Ly hôn, đàn ông mất hết, đàn bà lại nhận được điều tuyệt vời này

Một trái tim đầy vết thương nhưng lại kiên cường hơn bao giờ hết

Đàn bà ly hôn chính là luôn mang vác một vết thương mà năm dài tháng rộng cũng không vùi lấp đi được hết. Trái tim đàn bà từng đổ vỡ loang lổ những thất vọng ê chề, những cố chấp bất kham, những mộng mị tan tành. Nhưng từng bước qua được thời khắc tồi tệ nhất, đàn bà mới có thể kiên cường hơn bao giờ hết. Đàn bà lúc này lại như đóa hoa nở hai lần, càng ngát hương càng đậm sắc đậm màu với tháng năm. Hết thảy gom tụ lại thành nét sắc sảo chỉ có đàn bà ly hôn mới có. Như chẳng sợ đau lòng nữa, không quản tháng năm thăng trầm, còn có thể sống, chính là còn tràn đầy yêu thương hồ hởi. Lại hy vọng như chưa từng đổ vỡ, lại yêu thương như chưa từng tổn thương. Đàn bà bây giờ lại nồng đượm dư vị của tháng năm, từng trải dẻo dai nhưng cũng mãnh liệt khôn ngoan. Đây rõ ràng là điều gái đôi mươi dù son trẻ đẹp đẽ thế nào cũng khó lòng có được.

Đàn bà lúc này lại như đóa hoa nở hai lần, càng ngát hương càng đậm sắc đậm màu với tháng năm - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân dang dở nhưng còn cả một cuộc đời đáng để sống

Đàn bà một lần đò chính là cả đời đều vương vấn hai chữ “dở dang” với đời. Dở dang một mình bước qua đống tro tàn của hôn nhân. Dang dở lẻ bóng nuôi con những tháng năm sau này. Và cả không thể trọn vẹn để dành cho một ai khác bước đến. Nhưng cái không thể vẹn tròn ở đàn bà từng ly hôn lại là điều đáng để trân quý hơn bao giờ hết. Vì từng dở dang mới biết trân quý hạnh phúc. Vì từng biết phải buông tay khổ đau thế nào mới giàu lòng tin và nghị lực. Vì từng cạn cùng yếu đuối mới có lúc tràn đầy mạnh mẽ dẻo dai. Và vì từng nếm mùi dở dang mới mưu cầu một cuộc đời đáng để sống. Để rồi, họ lại đứng dậy sau những đêm dài lắm nước mắt, lại rạng rỡ khi mặt trời lên sau cơn bão gió mưa sa. Thứ đẹp đẽ nhất ở đàn bà từng ly hôn không phải chỉ là nỗi buồn khó giấu của đàn bà, mà còn là dáng vẻ không từ bỏ, không bỏ cuộc để có thể lại yêu, lại được trân trọng một lần nữa.