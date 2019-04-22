4 câu nói có thể ‘đốt cháy’ trái tim đàn ông bất cứ lúc nào

Có những câu nói một khi phụ nữ biết tận dụng vào đúng thời điểm luôn có thể khiến trái tim đàn ông tan chảy. Liệu bạn có từng nói những câu này với chồng?

“Chồng ơi, em nhớ anh quá” Phụ nữ đương nhiên luôn muốn được nhận yêu thương, chiều chuộng từ chồng. Nhưng đôi khi, phụ nữ cũng nên là người chủ động bày tỏ tình cảm với chồng bằng cả lời nói và hành động. Vợ chồng ở cạnh nhau mỗi ngày, càng lâu năm sẽ càng dễ quên cách bày tỏ nhớ thương với nhau. Nếu chồng quên, bạn nên là người nhắc lại thói quen nhớ mong nhau như thuở chưa về chung một nhà. Đôi khi, một câu nói “Em nhớ anh” từ vợ cũng có thể khiến chồng vừa bất ngờ lại vừa thấy ấm lòng. Nhất là những khi chồng đi xa nhà, một câu nói thế này từ vợ cũng có thể khiến anh ấy nhớ nhà và muốn trở về càng nhanh càng tốt.

Đôi khi, một câu nói “Em nhớ anh” từ vợ cũng có thể khiến chồng vừa bất ngờ lại vừa thấy ấm lòng - Ảnh minh họa: Internet “Chồng ơi, em yêu anh” Câu nói này có vẻ hơi sến sẩm với nhiều cặp vợ chồng đã sống với nhau lâu ngày. Nhưng thực tế thì dù là ở cạnh nhau bao lâu, cả bạn và đối phương đều muốn nghe câu nói này. Đây là cách hâm nóng tình cảm, cũng là để nhắc nhở cả hai phải dành thời gian và công sức nhiều hơn để vun đắp tình cảm thêm bền vững. Và nhiều khi, được vợ bày tỏ trực tiếp thế này, chồng dù có mệt mấy cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. “Cảm ơn anh” Không phải tự dưng hai người xa lạ có thể lấy nhau, nguyện cùng nhau vượt qua hết thăng trầm. Không phải là người kia, mà là người này chấp nhận trở thành người bạn đời cùng mình. Bởi thế, đừng bao giờ quên biết ơn người bạn đời đã luôn bên bạn qua tháng năm.

Với đàn ông, một lời cảm ơn từ vợ không chỉ khiến anh ấy thấy thỏa mãn khi được ghi nhận, mà còn là động lực để anh ấy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Với đàn ông, một lời cảm ơn từ vợ không chỉ khiến anh ấy thấy thỏa mãn khi được ghi nhận, mà còn là động lực để anh ấy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Và dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải học được cách cảm ơn người bạn đời của mình. Lời cảm ơn là câu nói không thể thiếu trong hôn nhân. “Anh làm được mà"/“Anh làm tốt lắm” Ở những giây phút có tính chất quyết định trong sự nghiệp của đàn ông, họ luôn cần một lời động viên từ vợ. Người ta thường nói, khi vợ có thể trở thành nguồn sức mạnh cho chồng thì đàn ông có thể trở nên tài giỏi hơn anh ấy thường nghĩ. Bởi thế, khi chồng có một sự kiện gì quan trọng, phụ nữ thay vì tạo áp lực cho chồng, hãy đặt lòng tin vào anh ấy chỉ bằng một câu nói “Anh làm được mà”. Đàn ông vì thế có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhớ đàn ông rất thích được khen, tán dương, nhất là từ người phụ nữ của họ. Bởi thế, phụ nữ dù đã ở cạnh chồng bao lâu thì vẫn nên giữ thói quen khen ngợi chồng. Thay vì cằn nhằn, trách móc chồng, bạn nên dùng cách khen ngợi để khích lệ chồng sửa đổi và hoàn thiện. Đàn ông có thể vì một lời khen từ vợ mà cố gắng không ngừng nghỉ. Đàn ông có thể vì một lời khen từ vợ mà cố gắng không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet Đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn là một người phụ nữ khôn khéo. Lời nói của bạn có giá trị với đàn ông nhiều hơn bạn nghĩ. Bởi thế, hãy tinh tế và khéo léo trong ăn nói để giữ chân đàn ông cả đời.

99% đàn ông yêu vợ đều vô cùng ghét khi thấy người phụ nữ của họ thế này Đây là điều mà 99% đàn ông yêu vợ đều vô cùng ghét khi thấy người phụ nữ của họ thế này..

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