biết những “bùa mê” sau đây thì thế nào cũng giữ được trái tim đàn ông cả đời!

Hơi cắn môi

Phụ nữ thường không hay biết đàn ông bị thu hút bởi hành động hơi cắn môi ở phụ nữ. Đây là hành động của trẻ con khi chúng lo âu hay phấn khích bởi điều gì đó. Và đàn ông cực thích khi thấy hành động này của phụ nữ cùng ánh mắt sáng và vẻ mặt đầy biểu cảm. Chỉ cần như thế, đàn ông đã khó lòng rời mắt khỏi bạn.

Có một làn da mịn màng

Từ xưa, vẻ đẹp bề ngoài của phụ nữ xưa nay đều dựa trên khuôn mẫu “nhất dáng nhì da”. Một làn da khỏe khoắn, mịn màng luôn là nét quyến rũ ở phụ nữ. Đàn ông có thể bị thu hút ánh nhìn bởi một cô gái trang điểm sắc sảo. Nhưng điều khiến đàn ông mê mệt lại là một khuôn mặt với làn da mịn màng tươi sáng tự nhiên.

‘Bùa mê’ khó cưỡng của phụ nữ khiến đàn ông nào cũng ‘phục tùng’ vô điều kiện! - Ảnh 1
Một làn da khỏe khoắn, mịn màng luôn là nét quyến rũ ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Búi tóc cao

Đàn ông thích nhìn phụ nữ búi tóc cao, lộ ra chiếc cổ trắng cao, vai gáy và tai đều rất nữ tính, quyến rũ. Phụ nữ để kiểu tóc này, kết hợp cùng áo hở vai hay áo sơ mi trắng giản dị cũng đủ khiến đàn ông chỉ chạm một ánh nhìn mà cả đời không rời bạn một bước.

Luôn làm mới chính mình

Phụ nữ muốn trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông thì đừng quên luôn làm mới mình mỗi ngày. Phụ nữ không cần là đẹp nhất, nhưng hãy xinh đẹp nhất có thể. Luôn khiến mình xinh đẹp và tốt hơn từng ngày không chỉ khiến bạn tự tin hơn mà còn để đàn ông phải trân trọng bạn hơn. Giá trị của phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc trời ban mà còn là nỗ lực hoàn thiện mình. Do đó, đừng tiếc thời gian và tiền bạc để chăm chút bản thân. Phải nhớ, phụ nữ đẹp luôn có quà, và mọi phụ nữ đều có thể đẹp hơn nếu họ muốn!

Mặc áo của chàng

Không ít đàn ông thừa nhận rằng họ thích nhìn phụ nữ mặc áo sơ mi của mình. Lúc đó, đàn ông khó cưỡng được hình ảnh đôi chân trần của phụ nữ dưới lớp áo sơ mi dài của mình. Và khi bạn mặc thế này luôn khiến đàn ông thấy rằng bạn không chỉ thích thú với chiếc áo của anh ấy mà còn muốn gần gũi với anh ấy nhiều hơn.

Liếc mắt

Một cái liếc mắt đầy tinh ý, đôi khi là tinh nghịch cũng đủ khiến đàn ông thấy thích thú. Đàn ông sẽ đoán xem điều phụ nữ muốn là gì, hay bị quyến rũ bởi một hành động đầy nữ tính này.

Lộ vai trần

Bờ vai trần trắng trẻo, đầy quyến rũ luôn là nét nổi bật nữ tính ở phụ nữ. Đàn ông chỉ cần một khoảnh khắc nhìn thấy sẽ chỉ muốn sở hữu và bảo bọc cả đời. Hãy luôn có một chiếc áo hở vai trong tủ quần áo để sẵn sàng khoe vẻ đẹp thu hút này trước mắt đàn ông nhé!

Giọng nói

Đàn ông tiết lộ rằng giọng nói cũng là một trong những điều khiến họ ấn tượng từ lần đầu gặp phụ nữ. Một giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, lại không kém phần tinh tế trong cư xử, im lặng đúng lúc, thỏ thẻ quyến rũ khi cần luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng đàn ông.

Đôi môi

Đàn ông rất thích nhìn đôi môi của phụ nữ. Nhất là khi trên đôi môi này tươi tắn một nụ cười hay chúm chím e ngại sẽ khiến đàn ông mê đắm không thôi. Phụ nữ nên biết đây là thứ vũ khí có sức “hủy diệt” không hề nhỏ với đàn ông. Bạn nên biết khi nào nên cười, khi nào giữ im lặng để gây ấn tượng với đàn ông nhé!

Nụ cười tỏa nắng

Với đàn ông, nụ cười của phụ nữ luôn là thứ đẹp đẽ họ muốn nhìn thấy nhất. Chỉ là, phụ nữ nên biết cười thế nào cho duyên dáng thì mới giữ đúng giá trị của một nụ cười. Đừng ngại trao gửi đàn ông nụ cười tự nhiên và thoải mái nhất của mình, họ sẽ say mê cho xem!

‘Bùa mê’ khó cưỡng của phụ nữ khiến đàn ông nào cũng ‘phục tùng’ vô điều kiện! - Ảnh 2
Với đàn ông, nụ cười của phụ nữ luôn là thứ đẹp đẽ họ muốn nhìn thấy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thần thái

Phụ nữ đẹp chưa chắc là thu hút nhất, nhưng phụ nữ có thần thái chắc chắn luôn quyến rũ nhất. Thần thái của phụ nữ không chỉ nằm ở trang phục sang trọng hay trang điểm cầu kì, nó nằm ở cách hành xử, ăn nói đầy tao nhã, tinh tế. Và để tạo nên thần thái riêng của mình, phụ nữ nên biết mình muốn gì, trở thành người thế nào và bản thân đẹp khi có điều gì. Từ đó, phụ nữ nên cố gắng trau dồi bản thân cả về tâm hồn và khối óc, thần thái chính là từ đây mà ra.

Tự tin

Đàn ông không bao giờ có thể rời mắt khỏi người phụ nữ tự tin. Phụ nữ không cần phải đẹp sắc nước hương trời hay nóng bỏng quyến rũ. Phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông chính là khi tự tin với những gì mình có. Cũng không phải là phải như người khác thế này thế kia mới là đẹp, bạn chỉ đẹp khi bạn biết tự hào về những gì mình có. Phụ nữ khi có sự tự tin sẽ trở nên riêng biệt và đầy quyến rũ trong mắt đàn ông.

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