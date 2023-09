Còn liên lạc với người cũ

Còn liên lạc ở đây không có nghĩa là chỉ gặp nhau thường xuyên. Anh ấy có thể tìm kiếm thông tin của người cũ, thậm chí là nói chuyện với đối phương thông qua mạng xã hội. Do đó, hãy để ý thời gian chồng sử dụng điện thoại khi về nhà. Hay liệu anh ấy có tỏ ra giấu diếm hay lấp liếm khi bạn hỏi về người cũ hay không.

Đa phần đàn ông còn liên lạc với người cũ đều có khả năng ngoại tình cao. Nhất là khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn không vui, anh ta sẽ dễ tìm đến tình cũ để tìm sự ủi an. Và còn lưu giữ hình ảnh người cũ thì đàn ông sẽ còn so sánh vợ và tình cũ. Do đó, khi thấy chồng còn lưu luyến tình cũ, vợ nên thẳng thắn nói chuyện với chồng. Đừng tin chồng nói chỉ xem người cũ là bạn, điều đó không bao giờ xảy ra được!