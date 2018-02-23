Vạch trần những sự thật về đàn ông và tình yêu, phụ nữ cần biết rõ!

Phụ nữ yêu 23/02/2018 05:30

Sau đây là những sự thật về đàn ông và tình yêu mà không ít phụ nữ vẫn chưa hề hay biết!

Đàn ông cũng thích được nuông chiều

Dù là đấng mày râu được xem là mạnh mẽ kiên cường, phải lo toan bảo bọc cho người yêu hay vợ nhưng có nhiều lúc, đàn ông cũng muốn phụ nữ chiều chuộng mình như một đứa trẻ. Anh ấy cũng muốn được quan tâm, chăm lo khi mỏi mệt hay những lúc yếu lòng. Chính những khi như thế, anh ấy sẽ cảm nhận rõ tình cảm của đối phương, lại càng quý trọng mối quan hệ của hai người.

Để anh ấy thấy việc chinh phục bạn không mấy dễ dàng

Điều này không có nghĩa là bạn phải chối từ hay né tránh không thương tiếc tình cảm, những lời mời của anh ấy. Vì nếu bị từ chối quá nhiều lần, anh ấy sẽ dần không còn hy vọng và bỏ cuộc. Bạn nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất, nhưng đừng quá dễ dàng để anh ấy gặp được bạn hay đồng ý hẹn hò với anh ấy ngay. Hãy để cho cả hai có những cuộc trò chuyện đơn giản trước, chầm chậm gợi mở sự tò mò và kiên nhẫn của đối phương. Từ đó, đàn ông sẽ càng muốn chinh phục và tôn trọng tình cảm của cả hai hơn.

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Có nhiều lúc, đàn ông cũng muốn phụ nữ chiều chuộng mình như một đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay bị ảnh hưởng bởi người đàn ông khác

Có một sự thật rõ ràng rằng đàn ông luôn bị ảnh hưởng bởi nhận xét của những người đàn ông khác. Nếu bạn bè anh ấy khen bạn, xem bạn là hình mẫu họ mong ước thì đảm bảo rằng anh ấy sẽ càng trân trọng và giữ bạn chặt hơn. Do đó, cứ hãy là một cô nàng thật quyến rũ và thu hút, khiến mọi người xung quanh anh ấy đều quý bạn thì anh ấy càng yêu thương bạn.

Không phải đàn ông nào cũng biết ga lăng hay lãng mạn

Đây là một sự thật không phải phụ nữ nào cũng biết. Sẽ luôn có những người đàn ông thiếu tinh tế, không giỏi ga lăng, càng không biết lãng mạn với phụ nữ là thế nào. Không phải vì họ không để tâm mà thật sự là họ không biết phải làm thế nào. Lúc này, điều bạn nên làm không phải là trách móc hay giận hờn, mà hãy chia sẻ để anh ấy biết những cảm nhận hay mong muốn của bạn.

Thật ra, bạn nên hiểu đàn ông ga lăng và lãng mạn là những người đã từng yêu nhiều và biết rõ tâm lý phụ nữ. Vì vậy, hoàn toàn không có nghĩa là người ít kinh nghiệm hơn, chưa yêu nhiều sẽ không yêu thật lòng hay vô tâm với bạn.

Thấy rõ quan điểm của mình trước khi cãi vả với anh ấy

Dù trong trường hợp xấu thế nào, bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của đối phương, nhưng vẫn có lập trường riêng của mình. Đây là cách tốt nhất để tránh những mâu thuẫn không đáng có của cả hai. Không những thế, bạn đừng nhận hết lỗi về mình. Đàn ông luôn coi trọng cách cư xử khôn khéo cũng như suy nghĩ tinh tế, thấu đáo của phụ nữ.

Đừng phí thời gian ở bên người không muốn thay đổi vì bạn

Nếu người đàn ông của bạn có những điểm chưa tốt, hãy tìm lời để khuyên nhủ anh ấy thay đổi. Nhưng nếu bạn đã cho anh ấy cơ hội quá nhiều lần mà anh ấy vẫn không thay đổi thì bạn nên suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người. Anh ấy không muốn thay đổi vì bạn chính là vì anh ấy thiếu sự tôn trọng dành cho bạn. Nếu đã vậy thì bạn không cần phải tốn thời gian vì họ nữa, bạn phải tự đi tìm một người phù hợp hơn.

Đàn ông không thích bị nhắc về thất bại đã qua

Đàn ông thường rất sĩ diện, vì vậy mà họ nhạy cảm với những thất bại đã qua. Và sẽ là một điều sai lầm nghiêm trọng nếu bạn nhắc về những thất bại trong quá khứ của anh ấy. Chuyện gì đã qua, đừng bao giờ nhắc lại, đàn ông thật sự rất ghét những điều này.

Đàn ông không hiểu được sở thích mua sắm của phụ nữ

Đàn ông thật sự không hiểu vì sao quần áo, giày dép của phụ nữ không khi nào thiếu mà họ lại luôn than phiền là không có gì để mặc hay mang. Và khi đi mua sắm với phụ nữ, họ cũng trở nên “mù tịt” với những sở thích dạo quanh các cửa hàng mua sắm. Thậm chí, họ còn không biết trả lời thế nào với những câu hỏi đại loại như: “Anh thấy em mặc cái nào đẹp hơn?” của phụ nữ.

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Đàn ông thường rất sĩ diện, vì vậy mà họ nhạy cảm với những thất bại đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và phụ nữ luôn có những suy nghĩ khác nhau

Đàn ông thường bỏ qua những chuyện nhỏ, phụ nữ lại quan trọng tiểu tiết. Phụ nữ hay lo âu đàn ông ở bên mình liệu có dối gạt mình điều gì không. Đàn ông lại nghĩ làm sao để chinh phục trái tim phụ nữ.

Đàn ông không thích kiểu tình yêu lãng mạn Hàn Quốc

Đàn ông có thể làm những điều lãng mạn để phụ nữ vui nhưng lại không thích kiểu tình yêu “hường phấn” quá mức. Với họ, một tình yêu thực tế, nhưng đủ đầy chính chắn mới là điều họ mong muốn. Do đó, đừng bắt người đàn ông của bạn phải lãng mạn như trên phim hay trong truyện. Mỗi người đàn ông đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau, quan trọng là lòng dạ anh ấy thế nào.

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