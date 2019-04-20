Vì sao có những người đàn ông không muốn gắn bó lâu dài với phụ nữ?

Có những người đàn ông chỉ thích ở lại bên đời một người phụ nữ một khoảng thời gian ngắn. Vì sao họ lại dễ cả thèm chóng chán đến thế?

Họ là tay chơi chính hiệu Một người đàn ông không muốn gắn bó lâu dài với một người phụ nữ, hiển nhiên là vì họ không nghiêm túc yêu đương. Đàn ông thích thử thách, ưa mới lạ. Và không ít đàn ông đang ở giai đoạn thích khám phá về phụ nữ, để tự kiêu với cái tôi chinh phục của mình. Nếu bạn thấy ở đàn ông có những dấu hiệu không bền lâu, nhiều lúc bỗng chốc biến mất trong cuộc sống của bạn không một lý do thì hãy cẩn thận. Vì đó là dấu hiệu của một anh chàng chỉ thích ở cạnh bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Một người đàn ông không muốn gắn bó lâu dài với một người phụ nữ, hiển nhiên là vì họ không nghiêm túc yêu đương - Ảnh minh họa: Internet Họ là người nghiện công việc Với nhiều đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn mọi thứ họ có. Anh ta có thể ăn ngủ cùng công việc, thậm chí một mình vẫn thấy không cô đơn. Kiểu đàn ông này không có sự kiên nhẫn và thời gian cho tình yêu. Bởi vậy dù họ có yêu ai cũng dễ rời đi vì không thể có thời gian để vun đắp cho một mối quan hệ. Họ quá cầu toàn Với người đàn ông này, dù bạn có tốt thế nào anh ta vẫn thấy không đủ. Anh ta thích chỉ ra điểm sai và muốn bạn sửa theo ý của anh ta. Và vì luôn thấy bạn không đủ tốt, nên đương nhiên anh ta sẽ có lúc thấy chán bạn. Kiểu đàn ông này khó bền lâu bên duy nhất một người phụ nữ vì anh ta luôn muốn đi tìm một người khác tốt hơn.

Quá tự tin, hoặc quá phụ thuộc Bạn có thể gặp một người quá tự tin và độc lập tới mức không cần một mối quan hệ yêu đương - Ảnh minh họa: Internet Đây có thể là kiểu đàn ông chỉ làm điều mà người ta cho phép anh ta làm. Anh ấy luôn cần ý kiến của người khác, nhất là mẹ trong mọi việc. Ngay cả khi yêu ai, hẹn hò ai, anh ta cũng phải hỏi ý của mẹ. Điều này chứng tỏ anh ta quá phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến riêng của mình. Hoặc bạn có thể gặp một người quá tự tin và độc lập tới mức không cần một mối quan hệ yêu đương. Anh ta có thể có niềm vui riêng, làm chủ cuộc sống và không cần ai phải chia sẻ cùng. Cả hai kiểu đàn ông này đều khó có thể gắn bó với phụ nữ lâu dài. Từng có một chuyện tình nhiều đau buồn Và dù là đến với người phụ nữ thật lòng với họ thế nào, họ cũng khó có thể gắn bó cả đời được - Ảnh minh họa: Internet Người cũ đã để lại trong lòng người đàn ông này một vết thương khó có thể lành. Niềm tin và hy vọng không còn, họ mang nghi ngờ về tình yêu. Và dù là đến với người phụ nữ thật lòng với họ thế nào, họ cũng khó có thể gắn bó cả đời được. Tài chính không ổn định Đàn ông luôn quan niệm rằng họ phải là trụ cột chính trong gia đình, là người kiếm tiền chính. Dù suy nghĩ có hiện đại ra sao thì họ vẫn luôn nghĩ bản thân phải là người nuôi sống gia đình. Và nếu có tài chính chưa ổn định, họ cũng khó an lòng với một mối quan hệ lâu dài. Khi không thể lo tiền bạc, giúp người phụ nữ của mình có cuộc sống thoải mái hơn, đàn ông thường không có suy nghĩ lâu dài.

Đàn ông sẽ mất vợ vào tay người khác nếu không chịu thay đổi những điều này Sự thật là người chủ động trong các cuộc ly hôn đa phần đều là phụ nữ. Và thực tế là tỷ lệ phụ nữ ngoại tình cũng ngày càng nhiều và tăng dần không thua kém gì đàn ông. Có nghĩa là, trong hôn nhân, không chỉ đàn ông có thể bỏ đi hay ngoại tình mà phụ nữ cũng có thể. Bởi thế, đàn ông nếu không muốn mất vợ vào tay người khác thì nên thay đổi những điều này.

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