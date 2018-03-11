Phụ nữ đừng bỏ qua khi chồng còn vương vấn người cũ, ít khi về nhà ăn cơm… vì đây là dấu hiệu của người đàn ông ngoại tình!

Còn liên lạc với người cũ Còn liên lạc ở đây không có nghĩa là chỉ gặp nhau thường xuyên. Anh ấy có thể tìm kiếm thông tin của người cũ, thậm chí là nói chuyện với đối phương thông qua mạng xã hội. Do đó, hãy để ý thời gian chồng sử dụng điện thoại khi về nhà. Hay liệu anh ấy có tỏ ra giấu diếm hay lấp liếm khi bạn hỏi về người cũ hay không. Đa phần đàn ông còn liên lạc với người cũ đều có khả năng ngoại tình cao. Nhất là khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn không vui, anh ta sẽ dễ tìm đến tình cũ để tìm sự ủi an. Và còn lưu giữ hình ảnh người cũ thì đàn ông sẽ còn so sánh vợ và tình cũ. Do đó, khi thấy chồng còn lưu luyến tình cũ, vợ nên thẳng thắn nói chuyện với chồng. Đừng tin chồng nói chỉ xem người cũ là bạn, điều đó không bao giờ xảy ra được!

Đa phần đàn ông còn liên lạc với người cũ đều có khả năng ngoại tình cao - Ảnh minh họa: Internet Hay về trễ và không ăn cơm cùng vợ con Nếu chồng nói với bạn bận việc thì phải xem xem liệu anh ấy có bận thật không hay chỉ là viện cớ. Và nếu đàn ông cứ về nhà trễ với quá nhiều lý do, vợ nhất định đừng chủ quan mà bỏ qua. Đàn ông dù có bận rộn ra sao đều cố gắng dành thời gian cho gia đình. Chỉ cần anh ấy muốn, sẽ không có gì khó khăn. Vì vậy, nếu chồng lấy lý do bận rộn không có thời gian cho vợ con thì nên nghi ngờ rằng anh ấy đang có một mối quan tâm khác ngoài gia đình.

Không tâm sự nhiều với vợ Vợ chồng luôn cần sự giao tiếp, chia sẻ để gắn kết mật thiết hơn. Nếu giữa cả hai dần không còn giao tiếp thì chắc chắn sẽ đủ khoảng trống để người thứ ba bước vào. Chồng không nói với bạn nhiều về mọi thứ hằng ngày thì hãy cẩn thận vì rất có thể anh ấy đang chia sẻ những điều đó với người phụ nữ khác. Khi đàn ông không thể nói chuyện cùng vợ, anh ấy sẽ tìm đến người có thể ủi an, giúp anh ấy thoải mái hơn. Từ đó, đàn ông càng dễ ngoại tình hơn bao giờ hết. Vợ chồng luôn cần sự giao tiếp, chia sẻ để gắn kết mật thiết hơn - Ảnh minh họa: Internet Nhu cầu giường chiếu cao Khi là vợ chồng, nhiều phụ nữ không đáp ứng được nhu cầu tình dục của chồng. Nhất là giai đoạn mang thai hay sau sinh, đàn ông sẽ khó được thỏa mãn chuyện vợ chồng. Đây cũng là lý do khiến đàn ông ham muốn của lạ bên ngoài. Hay trêu ghẹo, tán tỉnh người phụ nữ khác Đàn ông thế này ngay cả khi có vợ đi cạnh bên cũng không ngại trêu ghẹo, tán tỉnh người phụ nữ khác. Có khi anh ta còn tỏ ra bực tức, khó chịu khi vợ không thích. Vì với họ, tán tỉnh phụ nữ cũng như trò trêu đùa, không mang bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng phụ nữ đừng tin, từ những chuyện tán tỉnh thế này, đàn ông luôn có thể ngoại tình bất cứ lúc nào. Phụ nữ nên biết một người chồng tốt không khi nào khiến vợ mình phải phiền lòng nghi ngờ. Anh ấy sẽ chủ động dẹp hết những gì ảnh hưởng xấu đến vợ con. Phải hiểu, chỉ cần đàn ông muốn, họ luôn có cách từ chối cám dỗ. Và nếu không muốn thì họ sẽ luôn có lý do để bao biện. Do đó, khi chồng của bạn có những dấu hiệu trên, hãy lưu ý để tìm cách giữ chồng nhé!

Có 16 dấu hiệu này thì chắc chắn ông xã yêu bạn rất nhiều dù anh ấy không nói ra Đàn ông đa số đều ngần ngại bộc bạch những lời yêu thương với bạn đời của mình. Tuy nhiên, chỉ vì anh ta không nói “Anh yêu em” với bạn không có nghĩa là anh ấy không còn dành tình cảm cho bạn. Chỉ đơn giản là anh chàng của bạn nghĩ rằng thay vì nói ra bằng lời thì thể hiện bằng hành động sẽ ý nghĩa và thiết thực hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kieu-dan-ong-du-co-noi-thuong-vo-con-ra-sao-thi-the-nao-cung-co-luc-ngoai-tinh-274332.html