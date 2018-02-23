Tuyệt chiêu MẸ 2 CON vẫn khiến CHỒNG THẤP THỎM LO GIỮ từng giờ!

Phụ nữ yêu 23/02/2018 05:30

Với đàn bà có chồng, không cần phải đẹp như gái đôi mươi, chỉ cần biết quyến rũ theo cách của riêng mình là được.

Phải là vợ đảm, mẹ hiền

Đàn bà quyến rũ nhất trong mắt chồng chính là khi vừa có thể là vợ đảm, vừa là mẹ hiền. Chồng có mệt mỏi thế nào thì khi về nhà có thể thấy vợ bận rộn với bàn cơm thơm ngon cũng đủ thấy nhẹ nhõm. Hay chồng bôn ba, về sau cánh cửa nhà đã thấy vợ ngồi cạnh con ê a đọc chữ, cũng đã thấy trọn vẹn. Thật ra, phụ nữ lấy chồng đừng xem làm vợ làm mẹ là một gánh nặng quá sức, thay vào đó hãy học tận hưởng vai trò thiêng liêng này. Hãy khiến chồng cảm thấy hãnh diện khi có một người vợ biết lo toan cho gia đình. Nhưng đừng khiến chồng xem nhẹ vai trò của mình. Vài hôm, cứ thử để chồng trông con, hay để chồng ăn cơm chiều bên ngoài ít bữa, tự khắc chồng sẽ biết vợ quan trọng thế nào.

Tuyệt chiêu MẸ 2 CON vẫn khiến CHỒNG THẤP THỎM LO GIỮ từng giờ! - Ảnh 1
Đàn bà quyến rũ nhất trong mắt chồng chính là khi vừa có thể là vợ đảm, vừa là mẹ hiền - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ hai con, vẫn quyến rũ nếu biết cách

Phụ nữ lấy chồng đừng trách vì có gia đình, sinh con mà da dẻ xấu xí đi, thân hình sồ sề hơn. Thật ra, bạn đẹp hay xấu, một phần vẫn là do bạn lựa chọn. Phụ nữ độc thân đẹp một kiểu, phụ nữ có chồng lại quyến rũ theo một cách khác. Nét đẹp quyến rũ của phụ nữ không có một khuôn khổ nào nhất định. Khi bạn biết cách chăm chút bản thân, có thần thái riêng, có tính cách riêng, tự khắc bạn sẽ quyến rũ trong mắt đàn ông. Vì vậy, nhất định dù có bận rộn thế nào thì cũng phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Sinh con rồi, da dẻ không được đẹp như trước thì phải nhờ tới mỹ phẩm, tốn kém quá thì có thể sử dụng nguyên liệu thiên nhiên. Vóc dáng thon thả không còn thì dành thời gian tập luyện để thân hình rắn chắc hơn, phụ nữ khỏe và tươi tắn vẫn đầy thu hút hơn.

Quan trọng hơn hết vẫn là cách ăn mặc, hở đúng nơi, kín đúng lúc. Phụ nữ tuổi này không phải cứ hở hang là đẹp. Nét đẹp của phụ nữ có gia đình chính là kín mà như hở, hở nhưng vẫn nhã nhặn.

Đừng hành hạ mình, cũng đừng bỏ quên nhan sắc của mình. Với đàn bà có chồng, không cần phải đẹp như gái đôi mươi, chỉ cần biết quyến rũ theo cách của mình là được.

Tinh tế trong cư xử

Phụ nữ có gia đình có một nét quyến rũ mà đàn ông nào cũng thích, chính là tinh tế trong cư xử. Với đàn ông, phụ nữ ở giai đoạn này nói có khi nhiều, nhưng chắc chắn biết khi nào phải im lặng, có thể không hỏi nhiều nhưng vẫn thấu hiểu đối phương tường tận, và từng hành động lời nói không dư không thừa, khiến đối phương “tâm phục khẩu phục”. Đây cũng là lý do phụ nữ có chồng nhiều khi lại khiến đàn ông mê mệt hơn cả gái đôi mươi. Do đó, phụ nữ càng có gia đình lâu năm càng nên khôn khéo, tinh tế trong cư xử, lời nói. Có như thế thì chồng mới hãnh diện, ai cũng nể trọng mình hơn.

Tuyệt chiêu MẸ 2 CON vẫn khiến CHỒNG THẤP THỎM LO GIỮ từng giờ! - Ảnh 2
Phụ nữ có gia đình có một nét quyến rũ mà đàn ông nào cũng thích, chính là tinh tế trong cư xử - Ảnh minh họa: Internet

Đừng giữ chồng, phải để chồng giữ mình

Một trong những sai lầm của phụ nữ khi lấy chồng chính là cố gắng quản chồng hết sức có thể. Chồng đi đâu cũng gọi, chồng đi cùng ai cũng phải biết cho được. Thật ra, trong hôn nhân, giữ vợ giữ chồng là điều đáng để tâm. Nhưng giữ chồng thì đừng giữ cuộc sống của anh ta, mà phải biết cách giữ trái tim anh ta. Vợ khôn không giữ chân đi của chồng, ngược lại họ lại khiến chồng phải giữ mình. Đừng lúc nào cũng quản hết điện thoại của chồng, phải để chồng muốn xem mình đang trò chuyện với ai mà vui vẻ. Cũng đừng đợi chồng về nhà đến tận khuya, phải để chồng có về trễ vẫn thấy vợ bình thản đi ngủ chẳng quan tâm. Làm vợ, nhất định phải biết giữ mà như không giữ sự chú ý, cũng như trái tim của đàn ông như thế.

Đoan trang ngoài phòng khách, “hư hỏng” trên giường

Phụ nữ muốn chồng mê đắm phải đủ đoan trang ngoài phòng khách để chồng nở mày nở mặt, nhưng nhất định phải “hư hỏng” trên giường để chồng mê say. Với chồng, quan trọng nhất vẫn là biết anh ấy muốn gì, thích gì, và đòi hỏi gì trong chuyện chăn gối. Phụ nữ có thể thỏa mãn chuyện phòng the cùng chồng thì cũng đã phần nào giữ được trái tim họ một đời.

Phụ nữ yêu đương sâu đậm thế nào cũng đừng mù quáng bỏ qua những điều này ở đàn ông

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