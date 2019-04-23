Chỉ có đàn ông tốt một thời, chứ không có đàn ông tốt một đời

Sự thật là đàn ông tốt vẫn có nhưng tốt được bao lâu, một thời hay một đời lại là chuyện hoàn toàn khác. Cũng như người ta hay nói, không có đàn ông chung tình, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Và đau lòng ở phụ nữ chính là vì không thể đuổi kịp sự đổi thay trong lòng dạ của một người đàn ông.

Nhiều phụ nữ khẳng định rằng người đàn ông đối xử chân thành, yêu thương họ chính là đàn ông tốt. Để đến một ngày, đàn ông thay lòng, họ lại cho rằng bản thân đã chọn nhầm một người đàn ông tệ. Nhưng sự thật là người đàn ông đó vẫn thế thôi, chỉ là họ đã tốt với một người phụ nữ khác. Sai lầm thường thấy ở phụ nữ là họ tin rằng đàn ông tốt sẽ không bao giờ tổn thương họ. Sự thật là không hề có một tiêu chuẩn nào rõ ràng để khẳng định đàn ông tốt sẽ không thay lòng. Sự tốt đẹp của một người đàn ông hạn định ở tình yêu của họ còn hay đã hết. Đàn ông còn thương bạn thì họ còn tốt với bạn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Đàn ông còn thương bạn thì họ còn tốt với bạn, chỉ đơn giản vậy thôi - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lại luôn đâm đầu vào những lời mật ngọt của đàn ông mà quên rằng đó chỉ là sự tử tế của đàn ông khi còn yêu. Họ có thể thề thốt, yêu thương hay làm mọi thứ cho bạn lúc ấy, cũng không có nghĩa là cả đời đều như thế. Ranh giới của một người đàn ông còn tình và hết tình rất rõ ràng. Nhưng phụ nữ lại thường không chấp nhận được ranh giới đó của đàn ông. Phụ nữ nên hiểu đàn ông có thể tốt với mình hôm nay thì ngày mai cũng có thể tổn thương mình. Phụ nữ dại dột nhất là quá tin vào đàn ông, tin rằng đàn ông cũng tôn thờ tình yêu như họ. Họ nghĩ rằng đàn ông đã tốt rồi thì cả đời cũng không biết phản bội. Thậm chí, dẫu đàn ông có nói dối, họ vẫn bao biện rằng một người đàn ông tốt không thể làm thế. Để sau những hy sinh, chịu đựng, phũ phàng chua chát, đến tận lúc đàn ông nói một câu chia tay, phụ nữ vẫn không thể tin.

Phụ nữ dại dột nhất là quá tin vào đàn ông, tin rằng đàn ông cũng tôn thờ tình yêu như họ - Ảnh minh họa: Internet Sự thật là đàn ông chưa từng lừa dối phụ nữ về những đối đãi tốt đẹp, chân tình của họ. Đúng là ở thời khắc đó họ thật lòng thật, yêu thương bạn thật, nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Chỉ có phụ nữ là tin những gì chỉ mang tính một thời ấy chính là cả đời cũng không thay đổi. Đau lòng của phụ nữ chính là vì không thể đuổi kịp sự đổi thay trong lòng dạ của một người đàn ông. Đàn ông tốt trên đời này không hiếm nhưng quan trọng là anh ta tốt được bao lâu. Không có đàn ông tốt một đời, chỉ có đàn ông tốt một thời. Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Tình yêu hay đối đãi tốt đẹp của đàn ông đều có thời hạn. Đàn ông tốt trên đời này không hiếm nhưng quan trọng là anh ta tốt được bao lâu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có thể tin, có thể yêu, cũng có thể hy sinh, nhưng đừng cố chấp tin rằng đàn ông sẽ không thay đổi. Hãy chỉ xem tình yêu của đàn ông tương đối và không bao giờ là mãi mãi. Để dù sau này có không may, người đàn ông của bạn có lúc đổi thay, bạn cũng không đau lòng tới mức không đứng dậy nổi!

Vì sao có những người đàn ông không muốn gắn bó lâu dài với phụ nữ? Có những người đàn ông chỉ thích ở lại bên đời một người phụ nữ một khoảng thời gian ngắn. Vì sao họ lại dễ cả thèm chóng chán đến thế?

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