Chỉ có những ông chồng với 3 đặc điểm này mới khiến vợ có cảm giác an toàn

Phụ nữ yêu 09/06/2018 14:19

Phụ nữ lúc nào cũng đa nghi, vì thế họ luôn thiếu đi cảm giác an toàn đến từ đàn ông. Trong khi đó, chính đàn ông luôn mang tới cho phụ nữ sự ngờ vực. Và không nhiều đàn ông có thể mang tới cảm giác an toàn cho người phụ nữ của họ.

Bởi vì cảm giác an toàn đó không phải ngày 1 ngày 2 đã có mà phải được xây dựng từ rất lâu, trong quá trình bên nhau, từ những hành động, biểu hiện của đàn ông. Đặc biệt là khi trở thành vợ chồng rồi, thì cảm giác an toàn càng ngày càng dễ mất đi.

Vậy những ông chồng như thế nào thì mới khiến vợ có cảm giác an toàn? Đó là người chồng có 3 đặc điểm sau đây.

Không giấu diếm vợ điều gì

Chỉ có những ông chồng với 3 đặc điểm này mới khiến vợ có cảm giác an toàn - Ảnh 1
Nhưng với 1 người chồng yêu vợ, họ sẽ tuyệt đối không bao giờ giấu diếm vợ điều gì dù là nhỏ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thành thật trong tình yêu rất quan trọng. Nó thể hiện bạn chung thủy và yêu đối phương hết lòng. Đàn ông thì thường hay nói dối để lấp liếm những việc làm sai trái của mình.

Nhưng với 1 người chồng yêu vợ, họ sẽ tuyệt đối không bao giờ giấu diếm vợ điều gì dù là nhỏ nhất. Vì nếu khi vợ phát hiện ra đã bị chồng lừa gạt, cô ấy sẽ mất niềm tin, đồng nghĩa với việc mất luôn cảm giác an toàn. 1 người chồng tốt không bao giờ để vợ mất đi cảm giác tin tưởng đó.

Nếu chồng có thể giấu vợ 1 lần, sẽ có lần thứ 2. Nếu anh giấu những việc nhỏ, sẽ có những việc lớn. càng ngày khoảng cách của vợ chồng càng xa nhau, như thế, tình cảm cũng bị rạn nứt.

Luôn về nhà đúng giờ

Chỉ có những ông chồng với 3 đặc điểm này mới khiến vợ có cảm giác an toàn - Ảnh 2
Khi người phụ nữ chờ đợi, ngoài lo lắng ra, họ còn suy diễn ra đủ thứ tình huống trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên không phải 1 tháng 30 ngày thì cả 30 ngày chồng đều phải về nhà đúng giờ quy định. Thế nhưng, việc chồng sau khi tan làm về thẳng nhà minh chứng anh rất yêu vợ, yêu gia đình. Vì việc anh thường xuyên đi tụ tập bạn bè sẽ khiến vợ lo lắng.

Khi người phụ nữ chờ đợi, ngoài lo lắng ra, họ còn suy diễn ra đủ thứ tình huống trên đời. Vì họ sợ chồng sẽ làm những điều có lỗi với mình. Và phần trăm cao những người chồng thường không về nhà đúng giờ là những người hay có mối quan hệ ngoài luồng không minh bạch.

Giao hết tiền cho vợ quản lý

Đưa tiền cho vợ quản lý là một người chồng thông minh. Không phải vì anh sợ vợ, mà là vì người chồng đó biết được đâu là điều tốt nhất cho gia đình mình.

Chỉ có những ông chồng với 3 đặc điểm này mới khiến vợ có cảm giác an toàn - Ảnh 3
Theo nghiên cứu khoa học thì  những gia đình có phụ nữ là tay hòm chìa khóa thường hạnh phúc hơn những gia đình mà chồng nắm giữ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu khoa học thì  những gia đình có phụ nữ là tay hòm chìa khóa thường hạnh phúc hơn những gia đình mà chồng nắm giữ tài chính.

Một người phụ nữ luôn mong muốn chăm sóc, vun vén gia đình thật chu đáo. Nếu có được sự tin tưởng của người chồng bằng cách giao hết tài chính cho vợ quản lý, thì tự nhiên vợ cũng có cảm giác tin tưởng chồng.

Hơn nữa, việc giao tiền cho vợ đồng nghĩa với việc chồng thông báo rằng anh không có những mối quan hệ mập mờ hay sai trái nào khác. Bởi vì không có tiền thì không có  cơ hội để tạo nên những mối quan hệ đó.

Đương nhiên còn rất nhiều điều mà người chồng tốt cần làm để tạo cho vợ cảm giác an toàn, nhưng chỉ cần có 3 đặc điểm trên đây thì chúc mừng bạn đã có ông chồng tuyệt vời rồi.

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Từ khóa:   đàn ông phụ nữ đặc điểm cảm giác an toàn

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