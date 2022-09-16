Chồng ngoại tình, đừng lo mất chồng, đây mới là điều đàn bà nên "sợ" nhất

Phụ nữ yêu 16/09/2022 14:31

Nếu đàn ông xứng đáng, chẳng cần các chị giữ. Đàn ông đã không xứng đáng, các chị giữ chỉ bằng không. Lúc đó, đừng sợ mất chồng, phải sợ những điều sau đây này!

Tôi từng biết một chị vợ, lấy chồng gần 20 năm, có với nhau 3 mặt con. Vợ chồng anh chị có tiếng học thức và hạnh phúc. Vậy mà không ai biết, chị đã từng tha thứ cho chồng một lần khi anh ngoại tình. Đến lần thứ 2, chị không im lặng nữa, chị đánh ghen một trận ra trò, khiến cô nhân tình sợ biệt tăm. Anh chồng khi ấy cứ nghĩ vợ còn thương còn muốn giữ mình nên còn đánh ghen. Nào ngờ, vừa về đến nhà, vợ đã gói ghém hết đồ đạc chồng để trước nhà. Anh chồng mấy năm trời sau cũng không gặp được con, hối lỗi cầu xin vợ không dứt. Còn chị thì cứ sống ngày một phơi phới, lại tươi trẻ ra bao nhiêu.

Chị từng nói với tôi, đàn bà có chồng ngoại tình, thật lòng khuyên các chị một câu, đừng sợ mất chồng làm gì. Vì đã đi đến bước ngoại tình rồi thì đàn ông rốt cuộc cũng không còn đáng để các chị bất chấp giữ cho bằng được. Nếu đàn ông xứng đáng, chẳng cần các chị giữ. Đàn ông đã không xứng đáng, các chị giữ chỉ bằng không. Lúc đó, đừng sợ mất chồng, phải sợ những điều sau đây này!

Chồng ngoại tình, đừng lo mất chồng, đây mới là điều đàn bà nên 'sợ' nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá bi lụy

Chị nói với tôi, đàn bà có chồng ngoại tình mà bi lụy thì chỉ có thiệt. Đàn ông ngoại tình một lần, mình tha thứ là vì nên, quá nhiều lần là mình dại. Đàn ông ngoại tình một lần là vì sai, quá nhiều lần là ở bản chất. Mà bản chất, dục vọng của đàn ông thì chỉ có sâu như đáy biển khơi, đàn bà đổ bao thứ tha bao dung cũng làm gì lấp nổi. Đàn bà có chồng càng bi lụy, càng tự chuốc đau thương, càng cam chịu càng tự gánh khổ sở.

Lúc đó, đừng nghĩ mình sống vì con hay vì bất cứ ai. Cũng đừng lấy miệng thiên hạ đo lường nhân phẩm của chính mình. Chồng đã bội bạc, mình không thương mình thì ai thương. Mình không sống được vì mình thì lấy gì sống cho con. Còn thiên hạ ngoài kia cũng có khóc thay mình, khổ thay mình được đâu. Đàn bà lấy chồng,  chồng ngoại tình bỏ đừng thấy tiếc, đời mình khổ vì kẻ không đáng mới là tiếc.

Chồng ngoại tình, đừng lo mất chồng, đây mới là điều đàn bà nên 'sợ' nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không có tiền

Đàn bà có chồng ngoại tình, hãy nghĩ về việc nếu có lúc phải ly hôn thì trong túi còn bao nhiêu tiền để ra đi. Thật ra, ly hôn là điều không phải ai cũng muốn, cũng không hẳn là chồng ngoại tình là phải ly hôn. Nhưng đàn bà có chồng luôn phải tính cho mình một đường lui an toàn. Vì đơn giản, chồng đã bội bạc chính là đã không còn an toàn tuyệt đối với mình. Mình nhất định phải nghĩ đến việc có thể phải sống một mình, phải nuôi con, phải bắt đầu cuộc sống mới không có chồng. Lúc này, không có đàn ông không sợ, không có tiền mới là sợ nhất.

Đàn bà lấy chồng rồi, ngay cả khi chồng không ngoại tình, vẫn là nên có một khoản riêng cho mình để phòng chuyện sau này. Đàn bà có tiền của riêng mình vẫn là an toàn nhất.

Không giữ được con

Đời đàn bà, bi đát nhất là khi chồng ngoại tình rồi lại không thể giữ được con. Vì nhiều người khi chồng ngoại tình, chịu không nổi bội bạc cô đơn mà tìm đến con đường ngoại tình như chồng. Nhưng đây lại là con đường “chết” với đàn bà, đàn bà cả đời chỉ hối hận vì không giữ được con. Đàn bà phải nhớ, chồng có thể là của người khác, nhưng con nhất định phải ở bên mình. Chồng tệ thế nào, bỏ là xong, nhưng đừng để mất con, vì cả đời sẽ khó ổn yên.

Có chồng ngoại tình, vốn là nỗi đau lớn nhất của đàn bà. Nhưng đừng vì biến cố phải xảy ra mà cố giữ chồng bất chấp. Còn giữ được thì giữ người xứng đáng, còn đã không còn xứng đáng thì phải tìm cách giữ mình, giữ con cho thật chặt, đàn bà nhé!

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