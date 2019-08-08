Chọn làm người thứ ba chính là tự bán rẻ thanh xuân của mình

Đàn ông dễ yêu, dễ rung động, dễ ngoại tình nhưng anh ta sẽ không bao giờ đánh đổi. Gia đình, vợ con sẽ là điều cuối cùng anh ta chọn lựa. Kẻ bị gạt qua một bên luôn luôn là người thứ ba.

Thanh xuân của phụ nữ nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt đã thấy những ngày tháng đẹp nhất, rực rỡ nhất ở lại phía lưng mình. Thanh xuân ngắn ngủi, những ngày đẹp nhất cuộc đời lại nhanh tàn nên phụ nữ hãy trân trọng, đừng để phí hoài. Nhưng tiếc thay, nhiều phụ nữ lại tự rẻ rúng thanh xuân khi chấp nhận làm người thứ ba. Chọn làm người thứ ba chính là tự rẻ rúng thanh xuân của chính mình - Ảnh minh họa: Internet Đến với đàn ông có vợ, người thứ ba luôn tự huyễn hoặc mình rằng đó là tình yêu. Nhưng đó là thứ tình yêu vị kỷ và méo mó. Sâu đậm bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu thì cũng chẳng thể thay đổi được một điều rằng mình đang ôm chồng của người khác. Chấp nhận làm nhân tình, đàn bà nấp trong bóng tối, gặp gỡ lén lút, có hạnh phúc cũng âm thầm. Rồi cô đơn và đau khổ cùng cực khi nhìn anh ta về với gia đình, sum vầy bên vợ con của mình. Là tình yêu hay đàn bà đang tự ru ngủ chính bản thân mình?

Là phụ nữ, ai cũng muốn gặp được một người đàn ông tốt rồi tính chuyện trăm năm. Người đàn ông tốt, bỏ qua những yếu tố về ngoại hình, vật chất thì điều tiên quyết chính là không thuộc về bất cứ người đàn bà nào cả. Ai yêu cũng mù quáng và nghĩ rằng người đàn ông của mình tốt đẹp nhất. Nhưng đàn ông có vợ vẫn tham lam, vẫn ngoại tình thì anh ta tốt đẹp chỗ nào để đàn bà hy sinh cả thanh xuân vì một mối quan hệ bên lề? Tình yêu của người thứ ba đầy méo mó và vị kỷ - Ảnh minh họa: Internet Làm kẻ thứ ba, đàn bà có được gì? Ngoài những giờ phút gặp gỡ lén lút, những khoảnh khắc tự ru ngủ chính mình trong thứ tình yêu vị kỉ đó thì đàn bà có được gì nữa? Đàn ông dễ yêu, dễ rung động, dễ ngoại tình nhưng anh ta sẽ không bao giờ đánh đổi. Gia đình, vợ con sẽ là điều cuối cùng anh ta chọn lựa. Kẻ bị gạt qua một bên luôn luôn là người thứ ba.

Hơi tàn nhẫn nhưng nhiều người đàn ông đã ví von rằng người thứ ba như một món đồ. Xài chán chê rồi thì bỏ. Bước qua cuộc tình vụng trộm, đàn ông mặc quần áo vào nghiễm nhiên lại trở thành người tử tế. Vợ con, gia đình chẳng sứt mẻ. Còn người thứ ba cả tương lai và cuộc đời dài dằng dặc phía trước rồi sẽ ra sao? Danh xưng cướp chồng người khác, đến cuối đời còn mang. Người đời dè bỉu, liệu có người đàn ông nào vị tha, quảng đại bao dung mà bước qua miệng đời để cưới một kẻ từng cướp chồng người làm vợ? Thanh xuân chỉ có một lần, phụ nữ hãy kiêu hãnh mà sống - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân phụ nữ chỉ có một lần và hãy kiêu hãnh mà sống cho xứng đáng. Hãy chọn một người đàn ông tốt biết trân trọng mình mà yêu thương. Đừng bán rẻ cuộc đời, bán rẻ thanh xuân cho một gã đàn ông tham lam, tệ bạc. Làm người thứ ba, không bao giờ có kết cục có hậu cả.

Đàn bà càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh hèn kém Lúc đàn bà mạnh mẽ kiên cường là khi đó người đàn ông đã hoàn toàn vô giá trị. Đàn bà thấu hiểu, có khóc, có ngồi đó yếu đuối cả đời cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chon-lam-nguoi-thu-ba-chinh-la-tu-ban-re-thanh-xuan-cua-minh-333715.html