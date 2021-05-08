Khó ai có thể khẳng định mình chưa từng có “giây phút ngoài chồng ngoài vợ” với một người khác giới dù đã kết hôn. Đây là một loại cảm xúc thật của con người. Mà đã là cảm xúc thì lý trí con người không thể ngăn cản được được mà chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mỗi người để tiết chế nó lại, không để nó bộc phát để dẫn đến những hậu quả ngoài luồng đáng tiếc. Ngay chính bản thân bạn cũng không thể phủ nhận mình đã từng “mến” một anh đồng nghiệp nhiệt tình, một anh sếp giỏi giang mà đúng không? Nhưng bạn lại không để xảy ra chuyện tình cảm đó đi quá xa. Đó chính là vì bạn biết cách quản lý cảm xúc của mình đấy.

Vì vậy nếu bạn phát hiện ra chồng mình lỡ có “cảm nắng” một cô đồng nghiệp hay bất kỳ người phụ nữ thì hãy khoan hãy nóng vội mà bù lu bù loa lên. Hãy cẩn thận xem xét và kéo anh ta khỏi mớ cảm xúc mới chớm này. Bạn sẽ giúp mình và cũng là giúp chồng thoát khỏi một cú sốc tình cảm gia đình. Chẳng ai khi kết hôn rồi lại muốn gia đình mình tan vỡ cả. Chỉ trừ trường hợp cực chẳng đã đúng không?

Nếu bạn nghi ngờ anh ta bị người phụ nữ kia gài thì hãy lẳng lặng tự mình tìm hiểu - Ảnh: Internet

Nếu bạn nghi ngờ anh ta bị người phụ nữ kia gài thì hãy lẳng lặng tự mình tìm hiểu. Đừng hỏi chồng mình. Đầu tiên hãy tìm hiểu về người thứ ba đó. Nếu cô ta có động cơ thì khả năng cao chồng bạn bị gài thật. “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Một khi phụ nữ đã ra tay thì khó có người đàn ông nào thoát lắm. Để chắc chắn bạn có thể thuê thám tử theo dõi một thời gian nữa. Nếu bạn chắc chắn chồng bị gài thì hãy cho anh ta cơ hội. Nói chuyện thẳng thắn và chỉ chấp nhận anh ta một lần duy nhất.

Anh ta chính miệng thú nhận

Một khi anh ta đã thú nhận chuyện ngoại tình thì có hai trường hợp xảy ra. Một là anh ta muốn công khai cho cô bồ kia một danh phận. Hai là anh ta thật sự ăn năn và muốn giữ lại gia đình. Điều cần thiết nhất của bạn bây giờ là hãy thật bình tĩnh tìm hiểu sự thật xem anh ta có thuộc dạng thứ hai hay không.

Nếu anh ta thực sự bị dằn vặt, hối hận và muốn quay về thì hãy xem xét cho anh ta cơ hội - Ảnh: Internet

Bạn là vợ anh ta, ít nhiều cũng hiểu anh ta có thật lòng hay là giả dối. Nếu anh ta thực sự bị dằn vặt, hối hận và muốn quay về thì hãy xem xét cho anh ta cơ hội. Và nếu đã chấp nhận tha thứ thì hãy bao giờ đem chuyện này ra để dằn vặt chồng mỗi khi vợ chồng cãi vả.

Tha thứ hay buông bỏ chồng ngoại tình là tùy vào quan niệm và hoàn cảnh của mỗi người. Đó là một sự lựa chọn. Và lựa chọn nào thì cũng có cái giá của nó cả. Hãy cân nhắc và lựa chọn cho mình một giải pháp ít tổn thương nhất.