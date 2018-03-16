Vì sao đàn bà không đẹp vẫn khiến chồng bạn lạc lối ngả nghiêng?

Phụ nữ yêu 16/03/2018 05:30

Không ít bà vợ như phát điên vì chồng ngoại tình, còn ngả nghiêng vì người phụ nữ xấu xí hơn mình biết bao nhiêu. Thế thì vì sao đàn bà không đẹp vẫn đủ sức khiến đàn ông phản bội vợ?

Đa số phụ nữ mang suy nghĩ rằng khi chồng ngoại tình thì chắc chắn người anh ta chọn phải xinh đẹp, quyến rũ hơn vợ nhiều. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Vì sao đàn ông lại ngoại tình với kẻ không hề có gì hơn vợ mình, trong khi đàn ông ngoài kia ai cũng muốn có được vợ mình? Phụ nữ rõ ràng sẽ luôn thắc mắc không thôi về điều này. Lý do chính là…

Cô ta không nhiều lời

Thường thì những người phụ nữ này rất biết điều. Khi đàn ông luôn mỏi mệt với những lời góp ý, chia sẻ, thậm chí là phàn nàn của vợ về đủ thứ chuyện thì tình nhân lại là người luôn biết kiệm lời. Họ chỉ biết tập trung yêu thương, chiều chuộng và không khi nào khiến đàn ông khó chịu khi bên cạnh. Họ không cần quan tâm những chuyện gia đình, công việc hay con cái.

Và hình như những người phụ nữ xấu luôn biết đâu là nhược điểm của mình và yếu điểm của đàn ông là gì. Họ quá hiểu điều đàn ông có vợ mong muốn. Do đó, họ không bao giờ nhiều lời như những bà vợ, chỉ cố nuôi dưỡng không khí vui vẻ, thoải mái và ngập tràn tình cảm khi ở cạnh đàn ông. Đây chính là điều đàn ông có vợ luôn mong có được khi trở về nhà.

Vì sao đàn bà không đẹp vẫn khiến chồng bạn lạc lối ngả nghiêng? - Ảnh 1
Vì sao đàn ông lại ngoại tình với kẻ không hề có gì hơn vợ mình, trong khi đàn ông ngoài kia ai cũng muốn có được vợ mình? - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động tán tỉnh chồng bạn

Cám dỗ quả thật không hề ít và nếu đàn ông dễ lung lay lòng dạ thì khó có thể nhớ đường trở về nhà. Nhất là khi có một người phụ nữ luôn chủ động ngã vào lòng đàn ông, rung động là chuyện luôn có thể xảy ra. Và lúc đó, điều đàn ông quan tâm không phải là cô ta xinh đẹp hay không mà là có biết chiều chuộng họ hay không.

Chỉ cần biết cách yêu chiều, vài hành động gợi tình, phụ nữ xấu đã có thể giữ được chân đàn ông có vợ. Vì họ biết điều đàn ông có vợ thiếu thốn nhất chính là cảm giác mới mẻ mà hôn nhân ít khi nào giữ được. Họ còn khéo léo biết cách tán dương, khen ngợi đàn ông, vuốt ve cái tôi của đàn ông, khiến anh ấy cảm thấy mình quan trọng và đầy hấp dẫn. Đàn ông vì vậy mà khó lòng chối từ được cám dỗ quá mức quyến rũ này.

Luôn khen ngợi, ngưỡng mộ đàn ông

Thường thì những người phụ nữ có học thức cao và xinh đẹp sẽ ít khi biết nịnh hay khen ngợi chồng. Không hẳn là vì họ xem thường chồng, chỉ là họ luôn tự tin và đề cao sự bình đẳng trong hôn nhân. Họ lại nghĩ không nên để chồng quá cao ngạo với vị trí của mình trong gia đình. Nhưng ít phụ nữ biết đàn ông luôn âm thầm khao khát được tôn sùng và ngưỡng mộ bởi phụ nữ, nhất là bạn đời của mình. Đây là nguyên nhân đàn ông dễ sa ngã với người phụ nữ thua kém vợ mình về mọi thứ. Anh ấy không quan tâm nhân tình thua vợ mình về nhan sắc hay học thức, anh ấy chỉ muốn trở thành một người hùng, là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ này.

