Ly hôn, đàn ông mất hết, đàn bà lại nhận được điều tuyệt vời này

Phụ nữ yêu 13/03/2018 05:30

Thứ đẹp đẽ nhất ở đàn bà từng ly hôn không phải chỉ là nỗi buồn khó giấu của đàn bà, mà còn là dáng vẻ không từ bỏ, không bỏ cuộc để có thể lại yêu, lại được trân trọng một lần nữa.

Một trái tim đầy vết thương nhưng lại kiên cường hơn bao giờ hết

Đàn bà ly hôn chính là luôn mang vác một vết thương mà năm dài tháng rộng cũng không vùi lấp đi được hết. Trái tim đàn bà từng đổ vỡ loang lổ những thất vọng ê chề, những cố chấp bất kham, những mộng mị tan tành. Nhưng từng bước qua được thời khắc tồi tệ nhất, đàn bà mới có thể kiên cường hơn bao giờ hết. Đàn bà lúc này lại như đóa hoa nở hai lần, càng ngát hương càng đậm sắc đậm màu với tháng năm. Hết thảy gom tụ lại thành nét sắc sảo chỉ có đàn bà ly hôn mới có. Như chẳng sợ đau lòng nữa, không quản tháng năm thăng trầm, còn có thể sống, chính là còn tràn đầy yêu thương hồ hởi. Lại hy vọng như chưa từng đổ vỡ, lại yêu thương như chưa từng tổn thương. Đàn bà bây giờ lại nồng đượm dư vị của tháng năm, từng trải dẻo dai nhưng cũng mãnh liệt khôn ngoan. Đây rõ ràng là điều gái đôi mươi dù son trẻ đẹp đẽ thế nào cũng khó lòng có được. 

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Đàn bà lúc này lại như đóa hoa nở hai lần, càng ngát hương càng đậm sắc đậm màu với tháng năm - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân dang dở nhưng còn cả một cuộc đời đáng để sống

Đàn bà một lần đò chính là cả đời đều vương vấn hai chữ “dở dang” với đời. Dở dang một mình bước qua đống tro tàn của hôn nhân. Dang dở lẻ bóng nuôi con những tháng năm sau này. Và cả không thể trọn vẹn để dành cho một ai khác bước đến. Nhưng cái không thể vẹn tròn ở đàn bà từng ly hôn lại là điều đáng để trân quý hơn bao giờ hết. Vì từng dở dang mới biết trân quý hạnh phúc. Vì từng biết phải buông tay khổ đau thế nào mới giàu lòng tin và nghị lực. Vì từng cạn cùng yếu đuối mới có lúc tràn đầy mạnh mẽ dẻo dai. Và vì từng nếm mùi dở dang mới mưu cầu một cuộc đời đáng để sống. Để rồi, họ lại đứng dậy sau những đêm dài lắm nước mắt, lại rạng rỡ khi mặt trời lên sau cơn bão gió mưa sa. Thứ đẹp đẽ nhất ở đàn bà từng ly hôn không phải chỉ là nỗi buồn khó giấu của đàn bà, mà còn là dáng vẻ không từ bỏ, không bỏ cuộc để có thể lại yêu, lại được trân trọng một lần nữa.

Một người đàn ông tệ ra đi nhưng còn chính mình và con quý giá nhất

Điều quý giá ở đàn bà từng ly hôn chính là họ biết trân quý chính mình và con hơn là níu kéo một người đàn ông tệ. Với họ, đàn ông tệ không có, nhưng nhất định phải giữ lấy mình và con thật tốt. Đàn ông, đến một lúc cũng như vật ngoài thân, có thì vui, không có cũng không chết được. Nhưng phụ nữ bỏ rơi mình, không thể giữ nổi con mới là điều tồi tệ nhất ở đời. Đàn bà bỏ chồng rồi, chứ có phải mất cả cuộc đời đâu. Còn chính mình để chăm sóc, còn con để trông chờ và còn biết bao điều ý nghĩa để cố gắng và hy vọng.

Ly hôn, đàn ông mất hết, đàn bà lại nhận được điều tuyệt vời này - Ảnh 2
Điều quý giá ở đàn bà từng ly hôn chính là họ biết trân quý chính mình và con hơn là níu kéo một người đàn ông tệ - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn rồi, đàn ông mất hết, đàn bà sẽ càng có nhiều hơn hết

Đàn ông bội bạc mà ly hôn, rời bỏ vợ con mà ra đi, mấy ai tìm được ổn yên sau này? Ly hôn rồi, đàn ông sẽ mất hết, chỉ có đàn bà sẽ càng có nhiều hơn hết. Đàn bà còn chính mình mạnh mẽ nhất, còn con cái để ủi an, còn cả một cuộc đời phía trước đầy hứa hẹn. Vì vậy, đừng sợ ly hôn nếu một mai đàn bà đã cạn cùng bao dung và thứ tha. Đừng sợ rời bỏ một người đàn ông tệ vì rồi đàn bà sẽ luôn có cách để bình yên và hạnh phúc khi ra đi. Cuộc đời này không bất công với đàn bà nếu đàn bà biết trân trọng chính mình.

Vì vậy, đừng sợ, ly hôn rồi, đàn bà ai rồi cũng sẽ hạnh phúc…

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