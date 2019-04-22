4 câu nói có thể ‘đốt cháy’ trái tim đàn ông bất cứ lúc nào

Phụ nữ yêu 22/04/2019 05:30

Có những câu nói một khi phụ nữ biết tận dụng vào đúng thời điểm luôn có thể khiến trái tim đàn ông tan chảy. Liệu bạn có từng nói những câu này với chồng?

“Chồng ơi, em nhớ anh quá”

Phụ nữ đương nhiên luôn muốn được nhận yêu thương, chiều chuộng từ chồng. Nhưng đôi khi, phụ nữ cũng nên là người chủ động bày tỏ tình cảm với chồng bằng cả lời nói và hành động.

Vợ chồng ở cạnh nhau mỗi ngày, càng lâu năm sẽ càng dễ quên cách bày tỏ nhớ thương với nhau. Nếu chồng quên, bạn nên là người nhắc lại thói quen nhớ mong nhau như thuở chưa về chung một nhà. Đôi khi, một câu nói “Em nhớ anh” từ vợ cũng có thể khiến chồng vừa bất ngờ lại vừa thấy ấm lòng. Nhất là những khi chồng đi xa nhà, một câu nói thế này từ vợ cũng có thể khiến anh ấy nhớ nhà và muốn trở về càng nhanh càng tốt.

4 câu nói có thể ‘đốt cháy’ trái tim đàn ông bất cứ lúc nào - Ảnh 1
Đôi khi, một câu nói “Em nhớ anh” từ vợ cũng có thể khiến chồng vừa bất ngờ lại vừa thấy ấm lòng - Ảnh minh họa: Internet

“Chồng ơi, em yêu anh”

Câu nói này có vẻ hơi sến sẩm với nhiều cặp vợ chồng đã sống với nhau lâu ngày. Nhưng thực tế thì dù là ở cạnh nhau bao lâu, cả bạn và đối phương đều muốn nghe câu nói này. Đây là cách hâm nóng tình cảm, cũng là để nhắc nhở cả hai phải dành thời gian và công sức nhiều hơn để vun đắp tình cảm thêm bền vững. Và nhiều khi, được vợ bày tỏ trực tiếp thế này, chồng dù có mệt mấy cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

“Cảm ơn anh”

Không phải tự dưng hai người xa lạ có thể lấy nhau, nguyện cùng nhau vượt qua hết thăng trầm. Không phải là người kia, mà là người này chấp nhận trở thành người bạn đời cùng mình. Bởi thế, đừng bao giờ quên biết ơn người bạn đời đã luôn bên bạn qua tháng năm.

4 câu nói có thể ‘đốt cháy’ trái tim đàn ông bất cứ lúc nào - Ảnh 2
Với đàn ông, một lời cảm ơn từ vợ không chỉ khiến anh ấy thấy thỏa mãn khi được ghi nhận, mà còn là động lực để anh ấy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, một lời cảm ơn từ vợ không chỉ khiến anh ấy thấy thỏa mãn khi được ghi nhận, mà còn là động lực để anh ấy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.

Và dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải học được cách cảm ơn người bạn đời của mình. Lời cảm ơn là câu nói không thể thiếu trong hôn nhân.

“Anh làm được mà"/“Anh làm tốt lắm”

Ở những giây phút có tính chất quyết định trong sự nghiệp của đàn ông, họ luôn cần một lời động viên từ vợ. Người ta thường nói, khi vợ có thể trở thành nguồn sức mạnh cho chồng thì đàn ông có thể trở nên tài giỏi hơn anh ấy thường nghĩ. Bởi thế, khi chồng có một sự kiện gì quan trọng, phụ nữ thay vì tạo áp lực cho chồng, hãy đặt lòng tin vào anh ấy chỉ bằng một câu nói “Anh làm được mà”. Đàn ông vì thế có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhớ đàn ông rất thích được khen, tán dương, nhất là từ người phụ nữ của họ. Bởi thế, phụ nữ dù đã ở cạnh chồng bao lâu thì vẫn nên giữ thói quen khen ngợi chồng. Thay vì cằn nhằn, trách móc chồng, bạn nên dùng cách khen ngợi để khích lệ chồng sửa đổi và hoàn thiện. Đàn ông có thể vì một lời khen từ vợ mà cố gắng không ngừng nghỉ.

4 câu nói có thể ‘đốt cháy’ trái tim đàn ông bất cứ lúc nào - Ảnh 3
Đàn ông có thể vì một lời khen từ vợ mà cố gắng không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn là một người phụ nữ khôn khéo. Lời nói của bạn có giá trị với đàn ông nhiều hơn bạn nghĩ. Bởi thế, hãy tinh tế và khéo léo trong ăn nói để giữ chân đàn ông cả đời.

99% đàn ông yêu vợ đều vô cùng ghét khi thấy người phụ nữ của họ thế này

99% đàn ông yêu vợ đều vô cùng ghét khi thấy người phụ nữ của họ thế này

Đây là điều mà 99% đàn ông yêu vợ đều vô cùng ghét khi thấy người phụ nữ của họ thế này..

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông câu nói chinh phục đàn ông cách lấy lòng chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 42 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này