Đàn bà dại nhất chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta

Tâm sự gia đình 16/03/2018 05:30

Tình yêu của đàn ông có vợ, chỉ có thêm chứ không bớt đi, chỉ muốn hời chứ chẳng chịu thiệt...

Tôi còn nhớ, ngày biết chị mang thai, suốt mấy tuần dài nhà ngoại tôi không yên ổn nổi. Ngoại tôi nhập viện cả tuần, cậu tôi giận quá mà không muốn nhìn mặt chị. Mẹ tôi chỉ thở dài ngao ngán, còn tôi lại thấy không biết làm gì để thôi cái dáng vẻ im lìm nơi chị. Chẳng trách được gia đình tôi lại phản ứng như thế khi chị luôn là niềm tự hào của mọi người. Chị xinh đẹp, giỏi giang lại rất hiếu thuận. Chưa khi nào tôi nghĩ lại có ngày chị nói với tôi rằng, chị muốn sinh con cho người đàn ông đã có gia đình.

Chị kể tôi nghe về câu chuyện chị chưa từng muốn ai biết, vì đó có phải là thứ tình yêu chị có thể khoe khoang đâu, cũng nào dám tự hào hạnh phúc mà nói với thiên hạ. Vì người đàn ông ấy khi nói thương chị, trên tay anh ta vẫn chưa từng tháo chiếc nhẫn cưới phu thê. Nhưng chị tin vào những vết thương chưa từng lành trong từng lời anh ấy nói cùng chị. Rằng anh vẫn muốn đợi khi con tròn 18 tuổi sẽ ly hôn vợ, rằng anh muốn chị cho anh thời gian, rằng anh muốn chị đợi anh đôi chút.

Đàn bà dại nhất chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta - Ảnh 1
Vì đó có phải là thứ tình yêu chị có thể khoe khoang đâu, cũng nào dám tự hào hạnh phúc mà nói với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị của những năm tháng đôi mươi, chắc cũng đã tin lời anh trong mộng mị mơ hồ. Nhưng chị của năm 30, biết rõ yêu hay không yêu đều là mình lựa chọn, nào có còn nhỏ nữa đâu mà tình yêu không có lỗi. Chỉ đến khi anh nói đưa đơn ly hôn ra tòa, chị mới bằng lòng ở bên anh. Anh ta nói với chị vợ anh ta nhất quyết không chịu ly hôn, dùng dằn suốt mấy tháng dài. Vậy mà, chưa gì chị đã mang thai, cái thai rõ ràng không nên đến vào thời khắc ấy.

Tôi nhớ hình ảnh chị xoa xoa bụng mình, khuôn mặt bình yên như chưa từng bị lời thị phi ngoài kia phiền hà. Người ta nói chị dụ dỗ anh, vì chị mà hai đứa con của anh giờ chẳng còn cha bên cạnh. Cha mẹ chị nghe hoài những lời nặng nề về con gái mình, mỏi mệt đến chán chê. Vậy mà chị dường như không bỏ vào tai điều gì, chỉ biết khoe tôi đứa trẻ đã lớn thế nào, chị hạnh phúc ra sao. Hạnh phúc trong từng ánh mắt nụ cười của chị dù bất cứ ai hình như đều không đủ sức phá vỡ.

Ngày chị sinh con, tôi không thấy người đàn ông ấy đâu. Chị một mình vượt cạn, một mình ôm lấy con vào giây phút thiêng liêng nhất của đời đàn bà. Khi con chị tròn tháng, chị vẫn nói với tôi anh ta rồi sẽ đến, sẽ đón mẹ con chị về. Ánh mắt chị vẫn đầy hy vọng, như lần đầu tiên chị nói với tôi chị yêu người đàn ông đó. Chị chưa từng nghi ngờ, đã tin là tin đến hết lòng hết dạ. Để đến khi tôi nói với chị rằng anh ta cùng vợ con chuyển ra Bắc rồi, chị vẫn không tin. Tôi còn nhớ, lúc đó chị vội vàng bắt xe đến tận nhà anh, chị không tin anh ta không một lời đã đi. Chỉ đến khi anh ta gọi cho chị, nói một câu xin lỗi rằng anh ta không thể bỏ vợ con, chị như cành hoa một chốc hóa tàn. Hóa ra, mọi thứ đều là dối lừa, mọi lời đều là bội bạc…

Đàn bà dại nhất chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta - Ảnh 2
Hóa ra, mọi thứ đều là dối lừa, mọi lời đều là bội bạc… - Ảnh minh họa: Internet

Suốt gần 10 năm sau đó, chị tôi vẫn chưa từng lấy chồng. Vết thương cũ hình như đã quá sâu, cắm rể trong tim chị. Chị sợ đàn ông, sợ thương tổn, sợ sẽ lại đau không thể đứng dậy một lần nữa. Còn người đàn ông kia vẫn giàu sang với gia sản của vợ, vẫn như chưa từng khiến đời một người đàn bà dở dang.

Chị thường nói với tôi, đàn bà dại chính là nghĩ mình thông minh hơn đàn ông, còn là đàn ông có vợ. Chị chọn yêu một người đàn ông có vợ, đặt cược cả đời mình vào một lời anh ta nói sẽ cho chị danh phận, cũng nào biết sẽ có ngày trắng tay, cũng nào hay lời người ta nói hôm nay ngày mai sẽ chẳng còn nhớ. Đàn bà dại chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta. Đàn bà, đừng tin một lòng lời đàn ông nói vì mình mà bỏ vợ con. Tình yêu của đàn ông có vợ, chỉ có thêm chứ không bớt đi, chỉ muốn hời chứ chẳng chịu thiệt. Cái hời đàn ông có vợ muốn chính là vẫn giữ được gia đình dù có ái ân nhân tình. Cái thiệt họ nhất định không chịu nhận chính là mất vợ con để chỉ có một cô nhân tình không thể chắc chắn. Đàn ông khôn lý trí, đàn bà dại tình cảm, đến cuối cùng chỉ có đàn bà đau thương chồng chất…

Là vợ chồng, đừng vội nói một câu chán nhau mà cả đời phải ly tán

Là vợ chồng, đừng vội nói một câu chán nhau mà cả đời phải ly tán

Gọi nhau một tiếng vợ chồng chính là cả đời bên nhau, cả đời bảo ban nhau, cả đời vì nhau mà chối từ cám dỗ, vì nhau mà nguyện tiếng phu thê không xa rời…

Xem thêm
Từ khóa:   yêu đàn ông có vợ yêu đàn ông có gia đình đàn ông có vợ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 26 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 51 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm