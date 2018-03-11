Những câu nói của vợ chỉ khiến chồng ‘phát điên’ tức thì!

Nhiều chị em không hề hay biết đây là những câu nói dễ khiến chồng “phát điên” nhất!

Phụ nữ khi giận thường nói cho trút hết khó chịu, để bớt tức bớt giận. Đàn ông sẽ phải “phát điên” vì những câu nói này nhưng cũng đừng vì vậy mà ngó lơ hay làm điều phụ nữ không thích. Thay vào đó, đàn ông hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút, vợ nói đó rồi cũng quên đó, thế nào cũng sẽ lại ngoan ngoãn bên người đàn ông của mình. “Một chút thôi mà” “Một chút” của phụ nữ có thể là 5 phút, cũng có khi là hàng giờ. Nhưng đàn ông cũng đừng khó chịu với sự ra giá thời gian không hề chính xác này của phụ nữ. Các anh có thể đọc sách, chơi game hay làm việc gì đó trong lúc đợi vợ. Vì rõ ràng, các anh có khó chịu, tức giận thì cũng không thay đổi được gì. Cũng hãy hiểu vợ tốn nhiều thời gian như thế là để bản thân xinh đẹp hơn, hay đang cố gắng tạo một bất ngờ đầy thú vị nào đó dành cho chồng. Vì vậy, cứ hãy xem việc đợi chờ người mình yêu thương là một hạnh phúc đàn ông nhé!

Cứ hãy xem việc đợi chờ người mình yêu thương là một hạnh phúc đàn ông nhé! - Ảnh minh họa: Internet “Được thôi” Đừng nghĩ nghe vợ nói thế này có nghĩa là mọi thứ đang bình thường. Ngược lại, câu nói này có nghĩa là: “Em đang cực kì khó chịu!”. Do đó, khi nghe người phụ nữ của mình nói câu này, đàn ông đừng dại xem như không mà ngó lơ. Vì các anh càng không quan tâm, phụ nữ sẽ càng khó chịu hơn. Thay vì vậy, bỏ qua thái độ không vui của vợ, chồng cứ thêm vài câu trêu ghẹo hay đùa giỡn, vợ thế nào cũng cười mà làm hòa. Phụ nữ đơn giản lắm, điều họ cần thường không phức tạp xa xôi gì, vẫn là muốn người đàn ông của mình chịu nhường nhịn và yêu thương mình hơn. Do đó, đừng hơn thua với vợ mình làm gì, cũng có vui vẻ gì đâu đàn ông ơi! “Anh làm gì thì làm. Đừng quan tâm đến em!” Và nếu sau câu nói này, bạn thật sự không để tâm đến vợ và làm điều mình muốn thì “thảm họa” thật sự sẽ đổ bộ! Đừng tin câu nói này của phụ nữ! Đây là lúc cô ấy tức giận nhất. Những khi thế này, đàn ông đừng bỏ đi đâu hết, hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành người phụ nữ của mình. Nếu cứ làm lơ mà bỏ đi thì các anh cứ xác định là không yên ổn một thời gian sau đó nhé!

“Em có mập không?” Đàn ông luôn bối rối với những câu nói về ngoại hình như thế này của phụ nữ. Nhiều ông chồng còn thấy hoảng khi phải thường xuyên nghe câu nói này từ người yêu hay vợ của mình. Vì dù có trả lời có hay không thì cũng không thể vừa lòng phụ nữ. Vì vậy, đàn ông thường có xu hướng lơ là câu hỏi này. Thật ra, trong trường hợp này, đàn ông chỉ cần nhẹ nhàng: “Em vậy là đẹp rồi!”. Vì điều phụ nữ muốn nghe nhất chỉ có thế này thôi. Đàn ông luôn bối rối với những câu nói về ngoại hình như thế này của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet “Không có gì đâu!” Nếu là câu nói này trong một trường hợp bình thường thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi vợ nói câu này cùng với thái độ khó chịu hay bực tức thì thật sự có chuyện rồi! Điều đó có nghĩa là: “Không có gì đâu! Em đang giận đó anh biết không?”, hay “Không có gì đâu! Anh cứ thử tin xem!” Đây rõ ràng là câu nói khi phụ nữ thấy không vừa lòng về người đàn ông của mình. Do đó, khi nghe vợ nói câu này, đàn ông đừng ngó lơ. Các anh nên lựa lời để vợ thấy dễ chịu hơn. “Anh có thể…” Khi phụ nữ hỏi anh có thể giúp em làm cái này không thì phải hiểu là anh không nên từ chối yêu cầu này. Vì phụ nữ khi làm vợ luôn có thể làm mọi thứ, nhưng họ cần sự giúp đỡ của chồng. Họ không muốn một mình, cũng có khi mệt mỏi quá mới nhờ đến chồng. Do đó đừng đắn đo giúp vợ nhé đàn ông!

Có 16 dấu hiệu này thì chắc chắn ông xã yêu bạn rất nhiều dù anh ấy không nói ra Đàn ông đa số đều ngần ngại bộc bạch những lời yêu thương với bạn đời của mình. Tuy nhiên, chỉ vì anh ta không nói “Anh yêu em” với bạn không có nghĩa là anh ấy không còn dành tình cảm cho bạn. Chỉ đơn giản là anh chàng của bạn nghĩ rằng thay vì nói ra bằng lời thì thể hiện bằng hành động sẽ ý nghĩa và thiết thực hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cau-noi-cua-vo-chi-khien-chong-phat-dien-tuc-thi-274336.html