Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm mà nhiều phụ nữ lại không hề hay biết. Có một nguyên tắc luôn luôn đúng chính là nếu ở hiện tại, bạn không thể tìm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đó thì điều này cũng sẽ không thể đổi thay sau khi kết hôn. Thực tế đi, vì hôn nhân nếu có khiến người ta khác đi, thì cũng khó có thể tốt hơn thời độc thân được. Do đó, hãy nghĩ xem liệu bạn có thể chịu đựng được hết những điều chưa tốt của đối phương ở hiện tại khi cả hai đã kết hôn không? Nếu không thể thì đừng nghĩ đến chuyện lấy nhau, cũng đừng mang suy nghĩ người kia sẽ thay đổi vì bạn.

Hiện nay, tình trạng ly hôn ngày một nhiều, chứng tỏ đã có nhiều sai lầm trong quá trình chọn bạn đời. Vậy đâu là lý do khiến không ít phụ nữ phải khổ sở vì chọn sai chồng?

Hãy nghĩ xem liệu bạn có thể chịu đựng được hết những điều chưa tốt của đối phương ở hiện tại khi cả hai đã kết hôn không? - Ảnh minh họa: Internet

Vội vàng thân mật thể xác

Khi chỉ mới chớm nở tình cảm với nhau, nhiều cặp đôi đã vội thân mật thể xác. Vì nhiều người nghĩ rằng, thân mật thể xác có thể giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn, cũng dể gần gũi và yêu thương nhau hơn. Dù biết rằng tình dục đóng vai trò không hề nhỏ trong tình yêu và hôn nhân nhưng tình dục đến quá vội sẽ dễ khiến cả hai quên đi sự hòa hợp về tâm hồn. Tình dục đến sau tình yêu là đúng nhưng cần phải đúng thời điểm, vừa vặn khi cả hai đã đủ yêu thương, tin tưởng và trân trọng nhất. Không ít cặp vợ chồng chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau đã phải vội cưới chỉ vì “bác sĩ bảo cưới”. Hôn nhân cần nhiều hơn tình yêu và cả tình dục. Phải đủ tình yêu, thậm chí là nhiều để bao dung, cảm thông và hòa hợp để bên nhau qua khó khăn. Tình dục vừa hợp để hỗ trợ, để truyền thêm lửa và là chất keo để hôn nhân bền vững hơn.

Không yêu, chỉ có cảm giác an toàn khi ở bên

Nhiều phụ nữ khi đã trải qua quá nhiều mối tình dở dang, cảm giác yêu đương trong họ đã dần bị mai một. Đến khi gặp một người cho họ cảm giác chở che, an toàn, họ liền vội muốn ở bên cả đời. Cảm giác an toàn này không sai, nhưng chưa đủ để có một hôn nhân hạnh phúc. Người ta cần nhiều hơn tình yêu để bên nhau cả đời. Vì hôn nhân luôn đầy gai góc, nếu bạn không có tình yêu cơ bản sẽ không thể đủ thương lấy nhau khi va vấp, sai phạm. Huống hồ, nếu đến một lúc, khi bạn không còn thấy đủ với cảm giác an toàn này, lại tìm thấy cảm giác yêu đương với người khác thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?