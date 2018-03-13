Ngược lại, đàn bà khôn khi phát hiện chồng ngoại tình sẽ không bao giờ im lặng. Họ có thể cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc hay tìm hiểu thêm về tình huống đang diễn ra nhưng chắc chắn sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng. Họ chỉ tìm chồng để nói chuyện, tuyệt đối không tìm đến người thứ ba. Vì với họ, đây là cuộc hôn nhân của 2 người thì việc gì phải cần người thứ 3 để giải quyết? Và họ luôn nhận định rõ ràng, họ vẫn là vợ, chồng vẫn có trách nhiệm với mình. Chồng ngoại tình, chính là chồng sai và anh ấy phải nói rõ ràng để cùng giải quyết. Chính thái độ thẳng thắn đầy trách nhiệm này của vợ khôn mới khiến đàn ông vừa sợ vừa nể.

Khi chồng ngoại tình , đàn bà dại mang nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực. Họ sợ đối mặt với sự thật chồng đã không còn một lòng với vợ con. Họ sợ khi nói ra, chồng sẽ không còn muốn quay về. Nhưng thật ra, chính vì họ cam chịu, đàn ông sẽ càng lấn lướt, càng làm nhiều chuyện quá đáng với gia đình.

Đàn bà khôn lại không hề nhẹ dạ cả tin. Họ sẽ nghe hết lời của những người xung quanh chồng, cả lời của chồng nói nhưng sẽ không tin hoàn toàn. Họ sẽ chỉ tin vào trực giác của chính mình, tỉnh táo xác định đâu là điều đáng để tin, đâu là không nên để tâm. Thật ra, vốn dĩ không dễ dàng để đàn bà có thể hành xử thế này. Nhưng hơn hết, phải bình tĩnh nhất có thể để phán đoán tình huống. Phải nhớ, chồng ngoại tình rồi thì đàn bà phải đủ vững vàng để bảo vệ gia đình của mình.

Đàn bà dại khi chồng ngoại tình sẽ dễ dàng tin lời người này người kia, họ vì thiếu bình tĩnh mà dễ rối ren bởi lời nói của người khác. Thậm chí, họ còn không đủ tỉnh táo để nhận ra lời nào của chồng là bao biện, câu nào là thành thật. Chính vì vậy, họ càng khó xác định được tình huống đang như thế nào để tìm cách giải quyết.

Đàn bà dại đánh ghen nhân tình, đàn bà khôn đánh vào tâm lý chồng

Đàn bà dại thường khó kiềm được cơn tức giận của mình mà tìm đến nhân tình đánh ghen. Họ thường tìm cách trả thù lên người thứ ba, hơn là để ý đến những gì chồng đã làm sai. Nhưng thật ra, hành động đánh ghen nhân tình của chồng chỉ khiến đàn bà thêm đau lòng, chồng chẳng sợ mà càng không thấy nể.

Ngược lại, đàn bà khôn không hề đánh ghen, họ chỉ đánh vào tâm lý của chồng. Họ sẽ vẫn là vợ đảm, mẹ hiền để chồng thấy anh ấy có bao cô nhân tình cũng không bằng một người vợ biết điều. Nhưng họ vẫn đủ khôn khéo để chồng biết nếu quá đáng, anh ấy sẽ phải hối hận. Không ít bà vợ khôn ngoan còn đánh vào túi tiền của chồng, để chồng biết những gì anh ta có ngày hôm nay là một phần nhờ vợ. Đàn bà khôn không đánh ghen, họ không muốn mất mặt mình, càng không để kẻ thứ ba hả hê.

Đàn bà khôn không hề đánh ghen, họ chỉ đánh vào tâm lý của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại tự ti, đàn bà khôn càng phải kiêu hãnh

Đàn bà dại sẽ so đo mình và nhân tình ai trẻ đẹp hơn, ai được chồng cưng chiều nhiều hơn. Từ đó, họ dần trở nên tự ti với những gì mình không có. Nhưng chính điều này lại càng khiến đàn bà mất điểm trong mắt chồng.

Đàn bà khôn không bao giờ khiến mình tự ti trước nhân tình. Vì họ biết rõ mình là vợ, chính là hơn hẳn vị trí của nhân tình. Dù nhân tình có trẻ đẹp hơn họ, nhưng chắc chắn họ có những điểm hơn hẳn nhân tình, đó là sự từng trải, là sắc sảo, là một người vợ hiểu chồng hơn hết. Phụ nữ nên tự tin vào những gì mình có, hơn là tốn thời gian so đo với kẻ thứ ba. Vợ khôn không tự ti, chỉ có tự tin mà kiêu hãnh.

Đàn bà dại trở nên xấu xí, đàn bà khôn càng phải đẹp nhất có thể

Đàn bà dại khi phát hiện chồng ngoại tình sẽ vì suy sụp và thất vọng mà đày đọa bản thân, dần dần lại trông luộm thuộm, không quan tâm vẻ bề ngoài. Nhưng họ không hề biết người sai là chồng, sao lại bỏ rơi chính mình. Huống hồ, kẻ thứ ba kia liệu có đang cười cợt vào dáng vẻ xấu xí của mình không.

Đàn bà khôn lại không bao giờ để mình trở nên xấu xí hơn ngay cả khi có đau lòng, khóc lóc vì chồng ngoại tình nhiều thế nào đi nữa. Vì họ hiểu, với phụ nữ, nhan sắc chính là thứ vũ khí không khi nào được buông bỏ. Chồng càng bồ bịch thì họ càng phải xinh đẹp nhất có thể. Chồng trở về nhà, thấy vợ chẳng mảy may suy sụp, lại càng rạng rỡ quyến rũ, có tức không? Huống hồ, phụ nữ đẹp mới có quyền, phụ nữ đẹp mới có tiếng nói. Ngay cả khi lòng chồng đã không vẹn nguyên với vợ con thì phụ nữ cũng không được phép buông bỏ nhan sắc của mình. Mình có xinh đẹp thì mới đủ tự tin bước vào cuộc chiến với nhân tình của chồng. Mình có biết chăm chút bản thân thì chồng mới thấy anh ta đang dần đánh mất điều gì quý giá!