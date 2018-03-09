10 VÙNG CẤM của đàn ông phụ nữ TUYỆT ĐỐI đừng chạm đến

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ luôn muốn biết tất cả về người đàn ông của mình. Đây là lý do nhiều phụ nữ quản lý hết điện thoại, laptop, ví, thậm chí là mail, facebook của bạn trai hay chồng. Không những vậy, họ còn tìm hiểu hết bạn bè, đồng nghiệp, cả người quen của đối phương.

Không ai thích bị so sánh, nhất là từ người phụ nữ của mình. Với đàn ông, điều họ ghét nhất chính là bị vợ hay người yêu lấy ưu điểm của người khác để công kích khuyết điểm của mình. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng đây là cách để giúp đối phương tốt hơn nhưng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương khi bị động chạm vào nhược điểm. Và đến khi không còn chịu đựng được nữa, anh ấy sẽ ra đi không hề đắn đo.

Thật ra, đàn ông không bao giờ thích điều này, có người còn cực kì ghét và khó chịu. Do đó, phụ nữ khôn ngoan không bao giờ có những hành động điều tra và quản thúc thế này với người đàn ông của mình. Đàn ông cũng có bí mật và những riêng tư của mình, hãy tôn trọng điều này, từ đó họ cũng sẽ quý trọng bạn hơn.

Không ai thích bị so sánh, nhất là từ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng than phiền nói chàng phải thăng chức hay nghỉ việc

Đàn ông luôn muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi, sẽ có lúc anh ấy muốn từ bỏ. Dù vậy, đây sẽ là lúc đàn ông cần bạn ở bên nhất để lắng nghe, động viên anh ấy. Đàn ông không cần phụ nữ phải quyết định giúp họ sự nghiệp. Họ luôn đủ tự tin để biết mình phải làm gì.

4. Đừng phủ định những gì chàng làm vì bạn và gia đình

Đừng bao giờ tỏ ý phủ nhận những gì đàn ông làm vì người phụ nữ của mình. Dù là người yêu hay chồng, những điều anh ấy làm nhỏ bé hay lớn lao thì cũng đừng quên công nhận những gì anh ấy đã làm vì bạn và gia đình. Điều quan trọng là anh ấy đã cố gắng để hoàn thiện mình và đem đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Lời khen luôn cần thiết trong hôn nhân và tình yêu. Nó sẽ giúp đàn ông không chỉ cảm thấy tự hào về chính mình mà còn cố gắng để tốt hơn mỗi ngày.

5. Đừng phê bình mẹ chàng trước mặt anh ấy

Với phụ nữ, cha là người đàn ông không ai có thể thay thế được thì với đàn ông, mẹ cũng là người phụ nữ khó lòng thế thay. Vì vậy, đàn ông luôn yêu thương mẹ hơn hết. Và mẹ chính là “vùng cấm” mà mọi đàn ông đều không muốn người phụ nữ của mình chạm vào. Sẽ có lúc vì những mâu thuẫn hằng ngày mà bạn dễ có tranh cãi với mẹ anh ấy. Nhưng dù có thế nào cũng đừng bao giờ nói xấu mẹ anh ấy trước mặt anh ấy. Phụ nữ thông minh luôn giả vờ ngốc một chút, bỏ qua những mâu thuẫn, cởi mở hơn với mẹ của anh ấy, cũng sẽ khiến anh ấy không phải khó xử.

6. Đừng khó chịu khi chàng nhìn gái đẹp

Ai cũng thích cái đẹp, đàn ông nhìn gái đẹp cũng chỉ là một bản năng. Và đây hoàn toàn không phải một thói quen xấu. Do đó, khi thấy anh ấy ngắm người đẹp, đừng ghen tuông vô lý, cũng đừng cố kiếm chuyện không hay. Nếu không, anh ấy sẽ chỉ thấy bạn vô lý, và càng cảm thấy khó chịu hơn.

Ai cũng thích cái đẹp, đàn ông nhìn gái đẹp cũng chỉ là một bản năng - Ảnh minh họa: Internet

7. Cố gắng thay đổi chàng

Một tình yêu tròn vẹn vốn không đến từ một người hoàn hảo. Vì rõ ràng, không ai là hoàn hảo, quan trọng vẫn là học cách chấp nhận điều tốt và chưa tốt ở nhau. Đừng cố gắng thay đổi anh ấy, điều đó là không thể. Vì càng như thế, đàn ông càng cảm thấy áp lực. Đến một lúc không chấp nhận được, họ sẽ tìm một người thích hợp hơn.

8. Đừng chê bai khả năng giường chiếu của chàng

Những điều chưa tốt của anh ấy khi trên giường luôn có thể được bỏ qua nếu bạn đủ cảm thông và yêu thương. Và nếu đã chấp nhận ở bên anh ấy, thì tuyệt đối đừng chê bai quá nhiều, đây vốn là điều tế nhị. Vì bản thân anh ấy cũng muốn khắc phục những điều chưa tốt ở mình. Do đó, thay vì thường xuyên than phiền, hãy động viên khích lệ để cả hai dễ thấu hiểu nhau hơn.

9. Hay tin những chuyện không có căn cứ

Phụ nữ thường nhẹ dạ cả tin vào những chuyện không có căn cứ khoa học. Đôi khi chỉ vì vài lời nói của thầy bói mà lo âu buồn bã, thậm chí là tin vào một tình huống xấu nhất trong tình yêu hay hôn nhân.

Đàn ông không thích những suy nghĩ không có căn cứ đó của phụ nữ. Và họ cực kì ghét khi nửa kia tin vào những chuyện may rủi hay thậm chí là vớ vẩn đó.

10. Đừng ngoại tình

Bạn có thể không hài lòng về tình yêu hay hôn nhân của mình và bạn luôn có quyền buông tay khi không còn có thể tiếp tục. Nhưng đừng bao giờ ngoại tình, đó là đường cùng với phụ nữ. Đàn ông không bao giờ đủ bao dung để tha thứ cho sai lầm này của phụ nữ.