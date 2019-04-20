Những lý giải cho việc đàn ông ham mê của lạ bên ngoài

Lạ lùng là đàn ông luôn thấy vợ mình kém hơn vợ của người khác. Chính vì nghĩ vậy, đàn ông càng khó có lại cảm giác yêu thương vợ như ngày đầu. Và với vợ người khác, họ càng có nhiều ham muốn hơn.

Nhiều người đàn ông chỉ quan tâm đến công việc, sự nghiệp và chỉ nghĩ đến hôn nhân cho tới khi họ ngoài 30. Và khi được hỏi lý do, họ cho rằng họ không có quá nhiều cảm giác với phụ nữ. Họ nghĩ rằng những phụ nữ trẻ quá đòi hỏi và làm họ mỏi mệt. Bởi thế, khi làm quen với một người phụ nữ thích nhõng nhẽo, họ không có quá nhiều cảm xúc để nghĩ đến chuyện kết hôn. Và có thể, họ sẽ chọn một người phụ nữ biết điều, đảm đang đủ tiêu chuẩn làm vợ. Nhưng cũng chính những người đàn ông này sau đó lại ngoại tình với những cô nàng thích đòi hỏi. Bởi sự quá biết điều của vợ khiến họ nhàm chán. Đàn ông chọn một người phụ nữ biết điều, đảm đang đủ tiêu chuẩn làm vợ họ. Nhưng cũng chính những người đàn ông này sau đó lại ngoại tình với những cô nàng thích đòi hỏi - Ảnh minh họa: Internet Còn với những người đàn ông có vợ, đôi khi họ lại thích vợ của bạn mình. Thậm chí không hề muốn như vậy nhưng họ vẫn thường vô thức nhìn sang vợ bạn và có những suy nghĩ không đúng đắn.

Nguyên nhân ban đầu là sự khác nhau ở cách nhìn của đàn ông dành cho vợ của mình và vợ của bạn. Đối với vợ của mình, theo thời gian họ không còn cái nhìn say đắm. Những gì tốt đẹp, ưu điểm họ thấy ở vợ dần không còn rõ ràng. Không chỉ vậy, họ còn dễ nhìn ra khuyết điểm ở vợ hơn là ưu điểm. Nhưng với vợ của người khác, họ lại thấy toàn những điểm tốt. Lạ lùng là đàn ông luôn thấy vợ mình kém hơn vợ của người khác. Chính vì nghĩ vậy, đàn ông càng khó có lại cảm giác yêu thương vợ như ngày đầu. Và với vợ người khác, họ càng có nhiều ham muốn hơn.

Lạ lùng là đàn ông luôn thấy vợ mình kém hơn vợ của người khác - Ảnh minh họa: Internet Những gì đàn ông nhìn thấy ở vợ người khác chỉ là những ưu điểm. Nhưng với chồng người phụ nữ đó, anh ta cũng sẽ thấy toàn những khuyết điểm của vợ. Và thực tế là nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ là vì cả hai chỉ toàn thấy nhược điểm ở nhau. Hôn nhân chỉ bền vững khi cả hai có thể tìm tòi những ưu điểm ở nhau không ngừng, để bù lấp những điểm chưa tốt. Hôn nhân cũng như cuộc sống, vốn không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu kiên nhẫn để tìm kiếm. Lý do thứ hai là tâm lý ưa thích cái mới lạ của đàn ông. Với vợ của mình, theo năm tháng, đàn ông sẽ không còn cảm giác mới mẻ như ban đầu. Họ dễ nảy sinh cảm giác chán nản với người phụ nữ sống bên cạnh. Nhưng với vợ của người khác, là một người phụ nữ họ không có được, họ lại có cảm giác muốn có mãnh liệt. Với vợ của người khác, là một người phụ nữ đàn ông không có được, họ lại có cảm giác muốn có mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân thứ ba là nhu cầu chinh phục. Dù vợ có tốt và hoàn hảo thế nào thì đàn ông vẫn chưa thấy đủ. Những gì đã có được, đàn ông không có cảm giác chinh phục. Những gì không có được mới khiến đàn ông muốn chinh phục. Và không ít đàn ông ngoại tình cũng vì suy nghĩ phải có bằng được thứ mình không có được. Nguyên nhân thứ tư là cảm giác chóng chán của đàn ông. Đây là cảm giác thường xuyên của những người đàn ông đã biết ngoại tình. Một khi biết chán vợ và tìm kiếm một đối tượng khác mới mẻ hơn, đàn ông sẽ dùng mọi cách để thỏa mãn. Nhưng sau khi đã thỏa mãn rồi, họ lại thấy chán, và lại muốn đi tìm những gì mới lạ hơn. Bởi thế, với đàn ông, ngoại tình có thể là một vòng lẩn quẩn đã bước vào rồi thì sẽ khó có thể bước ra.

Đàn ông ngoại tình không bao giờ biết họ đã tổn thương vợ nhiều đến thế nào Đàn bà lại nhớ thật lâu những vết thương đàn ông gây ra. Họ nhớ là vì họ đã đau nhiều tới mức không thể quên. Họ nhớ là vì từng yêu và tin tưởng nhiều sẽ càng không dễ quên. Đàn bà hay nhớ, đàn ông hay quên, suy cùng cũng chỉ đàn bà đau, còn đàn ông rồi lại chẳng sao với những gì mình gây ra…

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