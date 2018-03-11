Đây là những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ lâm vào bất hạnh vì cưới lầm chồng. Phụ nữ chuẩn bị kết hôn đừng bỏ qua!

Hiện nay, tình trạng ly hôn ngày một nhiều, chứng tỏ đã có nhiều sai lầm trong quá trình chọn bạn đời. Vậy đâu là lý do khiến không ít phụ nữ phải khổ sở vì chọn sai chồng? Cưới với hy vọng đối phương sẽ đổi thay sau khi kết hôn Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm mà nhiều phụ nữ lại không hề hay biết. Có một nguyên tắc luôn luôn đúng chính là nếu ở hiện tại, bạn không thể tìm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đó thì điều này cũng sẽ không thể đổi thay sau khi kết hôn. Thực tế đi, vì hôn nhân nếu có khiến người ta khác đi, thì cũng khó có thể tốt hơn thời độc thân được. Do đó, hãy nghĩ xem liệu bạn có thể chịu đựng được hết những điều chưa tốt của đối phương ở hiện tại khi cả hai đã kết hôn không? Nếu không thể thì đừng nghĩ đến chuyện lấy nhau, cũng đừng mang suy nghĩ người kia sẽ thay đổi vì bạn.

Hãy nghĩ xem liệu bạn có thể chịu đựng được hết những điều chưa tốt của đối phương ở hiện tại khi cả hai đã kết hôn không? - Ảnh minh họa: Internet Vội vàng thân mật thể xác Khi chỉ mới chớm nở tình cảm với nhau, nhiều cặp đôi đã vội thân mật thể xác. Vì nhiều người nghĩ rằng, thân mật thể xác có thể giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn, cũng dể gần gũi và yêu thương nhau hơn. Dù biết rằng tình dục đóng vai trò không hề nhỏ trong tình yêu và hôn nhân nhưng tình dục đến quá vội sẽ dễ khiến cả hai quên đi sự hòa hợp về tâm hồn. Tình dục đến sau tình yêu là đúng nhưng cần phải đúng thời điểm, vừa vặn khi cả hai đã đủ yêu thương, tin tưởng và trân trọng nhất. Không ít cặp vợ chồng chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau đã phải vội cưới chỉ vì “bác sĩ bảo cưới”. Hôn nhân cần nhiều hơn tình yêu và cả tình dục. Phải đủ tình yêu, thậm chí là nhiều để bao dung, cảm thông và hòa hợp để bên nhau qua khó khăn. Tình dục vừa hợp để hỗ trợ, để truyền thêm lửa và là chất keo để hôn nhân bền vững hơn. Không yêu, chỉ có cảm giác an toàn khi ở bên Nhiều phụ nữ khi đã trải qua quá nhiều mối tình dở dang, cảm giác yêu đương trong họ đã dần bị mai một. Đến khi gặp một người cho họ cảm giác chở che, an toàn, họ liền vội muốn ở bên cả đời. Cảm giác an toàn này không sai, nhưng chưa đủ để có một hôn nhân hạnh phúc. Người ta cần nhiều hơn tình yêu để bên nhau cả đời. Vì hôn nhân luôn đầy gai góc, nếu bạn không có tình yêu cơ bản sẽ không thể đủ thương lấy nhau khi va vấp, sai phạm. Huống hồ, nếu đến một lúc, khi bạn không còn thấy đủ với cảm giác an toàn này, lại tìm thấy cảm giác yêu đương với người khác thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Không chỉ là vấn đề ở bạn mà còn là bạn đời. Nếu họ chỉ cho bạn cảm giác an toàn, tình cảm của họ có đủ để bạn tin tưởng sau này không? So với phụ nữ, đàn ông vẫn dễ bị thu hút bởi cám dỗ hơn. Người ta cần nhiều hơn tình yêu để bên nhau cả đời - Ảnh minh họa: Internet: Internet Trốn tránh hiện tại Đừng kết hôn chỉ vì đến tuổi phải lấy chồng, hay vì cả thiên hạ giục cưới. Cũng đừng kết hôn chỉ vì để có một tấm chồng như người ta, hay để trốn tránh nỗi ám ảnh tình cũ. Hôn nhân sẽ không thể giải quyết bất kì vấn đề nào ở trên cả. Người ta kết hôn là để hạnh phúc cùng nhau, chứ phải để trốn tránh hay chỉ biết hạnh phúc cho thiên hạ. Hãy kết hôn khi bạn thật sự muốn ở bên một người đến cuối đời. Hãy kết hôn khi thấy mình đủ trách nhiệm và khả năng để làm vợ và làm mẹ. Hãy kết hôn khi đối phương xứng đáng là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Và hãy kết hôn khi bạn sẵn sàng, tình nguyện và hạnh phúc nhất!

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