Chính người thứ ba sẽ dằn vặt đàn ông về lòng chung thủy

Phụ nữ yêu 10/03/2020 11:07

Đàn ông ngoại tình chẳng bao giờ là người đáng tin cậy. Và chính người thứ ba sẽ sống trong cảm giác không an toàn, sợ bị phản bội giống như cái cách anh ta đã làm với vợ.

Đàn ông ngoại tình sẽ luôn luôn nói những câu cũ rích với người thứ ba: “Anh sống với vợ con chỉ vì trách nhiệm, còn người anh yêu là em”, “em mới chính là người phụ nữ anh cần, ước gì chúng ta gặp nhau sớm khi anh chưa bị ràng buộc…”. Đàn ông đang cố minh chứng cho kẻ thứ ba thấy sự chân thành của mình.

Nhiều người phụ nữ bất chấp tất cả mà đến với đàn ông có vợ. Thời gian đầu có thể họ yêu đương mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng theo thời gian, khi nồng nhiệt qua đi thì chính người thứ ba sẽ dằn vặt chính mình và đàn ông về lòng chung thủy.

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Đàn ông luôn muốn chứng minh sự chân thành của mình với người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phản bội rồi cũng về với vợ con. Nhưng cũng có những gã đàn ông "cạn tàu ráo máng" đến nỗi vì đam mê thể xác mà quay lưng lại với gia đình. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng bằng một người phụ nữ mới quen. Sự mới mẻ với người thứ ba sẽ khiến đàn ông ngỡ rằng rồi mình và nhân tình sẽ hạnh phúc, sẽ có những tháng ngày đầy màu hồng. Nhưng đàn ông đã vui mừng quá sớm! Khi về sống chung dưới một mái nhà, người đàn bà sẽ không còn tin tưởng về sự chung thủy của anh nữa.

Đàn ông một lần ngoại tình dĩ nhiên sẽ dễ dàng có lần sau. Anh ta chê bai vợ xấu xí, tàn tạ để đến với người phụ nữ trẻ đẹp đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng có một mối quan hệ khác ngoài kia. Đàn ông cả thèm chóng chán, rồi đến lúc anh ta cũng chán chê người phụ nữ anh ta nhọc lòng theo đuổi. Người thứ ba sẽ không ngừng dằn vặt, khổ tâm mỗi khi đàn ông bước chân ra bên ngoài. Anh ta đi với ai, gặp gỡ những ai, liệu mình có bị anh ta cắm sừng như anh ta đã làm với vợ? Người thứ ba ngỡ rằng khi anh ta bỏ vợ thì mình sẽ yên tâm mà chẳng có ai giành giật. Nhưng sống với một kẻ từng nhẫn tâm chà đạp nghĩa vợ chồng thì còn có điều gì anh ta không dám làm?

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Đàn ông phản bội một lần sẽ rất dễ có lần thứ hai - Ảnh minh họa: Internet

Về phần người đàn ông, rồi anh ta sẽ bị người thứ ba kiểm soát bởi vì chính cảm giác không an toàn. Anh sẽ luôn luôn được nghe những câu hỏi ngờ vực, thái độ hoài nghi. Anh đi đâu, làm gì cũng sẽ khiến cô ấy không tin tưởng. Thậm chí nhiều người thứ ba không ngại ngần mà thốt lên rằng: “Ngày xưa anh bỏ vợ được thì bây gì sợ gì mà không bỏ tôi”. Người đàn ông rồi cũng sẽ chẳng thể có được hạnh phúc với người mới do chính sự tham lam của mình. Có thể bây giờ anh thương yêu thật sự, chẳng có ý định tìm người mới nhưng chẳng còn ai tin anh nữa.

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Đàn ông ngoại tình không bao giờ là một kẻ đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn làm người thứ ba, đến với một kẻ tham lam thì chẳng bao giờ có được một cái kết bình yên và viên mãn. Đàn bà là vậy, dù là vợ hay nhân tình thì rốt cuộc cũng mong muốn tìm được người đàn ông yêu thương mình thật lòng thật dạ. Đàn ông ngoại tình sẽ chẳng bao giờ là người đáng tin cậy. Và chính người thứ ba sẽ sống trong cảm giác không an toàn, sợ bị phản bội giống như cái cách mà anh ta đã làm với vợ.

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình cay nghiệt gấp nhiều lần đàn ông

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình cay nghiệt gấp nhiều lần đàn ông

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình ê chề vô cùng. Khi chồng phát hiện vợ ngoại tình, chị bị đánh rất dã man. Anh ta dùng sức mạnh cơ bắp để thỏa nỗi căm hờn, tát chị đến gãy răng, máu trào ra.

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