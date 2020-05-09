Chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới sẵn sàng cho bạn 3 thứ này mà không đòi hỏi đền đáp

Phụ nữ yêu 09/05/2020 14:15

Người đàn ông yêu thật lòng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt đẹp nhất. Họ sẵn sàng cho đi những thứ này mà không cần bạn phải đền ơn đáp nghĩa.

Dưới đây là những điều khi đàn ông yêu thật lòng sẽ sẵn sàng cho đi, không đòi hỏi phụ nữ phải đền đáp điều tương tự hoặc hơn vậy.

dan ong yeu that long 1
Đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng cho bạn 3 thứ này - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Có câu phụ nữ nên lấy người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền vì mình, đừng lấy người một đồng cũng tính toán thiệt hơn. Đàn ông không phải ai cũng phóng khoáng tiêu tiền như nước với phụ nữ. Họ phải yêu thương bạn nhiều lắm mới sẵn sàng móc sạch ví như vậy.

dan ong yeu that long 2
Đàn ông thương thật lòng sẽ không ngại tiêu tiền vì bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là những người chịu chi vì bạn nhưng lại không đòi hỏi bạn phải đền đáp bất cứ thứ gì. Thế nên nếu gặp người như thế này, đàn bà khôn ngoan đừng để vuột mất. Vì khi mất rồi, bạn khó lòng mà tìm được người yêu thương mình thật lòng.

Thời gian

Đàn ông thường khá bận rộn, không chỉ vì công việc mà còn phải vun vén những mối quan hệ xã hội. Họ muốn xây dựng sự nghiệp, muốn được thăng tiến nên sẽ dành nhiều thời gian cho bạn bè, đối tác. Ít có người đàn ông nào chịu bỏ thời gian để cùng bạn ở nhà nấu cơm, xem phim, nắm tay nhau dạo phố.

dan ong yeu that long 3
Đàn ông tử tế không bảo bận khi bạn cần - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên nếu đang sở hữu được kiểu đàn ông cực phẩm sẵn sàng bỏ thời gian để ở bên bạn mọi lúc mọi nơi, hãy vui mừng. Đây là người đàn ông tử tế không bao giờ làm bạn tổn thương. Họ sẽ không vì những mối quan hệ tạm thời mà đánh mất bạn đời của mình.

Danh phận                                           

Người đàn ông khi yêu thật lòng sẽ luôn trăn trở, lo lắng về việc bạn phải đợi chờ lâu như thế nào. Họ không để bạn phải yêu đương mòn mỏi để rồi chia tay trong tuyệt vọng. Thay vào đó, họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để cho bạn một danh phận, không để bạn thua thiệt những người phụ nữ khác.

dan ong yeu that long 4
Đàn ông tốt sẽ cho bạn một danh phận đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí đi đâu, làm gì, họ cũng sẽ đưa bạn theo nhằm khẳng định chủ quyền và cho bạn một vị trí quan trọng trong trái tim họ.

Nếu có được người đàn ông này ở bên cạnh, bạn hãy biết nắm bắt để cuộc đời sau này sống trong sung sướng. Cuộc đời phụ nữ chẳng mong gì hơn, chỉ mong có được người yêu thương mình thật lòng thật dạ. Thế nên kiếm được rồi thì đừng bỏ lỡ để rồi tiếc nuối cả đời.

Nhìn vào những điều này, biết ngay chồng bạn là người đàn ông thương vợ hay vô tâm

Nhìn vào những điều này, biết ngay chồng bạn là người đàn ông thương vợ hay vô tâm

Người đàn ông thương vợ sẽ có những đặc điểm này, còn đàn ông vô tâm thì hoàn toàn ngược lại. Hãy đọc bài viết dưới đây để biết chồng bạn thuộc kiểu nào.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tử tế đàn bà khôn ngoan những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 23 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này