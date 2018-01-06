Chỉ vì vô tâm đến vô tình, những kiểu chồng đã khiến vợ mình ngã vào vòng tay đàn ông khác

Phụ nữ yêu 06/01/2018 14:01

Chồng vô tâm thế này vợ dù chung thủy đến mấy cũng phải thay lòng đổi dạ, hãy tỉn ngộ trước khi quá muộn.

Chỉ vì vô tâm đến vô tình, những kiểu chồng này đã khiến vợ nằm bên mình nhưng nước mắt ướt mi.

Chỉ vì vô tâm đến vô tình, những kiểu chồng đã khiến vợ mình ngã vào vòng tay đàn ông khác - Ảnh 1

Đàn ông hãy thôi vô tâm nếu không muốn đẩy vợ đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet 

Chồng sẽ vô tình đẩy vợ đi ngoại tình nếu phạm phải những sai lầm sau, đàn ông hay phụ nữ đều phải khắc cốt ghi tâm.

Chồng vô tâm

Một người đàn ông yêu vợ sẽ thừa tinh tế để nhận ra những tâm tư, tình cảm sâu kín của vợ mình. Họ sẽ biết khi nào cần an ủi động viên, lúc nào cần cho vợ khoảng không gian riêng và đâu là lúc đưa bờ vai cho cô ấy tựa nương. Chính những quan tâm vụn mặt, nhỏ nhặt ấy lại là chất keo gắn kết gia đình, giúp đôi lứa sống hạnh phúc, êm đềm.

Ngược lại, nếu đàn ông chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng đoái hoài đến xúc cảm của vợ lâu dần sẽ khiến trái tim người vợ khô cằn. Nếu tình trạng này kéo dài càng lâu, nguy cơ vợ ngoại tình sẽ càng cao, lúc này dù muốn thì bạn cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Chỉ vì vô tâm đến vô tình, những kiểu chồng đã khiến vợ mình ngã vào vòng tay đàn ông khác - Ảnh 2
Trước khi chê bai, xem thường vợ đàn ông hãy nhớ trước khi lấy chồng cô ấy đã sống rự rỡ ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Khinh thường vợ

Vâng, phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng họ tuyệt đối không hề vô dụng. Đàn ông đừng bao giờ ỷ lại mình kiếm được nhiều tiền, là trụ cột gia đình mà tỏ thái độ khinh khi, xem thường vợ. Bạn nên hiểu rằng, phụ nữ trước khi kết hôn đã từng sống cuộc đời huy hoàng rực rỡ như thế nào. Tất cả những thiệt thòi cô ấy đang chịu, những hi sinh không nói nên lời chỉ xuất hiện khi cô ấy làm vợ, làm mẹ.

Nếu không đủ lý trí để nhận thấy những thiệt thòi ấy của vợ, đàn ông cũng không bao giờ được tỏ thái độ khinh thường vợ. Hãy dành sự tôn trọng, thương yêu cho người bạn đời nếu muốn vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Chỉ vì vô tâm đến vô tình, những kiểu chồng đã khiến vợ mình ngã vào vòng tay đàn ông khác - Ảnh 3
Phụ nữ vẫn được cho là người giữ lửa hôn nhân, thế nhưng không ít trường hợp chồng chính là ngượi dội cả gáo nước lạnh làm dập tắt lửa lòng của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ khen ngợi vợ

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, càng thân thiết gần gũi ta càng phải tử tế, trân trọng nhau. Là người, ai cũng thích được khen ngợi, thích nghe lời ngọt ngào. Vậy nên, hà cớ gì đàn ông lại tiết kiệm lời khen với vợ mình, hào phóng với người ngoài.

Đừng mãi chê bai vợ xấu xí, bèo nhèo hay già nua, hãy giành lấy cơ hội ngợi khen khi nàng mặc chiếc váy đẹp, trang điểm thanh lịch hay đơn giản chỉ là bữa cơm cô ấy nấu tối nay rất ngon miệng. Chồng cứ mãi dè bỉu, miệt thị thì sớm muộn vợ cũng ngoại tình vì  quá bơ vơ, trống trải.

Chỉ cần tránh phạm phải những sai lầm sau đàn ông sẽ biết cách làm chủ hạnh phúc của đời mình, khiến gia đình luôn hòa thuận, ấm êm.

Chồng ngoại tình, phụ nữ phải hiểu rõ điều này trước khi quyết định thứ tha

Chồng ngoại tình, phụ nữ phải hiểu rõ điều này trước khi quyết định thứ tha

Trước khi quyết định tha thứ cho người chồng ngoại tình, phụ nữ cần hiểu rõ những điều sau.

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