Vì sao đàn bà không đẹp vẫn khiến chồng bạn lạc lối ngả nghiêng?

Thường thì những người phụ nữ này rất biết điều. Khi đàn ông luôn mỏi mệt với những lời góp ý, chia sẻ, thậm chí là phàn nàn của vợ về đủ thứ chuyện thì tình nhân lại là người luôn biết kiệm lời. Họ chỉ biết tập trung yêu thương, chiều chuộng và không khi nào khiến đàn ông khó chịu khi bên cạnh. Họ không cần quan tâm những chuyện gia đình, công việc hay con cái.

Đa số phụ nữ mang suy nghĩ rằng khi chồng ngoại tình thì chắc chắn người anh ta chọn phải xinh đẹp, quyến rũ hơn vợ nhiều. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Vì sao đàn ông lại ngoại tình với kẻ không hề có gì hơn vợ mình, trong khi đàn ông ngoài kia ai cũng muốn có được vợ mình? Phụ nữ rõ ràng sẽ luôn thắc mắc không thôi về điều này. Lý do chính là…

Cám dỗ quả thật không hề ít và nếu đàn ông dễ lung lay lòng dạ thì khó có thể nhớ đường trở về nhà. Nhất là khi có một người phụ nữ luôn chủ động ngã vào lòng đàn ông, rung động là chuyện luôn có thể xảy ra. Và lúc đó, điều đàn ông quan tâm không phải là cô ta xinh đẹp hay không mà là có biết chiều chuộng họ hay không.

Và hình như những người phụ nữ xấu luôn biết đâu là nhược điểm của mình và yếu điểm của đàn ông là gì. Họ quá hiểu điều đàn ông có vợ mong muốn. Do đó, họ không bao giờ nhiều lời như những bà vợ, chỉ cố nuôi dưỡng không khí vui vẻ, thoải mái và ngập tràn tình cảm khi ở cạnh đàn ông. Đây chính là điều đàn ông có vợ luôn mong có được khi trở về nhà.

Chỉ cần biết cách yêu chiều, vài hành động gợi tình, phụ nữ xấu đã có thể giữ được chân đàn ông có vợ. Vì họ biết điều đàn ông có vợ thiếu thốn nhất chính là cảm giác mới mẻ mà hôn nhân ít khi nào giữ được. Họ còn khéo léo biết cách tán dương, khen ngợi đàn ông, vuốt ve cái tôi của đàn ông, khiến anh ấy cảm thấy mình quan trọng và đầy hấp dẫn. Đàn ông vì vậy mà khó lòng chối từ được cám dỗ quá mức quyến rũ này.

Luôn khen ngợi, ngưỡng mộ đàn ông

Thường thì những người phụ nữ có học thức cao và xinh đẹp sẽ ít khi biết nịnh hay khen ngợi chồng. Không hẳn là vì họ xem thường chồng, chỉ là họ luôn tự tin và đề cao sự bình đẳng trong hôn nhân. Họ lại nghĩ không nên để chồng quá cao ngạo với vị trí của mình trong gia đình. Nhưng ít phụ nữ biết đàn ông luôn âm thầm khao khát được tôn sùng và ngưỡng mộ bởi phụ nữ, nhất là bạn đời của mình. Đây là nguyên nhân đàn ông dễ sa ngã với người phụ nữ thua kém vợ mình về mọi thứ. Anh ấy không quan tâm nhân tình thua vợ mình về nhan sắc hay học thức, anh ấy chỉ muốn trở thành một người hùng, là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ này.

Thách thức sự chinh phục, theo đuổi của chồng bạn

Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, nhất là đàn ông trăng hoa. Họ nghĩ đã là vợ của mình rồi thì chẳng mất được, họ lại thèm muốn những người phụ nữ chưa thể là của mình. Vì vậy khi gặp đối tượng khơi dậy sự phấn khích muốn chinh phục, họ sẽ khó lòng thủy chung được với vợ con.

Nhưng khi đàn ông trăng hoa có được rồi, họ lại nhanh chán và lại muốn tìm đến điều mới mẻ khác. Không người đàn bà nào đủ sức giữ trái tim đàn ông trăng hoa.

Cho không tặng không

Với một người phụ nữ tự nguyện ngã vào lòng đàn ông, không đòi hỏi không tính toán thì tội tình gì đàn ông không hưởng thụ? Đàn ông sẽ không quan tâm cô ta có xinh đẹp hay giỏi giang không, quan trọng là cô ta sẵn sàng thuộc về họ bất cứ lúc nào.

Với một người phụ nữ tự nguyện ngã vào lòng đàn ông, không đòi hỏi không tính toán thì tội tình gì đàn ông không hưởng thụ? - Ảnh minh họa: Internet

Thói ham mê của lạ của đàn ông

Bạn có thể là một người phụ nữ xinh đẹp ngất ngây nhưng khi ở cạnh lâu, đàn ông cũng sẽ cảm thấy chán chê. Vì vợ đẹp thì vẫn ở đó, vẫn đợi đàn ông về, họ không tốn công có được nên dần cảm thấy không còn hứng thú. Nhưng ngoài kia thì điều mới mẻ luôn không thiếu.

Và nhiều người phụ nữ tuy không xinh đẹp bằng vợ nhưng chắc chắn là mới lạ với đàn ông. Quan trọng là cảm giác có được thứ mới lạ, chứ không phải là một thứ đẹp đẽ quen thuộc để ngắm nhìn hay thưởng thức.

Do đó, chị em đừng chỉ biết bếp núc, chồng con mà khiến mình trở nên luộm thuộm, bê bối. Phụ nữ làm vợ nhất định phải biết chăm chút và yêu thương bản thân, làm mới mình mỗi ngày để chồng không có cơ hội chán chê mình.

Khi đàn ông không còn yêu vợ

Tình yêu với đàn ông có thể mãnh liệt nồng nàn nhưng chưa chắc lâu dài. Làm vợ rồi thì nên hiểu sẽ có lúc chồng không còn yêu thương mình như lúc đầu nữa. Nếu bạn quên nói lời ngọt ngào, chiều chuộng, tạo cơ hội nhóm lửa tình cảm vợ chồng thì chồng sẽ dần quên những cử chỉ yêu thương dành cho vợ. Từ đó, anh ấy sẽ dễ sa ngã trước người đàn bà khác.