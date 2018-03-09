Phụ nữ chỉ toàn thiệt thòi nếu không biết những điều này về đàn ông và ‘chuyện ấy’

Nếu phụ nữ không biết điều này về đàn ông và chuyện ấy thì sớm muộn cũng tự chuốc lấy thiệt thòi.

Đàn ông nghĩ nhiều về chuyện ấy và luôn cố gắng để có được nó Đàn ông thường xuyên nghĩ về tình dục trong ngày. Và họ luôn muốn phụ nữ công nhận khả năng giường chiếu của mình. Vì vậy, khi phụ nữ không cảm thấy đủ thỏa mãn khi bên họ, họ sẽ cảm thấy thất bại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đàn ông luôn muốn làm chuyện đó bất cứ lúc nào hay ở đâu. Khi bạn không muốn, bạn đều có thể nói để anh ấy biết, anh ấy sẽ đủ cảm thông. Và những lúc khác, hãy luôn tỏ thái độ sẵn sàng cùng anh ấy nếu bạn muốn giữ anh ấy cả đời.

Áo quần, kiểu tóc, nước hoa, son phấn…không phải là những thứ tạo sức quyến rũ lớn nhất với đàn ông Phụ nữ nào cũng muốn có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhất trong mắt người đàn ông của mình. Vì vậy, họ luôn sắm sửa những bộ váy áo, kiểu tóc để giúp mình xinh đẹp hơn, hay khiến mình thu hút hơn với nước hoa, son phấn. Nhưng có một thực tế mà không phải chị em nào cũng biết, điều thực sự khiến đàn ông say mê ở phụ nữ chính là tính cách. Phụ nữ nào cũng muốn có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhất trong mắt người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nghĩ về chuyện ấy với bất kì người phụ nữ nào họ gặp Khi đàn ông gặp gỡ, nói chuyện, hay đôi khi chỉ là nhìn thấy một người phụ nữ, anh ấy sẽ nảy sinh suy nghĩ về chuyện lên giường với cô ấy. Với những phụ nữ thu hút, hấp dẫn và có quan hệ thân thiết hơn, anh ấy càng có nhiều suy nghĩ, tưởng tượng hơn. Thậm chí với một người phụ nữ không hề quen biết, chỉ cần nhìn thấy cô ta, anh ấy cũng có thể nghĩ đến chuyện ấy. Và thường trong thời gian rảnh rỗi không làm gì, đàn ông sẽ hay nghĩ về chuyện ấy, dù họ không bao giờ tiết lộ hay thừa nhận.

Đàn ông trở nên vô tâm sau khi quan hệ Khi đã kết thúc một cuộc yêu cuồng nhiệt, đàn ông sẽ dễ mỏi mệt và buồn ngủ. Dù vậy, phụ nữ thường nghĩ đây là một điều gây tổn thương và là dấu hiệu một người đàn ông vô tâm. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một phản ứng rất tự nhiên ở đàn ông. Nếu người đàn ông của bạn có phần hờ hững sau khi ân ái cùng bạn không có nghĩa là bạn không quyến rũ. Nếu người đàn ông của bạn có phần hờ hững sau khi ân ái cùng bạn không có nghĩa là bạn không quyến rũ và anh ấy dần chán chường bạn - Ảnh minh họa: Internet Không đàn ông nào có thể cưỡng lại phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ Đàn ông yêu bằng mắt, thích nhìn cái đẹp. Vì vậy, đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp và thu hút. Thậm chí, đàn ông còn không ngừng tìm kiếm cơ hội để được lên giường với người phụ nữ này. Chuyện ấy với đàn ông không chỉ là ham muốn mà còn là nhu cầu không thể thiếu Với đàn ông, chuyện ấy luôn quan trọng không kém việc ăn uống, ngủ nghỉ hằng ngày. Khi bạn từ chối lên giường cùng người đàn ông của mình và nghĩ đó là điều anh ấy phải nhận lấy khi làm điều gì sai với bạn thì anh ấy sẽ có cảm giác không được tôn trọng. Đừng lấy chuyện ấy ra để “treo thưởng” hay trừng phạt đàn ông, vì rõ ràng đó là nhu cầu không bao giờ thiếu với họ. Đàn ông cực kì ghét khi bạn nói về người yêu cũ Dù họ là người đàn ông thứ bao nhiêu của bạn thì họ vẫn luôn hy vọng họ là người đàn ông duy nhất với bạn. Không thừa nhận nhưng người đàn ông nào cũng để tâm đến chuyện bạn từng có bao nhiêu người yêu. Do đó, đừng bao giờ nhắc đến người yêu cũ, vì đây thật sự là điều dễ khiến quan hệ của bạn và chàng đi vào đường cùng sau này.

Dấu hiệu của anh chàng thật lòng muốn gắn bó cuộc đời với bạn Có thể bạn luôn muốn biết rằng liệu anh chàng đang ở bên cạnh mình có thực sự yêu thương và dành tình cảm cho bạn nhiều không?

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