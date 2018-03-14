Không ai đẹp nhất, hoàn hảo nhất hay rực rỡ nhất. Nhưng nếu phụ nữ sở hữu được 4 loại “khí” này chính là mỹ nữ vạn người mê trong mắt đàn ông!

Phụ nữ tốt sẽ mang đến phúc đức, thịnh vượng cho gia đình, dòng họ. Một người phụ nữ có khí chất sẽ luôn là cầu nối trong gia đình, là hậu phương vững chắc cho chồng con trong tương lai. Phụ nữ có tốt thì gia đình mới thịnh vượng yên ấm và sung túc về sau. Phụ nữ không có khí chất, lòng dạ hẹp hòi xấu xa thì chỉ khiến phúc khí trong nhà suy kiệt. Cốt khí Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải độc lập, đừng chỉ biết phụ thuộc vào đàn ông. Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, cũng có thể cung phụng bạn bạc tiền. Nhưng nếu bạn đặt hết cuộc đời vào đàn ông thì cũng là lúc bạn không giữ được khí chất và giá trị của bản thân. Đàn ông rồi sẽ có lúc rời đi, bạn cũng đánh mất đi sự độc lập và kiên cường của chính mình.

Là phụ nữ, phải biết cư xử tinh tế, đối nhân xử thế để người nể kẻ trọng. Biết cương như đúng lúc, khi nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Phải khôn ngoan nhưng nhất định phải giả ngốc khi cần. Lời nói, chỉ cần nói ra cũng đủ để người ta biết mình có giá trị thế nào. Phụ nữ có thể yếu đuối, cũng có khi thua thiệt nhưng nhất định đừng bao giờ cúi đầu cam chịu, cũng đừng để ai biết điểm yếu của mình mà uy hiếp. Phụ nữ là đóa hồng đẹp mỹ miều, nhưng nhất định đừng quên mình cũng có gai nhọn, đừng bao giờ để ai làm mình đau.

Phụ nữ là đóa hồng đẹp mỹ miều, nhưng nhất định đừng quên mình cũng có gai nhọn, đừng bao giờ để ai làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet Linh khí Linh khí là khí chất nội hàm của phụ nữ. Phụ nữ cốt cách từ nhỏ đã nuôi dưỡng loại khí chất này. Linh khí tồn tại không vì nhan sắc, tuổi tác hay địa vị sang giàu. Linh khí tạo nên người phụ nữ có nét đẹp rực rỡ riêng biệt. Không hề kiêu căng ngạo mạn, cũng không khoe khoang hơn người. Phụ nữ có linh khí thường có tâm hồn phong phú, giàu có muôn vẻ. Họ biết trước sau phải trái, mỗi lời ăn tiếng nói hay hành động đều đúng mực khiến ai cũng nể trọng yêu quý. Tài khí Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, còn cần phải có tài năng. Tài khí không chỉ có thông qua việc phụ nữ đọc bao nhiêu sách, kiến thức uyên thâm thế nào, mà là dựa vào cách họ đối nhân xử thế mỗi ngày. Phụ nữ có tài khí không chỉ khiến đàn ông say mê mà còn nể trọng. Họ được yêu thương và có tiếng nói nhất định trong gia đình. Phụ nữ có thể tự sức kiếm được tiền sẽ có được cuộc sống tự do như mình mong muốn. Phụ nữ đẹp tốt thật nhưng đừng chỉ biết chăm chút cho ngoại hình. Phụ nữ còn cần đầu tư cho đam mê, sự nghiệp và tài năng của bản thân. Nhan sắc chưa chắc theo bạn cả đời nhưng khối óc, tài năng chính là thứ của cải tồn tại mãi với thời gian. Phụ nữ có tài khí càng về già càng rực rỡ như đóa hoa không khi nào thôi ngát hương, đằm thắm, mặn mà bội phần. Phụ nữ có tài khí càng về già càng rực rỡ như đóa hoa không khi nào thôi ngát hương, đằm thắm, mặn mà bội phần - Ảnh minh họa: Internet Đại khí Đại khí như chất gây nghiện đầy mê hoặc ở phụ nữ. Phụ nữ có đại khí không trọng những vật chất xa xỉ, chỉ biết phẩm chất là điều quý giá nhất. Vì vậy, đừng vì vài lần vấp váp mà buông bỏ, đừng vì sợ khó khăn mà không tiếp tục. Cuộc sống mấy bận gian truân thì càng phải kiên cường đối mặt. Phụ nữ sở hữu đại khí có thể yếu đuối nữ tính nhưng chắc chắn không khi nào ủy mị bỏ cuộc. Họ không vì vài nỗi đau mà khóc hết nước mắt. Họ càng không vì năm tháng khó khăn mà tuyệt vọng. Đại khí tạo nên đàn bà dẻo dai và mạnh mẽ.

Ly hôn, đàn ông mất hết, đàn bà lại nhận được điều tuyệt vời này Thứ đẹp đẽ nhất ở đàn bà từng ly hôn không phải chỉ là nỗi buồn khó giấu của đàn bà, mà còn là dáng vẻ không từ bỏ, không bỏ cuộc để có thể lại yêu, lại được trân trọng một lần nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nu-van-nguoi-me-chinh-la-khi-co-4-loai-khi-nay-274823.html