Thách thức sự chinh phục, theo đuổi của chồng bạn

Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, nhất là đàn ông trăng hoa. Họ nghĩ đã là vợ của mình rồi thì chẳng mất được, họ lại thèm muốn những người phụ nữ chưa thể là của mình. Vì vậy khi gặp đối tượng khơi dậy sự phấn khích muốn chinh phục, họ sẽ khó lòng thủy chung được với vợ con.

Nhưng khi đàn ông trăng hoa có được rồi, họ lại nhanh chán và lại muốn tìm đến điều mới mẻ khác. Không người đàn bà nào đủ sức giữ trái tim đàn ông trăng hoa.

Cho không tặng không

Với một người phụ nữ tự nguyện ngã vào lòng đàn ông, không đòi hỏi không tính toán thì tội tình gì đàn ông không hưởng thụ? Đàn ông sẽ không quan tâm cô ta có xinh đẹp hay giỏi giang không, quan trọng là cô ta sẵn sàng thuộc về họ bất cứ lúc nào.

Vì sao đàn bà không đẹp vẫn khiến chồng bạn lạc lối ngả nghiêng? - Ảnh 2
Với một người phụ nữ tự nguyện ngã vào lòng đàn ông, không đòi hỏi không tính toán thì tội tình gì đàn ông không hưởng thụ? - Ảnh minh họa: Internet

Thói ham mê của lạ của đàn ông

Bạn có thể là một người phụ nữ xinh đẹp ngất ngây nhưng khi ở cạnh lâu, đàn ông cũng sẽ cảm thấy chán chê. Vì vợ đẹp thì vẫn ở đó, vẫn đợi đàn ông về, họ không tốn công có được nên dần cảm thấy không còn hứng thú. Nhưng ngoài kia thì điều mới mẻ luôn không thiếu.

Và nhiều người phụ nữ tuy không xinh đẹp bằng vợ nhưng chắc chắn là mới lạ với đàn ông. Quan trọng là cảm giác có được thứ mới lạ, chứ không phải là một thứ đẹp đẽ quen thuộc để ngắm nhìn hay thưởng thức.

Do đó, chị em đừng chỉ biết bếp núc, chồng con mà khiến mình trở nên luộm thuộm, bê bối. Phụ nữ làm vợ nhất định phải biết chăm chút và yêu thương bản thân, làm mới mình mỗi ngày để chồng không có cơ hội chán chê mình.

Khi đàn ông không còn yêu vợ

Tình yêu với đàn ông có thể mãnh liệt nồng nàn nhưng chưa chắc lâu dài. Làm vợ rồi thì nên hiểu sẽ có lúc chồng không còn yêu thương mình như lúc đầu nữa. Nếu bạn quên nói lời ngọt ngào, chiều chuộng, tạo cơ hội nhóm lửa tình cảm vợ chồng thì chồng sẽ dần quên những cử chỉ yêu thương dành cho vợ. Từ đó, anh ấy sẽ dễ sa ngã trước người đàn bà khác.

Là vợ chồng, đừng vội nói một câu chán nhau mà cả đời phải ly tán

Là vợ chồng, đừng vội nói một câu chán nhau mà cả đời phải ly tán

Gọi nhau một tiếng vợ chồng chính là cả đời bên nhau, cả đời bảo ban nhau, cả đời vì nhau mà chối từ cám dỗ, vì nhau mà nguyện tiếng phu thê không xa rời…

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình với phụ nữ xấu hơn vợ phụ nữ xấu chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 22 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 48 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này