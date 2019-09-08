Đàn bà đã chết tâm rồi thì “sao cũng được”, không đòi hỏi, không nhờ vả, càng không nhiều lời. Bạn nghe cũng được, không nghe cũng được, muốn làm gì cũng không cần phải nói. Đàn ông nghe qua chắc nghĩ phụ nữ đã trở nên biết điều, thật ra là đàn bà an phận để chuẩn bị cho một cuộc ra đi nào đó.

Khi đàn bà hết yêu , họ cũng không thiết đòi hỏi gì nữa. “Sao cũng được” chính là thái độ bỏ bê, là không quan tâm, không để mắt của phụ nữ khi hết tình cảm.

Chỉ có người phụ nữ khi yêu mới đòi hỏi, bày tỏ mong muốn với người đàn ông của mình. Thậm chí, những mong muốn của họ có khi còn khiến đàn ông thấy phiền phức, mệt mỏi. Nhưng phụ nữ còn yêu chính là như vậy, họ muốn được chiều chuộng, được dỗ dành. Đàn ông còn được nghe họ đòi này đòi kia thì còn giữ được người phụ nữ của mình.

“Em không muốn biết”

Ngày trước, chuyện gì của bạn cô ấy cũng muốn biết. Dù là chuyện vặt vãnh nhất như bạn ăn gì, gặp những ai, đã làm gì, cô ấy đều sẽ hỏi. Bạn còn có lúc thấy phiền phức khi chuyện gì cô ấy cũng muốn biết. Nhưng phụ nữ phiền phức như thế đều là vì yêu bạn, sự quan tâm của cô ấy dù có thái quá cũng là vì yêu bạn.

Nếu có một ngày, cái gì về bạn cô ấy cũng không muốn biết nữa thì chính là lúc cô ấy không còn yêu bạn nữa. Không muốn biết chính là không muốn quan tâm nữa. Không muốn biết cũng chính là không còn quan trọng nữa. Lúc đó, bạn sẽ thấy cô ấy không còn phiền phức nữa, cũng có nghĩa là mất đi một người phụ nữ từng yêu bạn.

Nếu có một ngày, cái gì về bạn cô ấy cũng không muốn biết nữa thì chính là lúc cô ấy không còn yêu bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

“Anh không cần để tâm”

Phụ nữ khi yêu luôn nói nhiều với người họ yêu. Cô ấy luôn muốn anh để tâm đến mọi việc liên quan đến cô ấy. Cô ấy sẽ kể anh nghe hết những gì xảy ra trong ngày, dù là chuyện nhỏ nhất. Cô ấy thật rắc rối khi nói nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ lắm lời với người cô ấy yêu.

Đến khi cô ấy chẳng nói gì nữa, dù anh có hỏi cũng chỉ nhận được một câu, rằng anh không cần để tâm. Anh không cần để tâm, vì cô ấy không cần anh quan tâm nữa. Anh không cần để ý, vì cô ấy không cần anh nữa. Lúc đó, dù anh có muốn biết, cô ấy cũng không muốn anh biết.

“Anh để em một mình”

Đàn bà chết tâm không muốn ở gần người đàn ông mình không còn yêu. Cô ấy không muốn thấy những gì thuộc về bạn, cũng không muốn bước vào cuộc sống của bạn. Là vì không còn tình cảm, nên chỉ muốn cách xa. Là vì đã hết tình nên chỉ muốn một mình cho nhẹ lòng.

Lúc này thì bạn đi đâu cũng được, với ai cũng được, cô ấy cũng chẳng nhất quyết đòi đi cùng. Phụ nữ chỉ bám lấy người họ yêu, đến khi cạn tình cũng sẽ không còn muốn liên quan.

Đàn bà chết tâm không muốn ở gần người đàn ông mình không còn yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, nếu bạn muốn một người phụ nữ không phiền phức, không nói nhiều, không đòi hỏi, thì hãy tìm một người phụ nữ không yêu mình. Vì không yêu bạn, nên bạn làm gì cô ấy cũng không có ý kiến. Vì không yêu bạn, nên dù bạn có đi với ai, về trễ thế nào cô ấy cũng không trách. Và vì không yêu bạn, nên cô ấy có thể bình thản chẳng bận tâm, thậm chí là lạnh lùng bất cần.

Đừng biến người phụ nữ của mình trở thành một người đàn bà chết tâm. Chỉ khi đau lòng quá nhiều, tổn thương chồng chất, phụ nữ mới trở nên cạn tình cạn nghĩa. Khi đàn bà tổn thương càng nhiều, tâm can càng cạn cùng. Nếu bạn không trân trọng cô ấy, thì sẽ có lúc, chỉ còn thấy được dáng vẻ bình thản không chút phiền phức của cô ấy. Lúc ấy, sẽ đáng sợ với bạn hơn bao giờ hết, đàn ông à!