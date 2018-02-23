Phụ nữ yêu đương sâu đậm thế nào cũng đừng mù quáng bỏ qua những điều này ở đàn ông

Trong tình yêu hay hôn nhân, ai cũng từng có sai sót, lỗi lầm. Vì vậy, ai cũng cần một lần thứ tha. Dù vậy, là phụ nữ, có yêu sâu đậm thế nào cũng đừng mù quáng bỏ qua những sai lầm này ở đàn ông.

Kiểm soát quá mức Hãy tưởng tượng xem, liệu bạn có thể sống cả đời với một người quản thúc đến cả quần áo, điện thoại, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của bạn không? Đây không phải là sự quan tâm vì yêu thương mà là quản lý và kiểm soát quá mức. Huống hồ, tình yêu hay hôn nhân đều cần lòng tin để xây đắp lâu dài. Nghi ngờ và quản lý phát sinh từ sự thiếu tin tưởng ở nhau, càng về sau sẽ càng khiến cả hai mỏi mệt. Có quan hệ không rõ ràng với đồng nghiệp Làm vợ, bạn không nên nghi ngờ ghen tuông quá đáng nhưng cũng đừng làm lơ đến mức không nhận ra những hiểm họa xung quanh chồng. Anh ấy thường có những biểu hiện “mờ ám” với đồng nghiệp nữ hay bạn bè bên cạnh. Khi bạn nhắc đến, anh ấy sẽ cố giấu diếm, hay bao biện bằng lý do nào đó. Và cũng đừng bỏ qua những khi anh ấy hay đi sớm về khuya, khư khư giữ điện thoại hay dần chăm chút bản thân hơn. Tất cả những biểu hiện đó đều nói lên người đàn ông của bạn có mối quan tâm khác ngoài bạn.

Làm vợ, bạn không nên nghi ngờ ghen tuông quá đáng nhưng cũng đừng làm lơ đến mức không nhận ra những hiểm họa xung quanh chồng - Ảnh minh họa: Internet Bật chế độ “chiến tranh lạnh” quá lâu Tình nhân hay vợ chồng không bao giờ tránh được cãi vả mâu thuẫn. Thường ngày, người đàn ông của bạn sẽ đợi đến khi cả hai đủ bình tĩnh sẽ ngồi lại nói chuyện, giải quyết cùng bạn. Nhưng bây giờ, khi có mâu thuẫn, anh ấy sẽ chuyển sang chế độ “chiến tranh lạnh” suốt ngày qua ngày. Đây rõ ràng không phải là điều tốt trong mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng. Vì không để tâm, không muốn vun đắp nên đàn ông mới có hành động thế này. Chỉ nói và không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của bạn Anh ấy không hề quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của bạn, chỉ nói cho bỏ tức hay “sướng miệng”. Đàn ông thế này càng ngày sẽ càng làm bạn tổn thương.

Vô tâm Đàn ông vô tâm luôn khiến phụ nữ dễ đau buồn và mệt mỏi nhất. Anh ấy không quan tâm bạn đang thế nào, có cần anh ấy giúp đỡ hay không. Ở cạnh người đàn ông thế này, phụ nữ cả đời chỉ biết loay hoay tự mình lo cho mình. Không tôn trọng bạn Sự tôn trọng là nền móng cho bất kì mối quan hệ nào. Có tôn trọng nhau thì mới có thể ở bên nhau lâu bền được. Người đàn ông của bạn luôn tự quyết định mọi chuyện, không để tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của bạn. Thậm chí, nếu bạn không làm theo ý anh ấy, anh ấy sẽ nói những lời không tôn trọng bạn. Nếu bạn ở cạnh người đàn ông này cả đời thì phải chấp nhận anh ấy sẽ có lúc xúc phạm bạn, không nể nang bất cứ điều gì. Sự tôn trọng là nền móng cho bất kì mối quan hệ nào - Ảnh minh họa: Internet Tính toán chi li tiền bạc với bạn Anh ấy tính toán từng đồng với bạn, thậm chí sẽ xảy ra cãi vả chỉ vì tiền bạc. Thật ra, cách xài tiền ở đàn ông không nói lên anh ấy là người thế nào. Nhưng nếu anh ấy trân trọng bạn, anh ấy sẽ không ngại chi tiền vì bạn. Phụ nữ nên chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng để chở che một đời. Đừng phí thời gian vì người không đáng, tổn thương chỉ có mình nhận.

Đàn bà có thể không cần chồng nhưng nhất quyết phải hạnh phúc vì con Đàn bà, có thể không cần chồng mà tự vuốt ve hạnh phúc của chính mình. Khi ấy, đàn bà độc lập nhất, cũng là lúc kiêu hãnh nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-yeu-duong-sau-dam-the-nao-cung-dung-mu-quang-bo-qua-nhung-dieu-nay-o-dan-ong-272521.html