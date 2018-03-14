Lấy phải người chồng lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, lắm lúc vợ sẽ không yên tâm được, luôn lo sợ. Nhưng thật ra, một người vợ khôn ngoan luôn có cách “trói chân” người chồng đào hoa, khiến họ cả đời không thể phản bội mình.

Đa phần đàn ông đào hoa đều rất có sức hút và họ luôn có thể thu hẹp khoảng cách với người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù vậy, để giữ trái tim những người đàn ông này cũng không quá khó nếu chị em biết những bí kíp sau. Một người vợ khôn ngoan luôn có cách “trói chân” người chồng đào hoa, khiến họ cả đời không thể phản bội mình - Ảnh minh họa: Internet Đừng ghen tuông quá mức Đàn ông đào hoa thường được nhiều phụ nữ theo đuổi, ngay cả khi anh ta đã có gia đình. Khi bạn đã giữ vai trò là vợ của anh ấy rồi thì nên biết xử sự khôn khéo nhất. Nếu muốn ghen tuông thì nên ghen một cách thông minh và có tìm hiểu. Bạn cần biết chồng và người kia có mối quan hệ thế nào. Có ghen cũng phải ghen có căn cứ, ghen đẹp ghen văn minh thì chồng mới nể mình được. Vì chồng càng được nhiều người để ý thì bạn phải là người vợ đủ khôn ngoan để chồng không có cơ hội nào tìm đến ai khác. Ngược lại, khi bạn ghen tuông mù quáng sẽ khiến vợ chồng càng thêm căng thẳng, dễ xa nhau hơn.

Biết giữ và tạo ấn tượng với chồng Với những người đàn ông đào hoa, đừng bao giờ thôi làm mới mình để giữ và tạo ấn tượng với anh ấy. Dù vậy, cũng đừng thay đổi quá nhiều phong cách hay vẻ bề ngoài trong một thời gian ngắn. Bạn vẫn có thể giữ phong cách, vẻ bề ngoài rất riêng của mình, chỉ là tạo điểm nhấn, thay đổi màu son hay một mùi nước hoa mới. Nhan sắc và mùi hương cơ thể của phụ nữ luôn có sức hút khó cưỡng với đàn ông. Giả vờ thờ ơ Khi thấy người đàn ông của bạn ngắm phụ nữ đẹp, đừng vội nổi giận. Việc bạn tỏ ra không vui chỉ càng để anh ấy nghĩ bạn là người ích kỷ và không hề biết điều. Vì rõ ràng, đàn ông nào cũng thích ngắm gái đẹp như một bản năng. Thay vào đò, bạn cứ thử bình thản như không, nói thản nhiên rằng: “Chà, vòng một của cô ấy đẹp anh ha!”. Chỉ cần thế này thôi cũng đủ là lời cảnh cáo đầy khéo léo của bạn với chồng. Vừa “sang” vừa khiến chồng tự biết phải làm gì, vậy mới là vợ khôn ngoan!

Khi thấy người đàn ông của bạn ngắm phụ nữ đẹp, đừng vội nổi giận - Ảnh minh họa: Internet Đừng “dính như sam” Bên cạnh người đàn ông đào hoa, họ có muốn hay không thì vẫn luôn có những bóng hồng vây quanh. Đây có thể là những cô đồng nghiệp bạn gặp vài lần hay chưa từng gặp, hay cũng chỉ đơn giản là đối tác của chồng. Bạn sẽ có cảm giác không an tâm muốn tìm hiểu về những đối tượng này, thậm chí sẽ muốn quản lý hết những mối quan hệ này của chồng. Nhưng bạn càng kiểm soát chồng lại càng khiến anh ấy thấy khó chịu. Vì đàn ông ai cũng thích sự tự do, dù đã lấy vợ rồi. Họ cần sự riêng tư, lòng tin và tôn trọng từ vợ. Dù rằng bên cạnh anh ấy có bao nhiêu phụ nữ thì họ vẫn mong vợ sẽ tin tưởng họ, hơn là bám như sam sẽ chỉ khiến họ chán nản, mỏi mệt. Hợp nhau trong “chuyện ấy” Đàn ông đào hoa đa phần rất mạnh mẽ trong “chuyện ấy”. Nếu bạn và chồng hòa hợp trong chuyện chăn gối sẽ dần tạo nên sự gắn kết mật thiết, khó lòng rời xa được. Và trong khoản này, bạn hãy cố gắng chăm chút mình nhiều hơn, về thể chất cũng như ngoại hình. Đàn ông luôn thích một người phụ nữ dẻo dai nhưng cũng đầy cuốn hút quyến rũ khi trên giường. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên làm mới chuyện chăn gối cùng chồng.

Khi chồng ngoại tình: Đàn bà dại và khôn cư xử khác nhau thế nào? Khi chồng ngoại tình, rõ ràng chẳng người đàn bà nào bình tĩnh cho được. Nhưng đàn bà khôn và dại luôn có cách ứng xử khác nhau. Đàn bà dại, chỉ khiến chồng mỏi mệt muốn buông tay, còn đàn bà khôn lại khiến chồng vừa nể vừa sợ.

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